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 Нацполиция уволила 7 офицеров, ответственных за перестрелку в Княжичах. ВИДЕО

Из рядов Национальной полиции Украины уволены 7 ответственных за перестрелку в селе Княжичи Киевской области офицеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, с должности снят руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, а также уволены руководители оперативной службы Главного управления Нацполиции Киева, которые не обеспечили должной коммуникации между подразделениями и, не оценив обстановку на месте происшествия, доложили руководству недостоверную информацию.

Кроме того, должностей лишились ряд руководителей Шевченковского управления полиции за ненадлежащий анализ оперативной информации, что привело к определению неверного объекта нападения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Семьям погибших в трагедии в Княжичах правоохранителей выплатят по 700 тыс. грн компенсации, - Геращенко. ВИДЕО

Также уволены ответственный от управления полиции охраны, который после прибытия на место происшествия несвоевременно сообщил о преступлении, и оперуполномоченный департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил руководству информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.

Как отмечается, в отношении еще 9 полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания.

В частности, глава киевской полиции Андрей Крищенко и руководитель Шевченковского районного управления полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован снимок расстрелянной машины Госохраны в Княжичах. Пули вошли в переднюю дверь. ФОТО

Выводы служебного расследования были направлены в Генеральную прокуратуру, которая расследует уголовное производство по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Перестрелка длилась 13 секунд. Произошел эксцесс исполнителя", - Троян о трагедии в Княжичах

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.




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Получат ментовские пенсии, льготы, будут вдвое меньше платить за гойсмановскую комуналку как сотрудники НКВД. Одновременно устроятся в свои же охранные фирмы. А когда вернутся к власти рыги, а шоколадные все для этого делают, то они еще и восстановятся в должностях с выплатой зарплаты за весь период. Ну и награды ж там не заржавеют
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Так-стільки за один раз ще не звільняли. А тепер-кримінальна справа в ГПУ. Це не так швидко, як звільнення.
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согласен , , уволены ли , раз ? , покажите запись в трудово , тогда поверю , что выгнали из органов , , и , ящетаю , переведут в смежную контору / другую область ,,,,замыливают общественности глаза ,,,.а ведь пять человеческих жизней ,,,
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В этой стране уже все не так.За такое преступление такое наказание.Умом уже не понять.
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В нормальной стране за такое министр лишается своего кресла.
Но Аваков надарил столько оружия, что его некому пододвинуть. Пашинский что ли выступит?
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В нормальной стране министр уже б трижды самозастрелился.
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"Езда лохам по ушам"!
Крищенко - руководитель операции и его никто не уволил!
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а что тебе Крищенко? в морду в Горловке заехал больно?
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в Германии или Франции министр МВД уже би подал в отсавку
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уволили невиновных, были бы виновные уже бы потянули, виновных даже и не вспомнят!!! имена слишком известные
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Все в говне, министр на белом коне. Что в общем типично для государств с уголовным направлением.
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Ну і все, цапів відбувал призначенно і покарано, імітація рехворми МВС триває далі))))
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Це тільки перший етап. Далі справа ГПУ-у новині про це чітко написано.
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Є звільнення-говоримо,а що буде далі я як і ти не вангую,подивимось ))))
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Треба читати написане, а не дивитись кудись.

Выводы служебного расследования были направлены в Генеральную прокуратуру, которая расследует уголовное производство по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских. Источник: http://censor.net.ua/v423899眀
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Я це читав,дякую з турботу,але які будут висновки прокурорів будем посмотреть ))))0
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Прокурори не роблять висновки-вони передають справу до суду.
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Чуи Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских. Источник: http://censor.net.ua/v42--------------Це не висновки )))))
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Є специфічна юридична мова. Оцінка не добре чи погано, а є склад злочину чи ні. Спитай юристів-вони краще пояснять.
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Сашко,ты веришь в реальное следствие и уголовную ответственность?Самому не смешно?
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Я-Чуі. І я атеіст-з питаннями віри не до мене.
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Ты уже,как артист.С головой уходишь в свои роли.Интересно,кем ты будешь в следующий раз?
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За такі дрібниці прибиральниць не звільняют ))))
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пока отстранили от выполнения служебных обязанностей на время следствия
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Не , ну вы поняли как преподносят ? "Перестрелка в Княжичах" , а убийство это так , мелочи .
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Коханці чубляться - значить любляться . Замяли короче . П"ять туди , п"ять сюди ,такого добра хватає .
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"Три звездочки...лучше пять звездочек........есть ли жизнь на Марсе....науке не известно"
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Цю новину требя Алі Хасану прочитати-я йому намагався це сьогодні пояснити.
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Не нашли кто стрелял ? И правильно , чё искать то , все свои
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один перестрелял всех, а потом застрелился сам
- конци в воду )))
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можно было и рикошетом ; стреляли в воздух , но срикошетило )
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Ничёссе скока стрелочников назначили! А теперь - Сабаков! На выход. Фатит. А то перестрелка в Житомире у него не из-за янтаря панимаишь...
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а как наказан Аваков ? Поездкой в Дубай....... ?
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Аваков - это человек-говно..думаєш - моцний ...
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П'ять трупів - звільнили. А скільки ж на умовний термін, наприклад, треба настріляти? Сто? Двісті?
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Уволили стрелочнико,а где тот который дал команду на зачистку всех..
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Читаешь и диву даешься. Как будто-бы никто не знает процедуры привлечения к уголовной ответстаенности. Сначала увольнение , а дальше дело за прокуратурой. Находит прокуратура состав преступления-предъявляется обвинение, не находит, можно подавать в суд и восстанавливаться на работе. Таков порядок. И не надо тут соплей про зраду.
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Забыл. Так было всегда. Это в дылынере захер сказал-прокурор с судьями посадили.
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майор, который убил 4 человек в машине, отбежал на другую улицу и застрелился?
этот момент не ясен...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНацполиция уволила 7 офицеров, ответственных за перестрелку в Княжичах. ВИДЕО
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