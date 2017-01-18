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Все про:ВР (21298) исключение (63) Пашинский (477) Савченко (2412) Олег Богачук (290)

 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение Савченко из своего состава. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Комитет заслушал информацию Службы безопасности Украины относительно ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко за нарушение законодательства в сфере государственной тайны. После чего обговорил проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации (регистр. № 5543), которым предлагается исключить Надежду Савченко из состава комитета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы не можете лишить меня статуса народного депутата, пока этого не сделает народ. Я с народом одной крови", - Савченко. ВИДЕО

Данное постановление поддержали 10 из 12 членов Комитета по вопросам Нацбезопасности. Теперь его будут рассматривать на заседании Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене


савченко пашинский

Заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности обороны.

савченко пашинский

Надежда Савченко

савченко пашинский

Сергей Пашинский

савченко пашинскийсавченко пашинский

Фото: Олег Богачук
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Ні, він про Пєцю і його холуїв віників з пашинськими.
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вона не така дурна.Не зможуть її виключити
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ну,такова специфика выборного органа...чай не сталинская раиська-шоб сразу расстрелять
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А Лёвочкина за что?
Он же не крот, с ним всё и так ясно.
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Так шо Пашинский теперь вообще ВСЁ стырит ?
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Оце перемога. А льовочкін патріот - на нього подання не можна.. Як все це гидко.....просто гидко... 3 роки війни і ніодного рига-зрадника не покарано, сестриця львочкіна в ПАСЕ на весь світ говорить що в Україні громадянсьтка війна і при владі хунта - але ніхто навіть не пікає...про їхнє виключення..
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офигеть у нас комитет по нацбезопасности . Гадя . Левочкин . может еще бы Яныка с Азаровым пригласили и посадили стенографиста из ФСБ
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О!!! Это было фееричное заседание комитета!
Как эта идиотка усиралась, доказывая, что она, даже будучи исключенной, всё равно типа имеет право посещать закрытые заседания этого комитета и ей не имеют права перекрыть доступ к государственной тайне.
А с какой наглой мордой она там всем апеллировала))
Сука, даже не скрывает, что она кремлевская блядь.
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логично - даже затрудняюсь придумать - чем бы ей заняться
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а шо ,как сценарий ,ну по внедрению - таки может быть))
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Сильно сомневаюсь. Она действительно верит в то, что говорит. "Полезный идиот"-не более того.
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((ну это плаксам - урок - ну на счет - каждая кухарка,может управлять государством - ну или - не каждый герой - может всех сделать счастливыми и богатыми)))))
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Бестолку! В их бестолковку этот урок не влезет.
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А судді хто? Ті хто здав Крим і Донбас, ті що втіхаря торгують заручниками, ті хто розкрадають Українську армію.....?
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Снять неприкосновенность и посадить, эту троещинскую деваху!
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Украинского чемпиона мира Россия репрессировала за вышиванку
International Federation of checkers (IDF) privatized russian nazis and fascists
Международную федерацию шашек (IDF) приватизировали русские нацисты и фашисты

Правление Международной федерации шашек (IDF), которое подконтрольно России (президент правления - россиянин из Санкт-Петербурга), приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года.



Гроссмейстера обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развитие шашек, в оскорбительных выражениях о Путине. Основное обвинение - в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке, отмечает NewsOboz.org со ссылкой на издание Espress.ua.

"Это все незаконно. Все эти обвинения - вымышленные. Ни одного факта его вины не доказано. Ни одного! Я, как президент федерации, обращался в Международную федерацию с просьбой привести факты его нарушений. Я сказал, если будет доказано, что Юрий действительно виноват, я подпишусь под его дисквалификацией. Но фактов они не предоставили. Есть только общие фразы, которые ничего не объясняют", - возмущается президент федерации шашек Украины Анатолий Яценко

Украинский чиновник просил предоставить факты, назвать СМИ, в которых шахматист говорит якобы запрещенные вещи, дать его цитаты. IDF не смогла предоставить ничего из вышеперечисленного.



Пишет Олег Леусенко
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ну да скоро там будут заседать патриоты киваловы ахметовы а сидеть будут воины ДУКов и майдановцы
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Троянская кобыла с буйволиными волосатыми ногами-копытами и расплавленными от стекломоя мозгами , запряжённая ботоксным карликом, прёт на Украину , как лось по кукурузе- нахраписто...напролом..с гопнинским оскалом-издевкой на "истощённой в Мацкве" морде...Давно пора начать сбор подписей под петицей-"Под суд сепаратку-предательницу!!"
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Этого мало , нужно снять ее депутатскую неприкосновенность.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение Савченко из своего состава. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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