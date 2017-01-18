 "Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, брифинг прошел у здания комитетов Верховной Рады в Киеве. Савченко назвала решение комитета об исключении ее из состава незаконным.
Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.
Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
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https://www.youtube.com/watch?v=rGI_PBNoXbc
ВОТ Следователь СБУ отпустил сепарастиста в Россию за взятку из 4 квартир!!!!!!
За бегство в РФ Клинчаев отдал 4х кв. на 200 k $ прокурорской тете следователя СБУ
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Простите, глядя на Савченко , навеяло.
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На кремлевских работает сука!
Она еще шантажирует, на народ ссылается... Надеется, что за нее встанут миллионы???
Помню, несколько месяцев назад какой-то митинг собирала: третий майдан заявила.
Пришли человек 20, родственники пропавших без вести... Фото здесь было.
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А вот какие дебилы выбирали лёвочкиных-бойко после Майдана в ВР - это уже вопрос к практикующим психиатрам.
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Гадя в Украине на заседании Комитета по обороне,
и в Мацкве
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