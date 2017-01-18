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Все про:ВР (21298) исключение (63) Левочкин (532) Пашинский (477) Левус (50) Олег Богачук (290)

 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности подготовит на завтра постановление об исключении Левочкина из своего состава, - Пашинский. ВИДЕО

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны подготовит постановление об исключении из своего состава нардепа ("Оппоблок") Сергея Левочкина.

Об этом заявил глава комитета Сергей Пашинский в ответ на соответствующее предложение нардепа (НФ) Андрея Левуса, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В ходе обсуждения проекта постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации ( № 5543), предусматривающего исключение Надежды Савченко из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Левус предложил исключить из состава комитета и нардепа Левочкина в этом же постановлении.

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Однако, так как проект постановления по данному вопросу не был подготовлен, глава комитета Сергей Пашинский поручил подготовить постановление по этому вопросу на завтра. Данный вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании комитета в 14.30.

"Завтра будем регистрировать постановление об исключении также из состава комитета господина Левочкина. Тут есть несколько вопросов, в частности, то, что канал "Интер", которым он руководит ведет антиукраинскую политику, и то, что за два года он присутствовал только раз на комитете", - пояснил Пашинский.

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Правильно, возьмите Бойко вместо Лёвочкина. Или Диму Добкина на худой конец.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет Рады по вопросам нацбезопасности подготовит на завтра постановление об исключении Левочкина из своего состава, - Пашинский. ВИДЕО
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