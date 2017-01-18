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Все про:брифинг (23) комитет (242) Савченко (2415)

 "Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) провела брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, брифинг прошел у здания комитетов Верховной Рады в Киеве. Савченко назвала решение комитета об исключении ее из состава незаконным.



Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"


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Та шо там эт сумашедшая?!
https://www.youtube.com/watch?v=rGI_PBNoXbc

ВОТ Следователь СБУ отпустил сепарастиста в Россию за взятку из 4 квартир!!!!!!

За бегство в РФ Клинчаев отдал 4х кв. на 200 k $ прокурорской тете следователя СБУ
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Савченко,говорящая голова Медведчука и Путина,почему решение незаконное? Ты отмороженная,тебе законы не писаны,трепаешься и пиаришься,невзирая на безопасность Украины.Тебе и в Раде сидеть нельзя. Скажи спасибо что тебя не посадили в тюрьму за твои дикие выходки,встречи с сепаратистами -бандитами и т.д. Тем более эти выходки имеют выход для народа -ноль.
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Вот же сука брехливая! Она уже Майдан себе в заслугу ставит!
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Как они уже задолбали с этой Савченко. Просто сумасшедствие какое-то!
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да по ходу это она сама всех замахала своими умными заявлениями .
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Так вы же умней ее! Игнорируйте. А то вы только пиарите.
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Надо ей мужа найти из рядов" свободы". И мы ее больше не услышим.
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про чолоівка таке може тільки мріяти. як і ти до речі.
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Так у нее крыша едет без мужика . Неужели не ясно?
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Лучше Боярышника на метаноле, а хоронить на Красной площаде отдать Медведчуку
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А не надо чушек делать депутатами. У чушек от этого срывает крышу.
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"Цензоре", та забудьте вже про неї. Ігноруйте - це буде для неї найстрашніше, бо не буде розголосу.
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И вообще.......*Все в Раде незаконные, одна я с народом одной крови*
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Никогда тряпка не станет Флагом......... А именно это произошло у Порошенка с Савченко......
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Голодовка на детских смесях , а то на ней лица нет . Исхудавшей выглядит .
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А левочкин почему не дает брифинг и не орет ,что противозаконно? Его тоже исключили. И шо там делает та шавка сестра? Постоянно сует рожу в камеры. Тоже хочет гнилой славы?
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Ага . С Захарченко и Плотницким в дёсна долбаться это законно ?!
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Fallus in frontales- morte momentales.
Простите, глядя на Савченко , навеяло.
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С фракции исключили. С комитета выгнали. Уголовное дело по расследованию обстоятельств боя, в котором она попала в плен открыли. Савченко сделала бы всем большое одолжение, еслибы молча рванула за поребрик, не дожидаясь лишения депутатской неприкосновенности и возбуждения уголовного дела
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Низя - там у ниё доказанные убийства журналистов рф, как бы.
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Кстати,вот почему она так цепляется за этот самый Комитет по нацбезопасности и обороне? Я лично,для себя вывод уже сделал.

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И что она неправильно сказала? Даже немного неожиданно, учитывая ее интеллект.
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Редкая твааарь! Гнать ее не только из комитета, а из Рады!!! И возбудить уголовное дело.
На кремлевских работает сука!
Она еще шантажирует, на народ ссылается... Надеется, что за нее встанут миллионы???
Помню, несколько месяцев назад какой-то митинг собирала: третий майдан заявила.
Пришли человек 20, родственники пропавших без вести... Фото здесь было.
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До неї звертаються рідні полонених з одного і з іншого боку...Рятує всіх...
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А почему в этом комитете левочкин? Какие-то двойные стандарты у этих долбодятлов. Скоро эти ублюдки и овоща сюда притянут. А председатель комитета? Этот плешивый убийца,как начал убивать людей на Майдане, и также продолжает. Этому плешивому дебилу уже прогулы ставят на зоне.
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лёвочкин там, скорее всего потому, что его в этот коммитет делегировала его фракция жОППО.

А вот какие дебилы выбирали лёвочкиных-бойко после Майдана в ВР - это уже вопрос к практикующим психиатрам.
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Вопрос к власти - почему она допустила лёвочкиных-бойко после Майдана до выборов в РФ ?!
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Интересно, она в парикмахерской говорит себя стричь под полубокс?
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Вот не надо марочить голову. Украина может отказаться от минских договоренностей. и поставить вопрос о том чтобы была восстановлена Украина включая и Крым. Так даже лучше. Оккупация являлась единой военной компанией. Первым был оккупирован Крым, за ним следовал Юго-Восток. Так что не надо разводить проблему в два разных эпизода. И решать это надо так же. Только вместе с Крымом.
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пошла накуй мразь кацаская!на срасею голопом!
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Шмара, еще права качает. В менее толерантной стране ее бы к стенке поставили за госизмену.
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Надя есть Закон! Против Нади - противозаконно! Дешевле записать ее в святые, предварительно отправив в монастырь.
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С Шарием скайпа-мост устрой и Захерченко с Плотницуим свяжись и пожалуйся!
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Луценко хватит бухать. Где на эту тварь уголовное дело!
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Посмотрел видео и почитал комменты. Никак не могу понять, что Савченко сказала не так. Или тут срут просто на фамилию, а не по сути?
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Якщо трохи переінакшити слова Маяковського то можна висловити наступне - Говорим Гадя,подразумеваем Тимошенка. Говорим Тимошенка,подразумеваем Гадя....А щодо брихвінгу тої дебілки то тут і коментувати нічого...Дебілка вона і є дебілка...😕
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Остался только один вопрос к Тимошенко, вы убрали ее из фракции, когда вы заберете у нее мандат депутата, ведь механизм есть им раньше воспользовался БПП, в чем проблема? в ваших кураторах из России?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО
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