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 "Вы не можете лишить меня статуса народного депутата, пока этого не сделает народ. Я с народом одной крови", - Савченко. ВИДЕО

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не собирается изменять принципы своей деятельности в статусе народного избранника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявила во время обсуждения вопроса о ее исключении из состава комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании этого комитета.
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"Своей вины я ни в чем не признаю. Ваши обвинения в предательстве и всем другом абсолютно голословные. Мои действия не нанесли никакого вреда Украине... Если вы меня исключите из этого комитета, я как народный депутат имею право быть в любом другом комитете. Могу подать заявление еще раз в этот комитет. Вы не можете мне запретить присутствовать на комитете. И на открытых, и на закрытых заседаниях. Чтобы вы не обманывали людей. Вы не можете меня лишить статуса народного депутата до тех пор, пока этого не сделает украинский народ на выборах", - заявила Савченко.
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Ага особенно после ее заявления шо Крым надо сдать, рейтинг у нее вырос. Тока лекторат у нее за поребриком.)))
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Вот и плохо что высокий . Её сторонники должны знать что если их кумир сядет в кресло президента то , например , о Крыме можно забыть .. А в парламенте будут сидеть её закадычные кореша из Луганды , Захар , Плотва и другие у.бки . !! А Медведчук наверняка сядет в кресло премьера ,, не доведи Господи . !!
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В Украинского народа нету лишней хромосомы, а у тебя Надя видать она появилась. Так шо ни одной крови.
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такое ощущение, что она на протяжении всего заседания методичку озвучивала, кремлевскую естественно.
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ДА РОШЭНОВСКИЕ ВОНЮЧИЕ БОТЫ ТИПА ГЫГ С ПАРАШЭНКОМ И КАЦАПЕСДОЛ НЕ УСПЕВАЮТ ДОБЫВАТЬ ШАКАЛАД ИЗ ДУПЛА ПАРАШЭНКА ,У КОТОРОГО ПЕРЕХФАТИЛИ ЭСТАФЕТУ ПИАРА НА ПЛЕННЫХ
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... А это уже подстрекательство к досрочным выборам, гадя!
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Ага,в Кацапляндію її на московський престол.
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надо петицию от народа сделать,о лишении депутатских полномочий
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Так делай. Подпишется милллион человек, думаю
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С народом куйлостана ты одной крови, Гадя Савченко.
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Висела Гадюка на дуба гиляке
Видать зацепилась яйцом (((((((((
На Гадиной толстой обиженой сраке
Написано -Буду бойцом!
Не ждёт её больше Масковская хата
Утопит в сортире Укроп !!!
Погибла бесславно Кремлёвская вата
Сама виновата-хуйло-патриот!!!!
Хотелось бабла и Укропского сала
Да и с под коров молочка
На ветке Рассейская гордость застряла
Сваляла Мертвючка-таки дурака
Рыдает Ростов и страдает Рязань
Облом у проклятых Хохлов
Лежит по канавам российская дрянь
Хуйла -патриот без мозгов
В кремле лысый карлик вопит в микрофон
-Идите ко мне бандерлоги!
Гниёт и воняет кремля солдафон
В канавах Донецкой дороги!!!!!
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Савченко промовляє ті речі , які сцать промовити інші .
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Шо надо взять к себе террористов из ДНР и ЛНР и всем им амнистию?!
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Сегодня уже писал на эту тему , вот мой пост :

".....что не так сказала Савченко ? То ,что мирный путь освобождения это сдача Крыма ? А разве не так ? Неужели кто то думает что Кремль просто так откажется от своих планов ?

Соотечественники ,при рошене не то что Крым не вернётся в состав Украины , но и Донбасс ( в лучшем случае оккупированная часть) отколется .Потому что в нынешних реалиях, для нормальной жизни всей страны ,без новой границы не обойтись . И это обязательно произойдёт , если рошеновская кодла дожмёт народ , убив всякую надежду и патриотизм . И чем дольше народ будет упорствовать , тем дольше будет идти ,типо война, на Донбасе . Хотя есть вариант , Пецю накол и тогда Пуцин действительно нападёт . В итоге, Украина , к которой мы все привыкли , распадётся , и построятся новые образования ."
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Хазарчик, женись на ней, может девку попустит. А мы тебе на два ящика боярышника скинемся.
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Ну чё сразу женись ,у меня уже есть жена . Я только её люблю .)
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Я не слушаю бредни этой проплаченной куйловской прошмандовки, т.к.уровень её интеллекта немного выше, чем у обезьяны.
Насчёт мирных освобождений захваченных территорий я не согласен в корне.
Нам не нужно их вообще возвращать, там население такое же ватное, как и в пидораше.
Это замороженный конфликт до тех пор, пока не будет каких-то явных изменений либо внутри враждующих стран, либо вне.
Трамп вот, например.
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Она из тех , кто прямым текстом на всю страну заявляет : Порошенко такой же враг Украины как и Путин . Много таких депутатов , кто посмеет публично усомнится в святости верховного головнокомандуючего ?
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В известной книге Редьярда Киплинга ни один зверь не принимал от шакала "я и ты одной крови".
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Вот тут гадя и ошибается . Она прошла по списку ,, Батькивщина'' под первым номером , и теперь все зависит от юльки вышвернет или нет гадю из ВР. Только хреново , юлька делать этого не хочет , да и не будет. Юлька сама в президенты рвётся , а лишний тормоз в ВР ей только на руку.
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Кремлевская мандовошка не имеет ничего общего с украинским народом.
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Савченко в одном права и это "суть, главная проблема нашей избирательной системы", народ поверив лжецам выбрал их, делегировав у власть, увидев какие они в реальности гандоны, нихрена следующие пять лет с этим поделать не может.
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Народ тобі каже йти Надю, піди по доброму, бо потім народ не зупиниш як твого язика!
Надю почуй народ!!!
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Та она будет через час в пидораше, как только появится намёк, что за ней придут.
И оттуда будет вещать всему миру о фошиздах, которыми кишит Украина!
А ВВХ проплатит всё это, поверь!
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пусть в рашке делает, что хочет
главное, чтоб нам не мешала!
Я думаю интерес со стороны карлика пропадёт как он перестанет быть депутатом.
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долбаное маугли....

