 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение Савченко из своего состава. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Комитет заслушал информацию Службы безопасности Украины относительно ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко за нарушение законодательства в сфере государственной тайны. После чего обговорил проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации (регистр. № 5543), которым предлагается исключить Надежду Савченко из состава комитета.
Данное постановление поддержали 10 из 12 членов Комитета по вопросам Нацбезопасности. Теперь его будут рассматривать на заседании Верховной Рады.
Заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности обороны.
Надежда Савченко
Сергей Пашинский
Фото: Олег Богачук
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Он же не крот, с ним всё и так ясно.
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Как эта идиотка усиралась, доказывая, что она, даже будучи исключенной, всё равно типа имеет право посещать закрытые заседания этого комитета и ей не имеют права перекрыть доступ к государственной тайне.
А с какой наглой мордой она там всем апеллировала))
Сука, даже не скрывает, что она кремлевская блядь.
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International Federation of checkers (IDF) privatized russian nazis and fascists
Международную федерацию шашек (IDF) приватизировали русские нацисты и фашисты
Правление Международной федерации шашек (IDF), которое подконтрольно России (президент правления - россиянин из Санкт-Петербурга), приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года.
Гроссмейстера обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развитие шашек, в оскорбительных выражениях о Путине. Основное обвинение - в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке, отмечает NewsOboz.org со ссылкой на издание Espress.ua.
"Это все незаконно. Все эти обвинения - вымышленные. Ни одного факта его вины не доказано. Ни одного! Я, как президент федерации, обращался в Международную федерацию с просьбой привести факты его нарушений. Я сказал, если будет доказано, что Юрий действительно виноват, я подпишусь под его дисквалификацией. Но фактов они не предоставили. Есть только общие фразы, которые ничего не объясняют", - возмущается президент федерации шашек Украины Анатолий Яценко
Украинский чиновник просил предоставить факты, назвать СМИ, в которых шахматист говорит якобы запрещенные вещи, дать его цитаты. IDF не смогла предоставить ничего из вышеперечисленного.
Пишет Олег Леусенко
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