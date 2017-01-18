 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности подготовит на завтра постановление об исключении Левочкина из своего состава, - Пашинский. ВИДЕО

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В ходе обсуждения проекта постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации ( № 5543), предусматривающего исключение Надежды Савченко из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Левус предложил исключить из состава комитета и нардепа Левочкина в этом же постановлении.
Однако, так как проект постановления по данному вопросу не был подготовлен, глава комитета Сергей Пашинский поручил подготовить постановление по этому вопросу на завтра. Данный вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании комитета в 14.30.
"Завтра будем регистрировать постановление об исключении также из состава комитета господина Левочкина. Тут есть несколько вопросов, в частности, то, что канал "Интер", которым он руководит ведет антиукраинскую политику, и то, что за два года он присутствовал только раз на комитете", - пояснил Пашинский.
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