ну давай оганизуй референдум по себе !
думаю ахереешь !
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От глиста на тілі України!! Гарно медведчук платив, як же прикидалась КОЛИ ВЕРЕЩАЛА В СУДІ засрашної - акторка! Але не пройде гадю, дочекаешся, що народ тебе виштовхає з України!
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Так народ за тебя не голосовал. Тебя Юлька депутатом сделала...
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Конечно ничего плохого не сделала только завела солдат в окружение, слила списки заложников, агитировала за снятия санкций с россиян, вела переговоры с террористами. Я лично как представитель народа за лишение статуса и лишение звания Героя Украины которое она не понятно за что получила.
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Ну если Надя по мнению "вумных" читателей в чём-то там не права, то как характеризовать человека сидящего во главе стола на скрине!?? Я вижу одну разницу - савченко без денег влезла в клуб "купцов всея Украины"
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Своей болтовней с окупантами ты предаеш Украину-народ и должна отвечать за базар.
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Да примите уже закон об уголовной ответственности
"за отрицание принадлежности Крыма Украине"...
Тогда можно будет всех этих Пинчуков и Савченков,
сразу же отправлять на нары... а заодно можно будет и на
Лаврика с Письковым уголовные дела завести....
Иначе этих манкуртов - остановит только "метод бузины"

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А кто примет? Половину ВР спонсирует ВВХ так или иначе.
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Давно пора . пидоРашки подобный закон уже давно приняли . За отрицание того что Крым кацапский там любому светит турма . ! А наши телята об этом ещё даже и не думают . .
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Еще как могут.Не просто лишить,статуса эту троещинскую деваху,а и посадить за гос измену.
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А она и вправду имеет право на присутствие своё на закрытом собрании комитета? Если ей выразили не доверие государственной тайны, как тогда такое может быть?
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толи баба, толи мужик - хрен ее разберешь...... бухает и курит как мужик, ляпает как брехуха на базаре......
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А что эта продажная затычка )(уйла прошла Раду по мажоритарке и её выбрал народ ? Нет её включила в свой список депутатов от " Батькивщины " Юлька - косматая то есть на халяву на блюдечке она поднесла этой продажной кремлёвской шкуре депутатский мандат. И теперь эта прокремлёвская тварь всем втирает что она представляет народ . Но она недоговаривает что представляет и служит народу лапотных кацапов фашистской паРАШИ но не украинскому народу которого она стерва предала.
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Это с каким народом ты уродина савченко -из террористами чтоли типа захарченка и и плотницкого в глазах которых ты какую то муть увидела -видать не даром время два года у рашистов в профилактории сидела и слушала рашовских пропагандистов когда украинцы в то время жизнь отдавали при защите от рашистов а она два года отдыхала у рашистов и именно то время когда над другими украинцами издевались и сейчас издеваются.Может пора ей реабилитацию пройти а ты вобще скурвилась под действием рашистов.
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Да бог с Вами, гадя от роду кацапка. Почитайте её мемуары...
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Надя, уже давно эта власть "ложит" на мнение народа и кто кого там выбирал
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При чём тут власть , это она что ли надоумила Надию ляпать языком черт знает что !?
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Вот же ш сучка присосалась до власти! Похоже, по-доброму она не хочет - значит надо решать вопрос кардинально. Или крысу и его кума бояться обидеть?
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Интересно ,это КАКОЙ народ её выбирал ??? йуля не народ!!!
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Гадя не может быть народным депом, народ именно за неё не голосовал, а голосовал за бют. Так что она депутат от бют, или как там сейчас. Было много прецедентов когда разные вернее одни и те же П..Расы лишали мандатов своих не угодных. Так что Юля тебе и карты в руки. Дружку своему так и скажешь "ну не могла я дальше противится народу, меня подозревать начали...".
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А я вже писав, щоб пристрелили її щоб не МУЧАЛАСЯ!!! А ви як з нею, як вам не соромно
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Пристрелить её имеем право только мы, украинцы, а не клитор хуйло!
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Объясните кто-нибудь Наде, что корона и рога имеют только одно общее - на голове находятся))))) И украшение козы не является символом ума))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы не можете лишить меня статуса народного депутата, пока этого не сделает народ. Я с народом одной крови", - Савченко. ВИДЕО
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