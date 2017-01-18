 "Вы не можете лишить меня статуса народного депутата, пока этого не сделает народ. Я с народом одной крови", - Савченко. ВИДЕО

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"Своей вины я ни в чем не признаю. Ваши обвинения в предательстве и всем другом абсолютно голословные. Мои действия не нанесли никакого вреда Украине... Если вы меня исключите из этого комитета, я как народный депутат имею право быть в любом другом комитете. Могу подать заявление еще раз в этот комитет. Вы не можете мне запретить присутствовать на комитете. И на открытых, и на закрытых заседаниях. Чтобы вы не обманывали людей. Вы не можете меня лишить статуса народного депутата до тех пор, пока этого не сделает украинский народ на выборах", - заявила Савченко.
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Видать зацепилась яйцом (((((((((
На Гадиной толстой обиженой сраке
Написано -Буду бойцом!
Не ждёт её больше Масковская хата
Утопит в сортире Укроп !!!
Погибла бесславно Кремлёвская вата
Сама виновата-хуйло-патриот!!!!
Хотелось бабла и Укропского сала
Да и с под коров молочка
На ветке Рассейская гордость застряла
Сваляла Мертвючка-таки дурака
Рыдает Ростов и страдает Рязань
Облом у проклятых Хохлов
Лежит по канавам российская дрянь
Хуйла -патриот без мозгов
В кремле лысый карлик вопит в микрофон
-Идите ко мне бандерлоги!
Гниёт и воняет кремля солдафон
В канавах Донецкой дороги!!!!!
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".....что не так сказала Савченко ? То ,что мирный путь освобождения это сдача Крыма ? А разве не так ? Неужели кто то думает что Кремль просто так откажется от своих планов ?
Соотечественники ,при рошене не то что Крым не вернётся в состав Украины , но и Донбасс ( в лучшем случае оккупированная часть) отколется .Потому что в нынешних реалиях, для нормальной жизни всей страны ,без новой границы не обойтись . И это обязательно произойдёт , если рошеновская кодла дожмёт народ , убив всякую надежду и патриотизм . И чем дольше народ будет упорствовать , тем дольше будет идти ,типо война, на Донбасе . Хотя есть вариант , Пецю накол и тогда Пуцин действительно нападёт . В итоге, Украина , к которой мы все привыкли , распадётся , и построятся новые образования ."
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Насчёт мирных освобождений захваченных территорий я не согласен в корне.
Нам не нужно их вообще возвращать, там население такое же ватное, как и в пидораше.
Это замороженный конфликт до тех пор, пока не будет каких-то явных изменений либо внутри враждующих стран, либо вне.
Трамп вот, например.
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Надю почуй народ!!!
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И оттуда будет вещать всему миру о фошиздах, которыми кишит Украина!
А ВВХ проплатит всё это, поверь!
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главное, чтоб нам не мешала!
Я думаю интерес со стороны карлика пропадёт как он перестанет быть депутатом.
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ну давай оганизуй референдум по себе !
думаю ахереешь !
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"за отрицание принадлежности Крыма Украине"...
Тогда можно будет всех этих Пинчуков и Савченков,
сразу же отправлять на нары... а заодно можно будет и на
Лаврика с Письковым уголовные дела завести....
Иначе этих манкуртов - остановит только "метод бузины"
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