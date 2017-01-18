 Нацполиция уволила 7 офицеров, ответственных за перестрелку в Княжичах. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Согласно сообщению, с должности снят руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, а также уволены руководители оперативной службы Главного управления Нацполиции Киева, которые не обеспечили должной коммуникации между подразделениями и, не оценив обстановку на месте происшествия, доложили руководству недостоверную информацию.
Кроме того, должностей лишились ряд руководителей Шевченковского управления полиции за ненадлежащий анализ оперативной информации, что привело к определению неверного объекта нападения.
Также уволены ответственный от управления полиции охраны, который после прибытия на место происшествия несвоевременно сообщил о преступлении, и оперуполномоченный департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил руководству информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.
Как отмечается, в отношении еще 9 полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания.
В частности, глава киевской полиции Андрей Крищенко и руководитель Шевченковского районного управления полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.
Выводы служебного расследования были направлены в Генеральную прокуратуру, которая расследует уголовное производство по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Но Аваков надарил столько оружия, что его некому пододвинуть. Пашинский что ли выступит?
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Крищенко - руководитель операции и его никто не уволил!
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Выводы служебного расследования были направлены в Генеральную прокуратуру, которая расследует уголовное производство по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских. Источник: http://censor.net.ua/v423899眀
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- конци в воду )))
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...
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этот момент не ясен...
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