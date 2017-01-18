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Все про:ГПУ (7972) измена (166) Савченко (2412) Винник (51) Олег Богачук (290)

 Комитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене. ВИДЕО

Ранее нардеп Иван Винник призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене, передает Цензор.НЕТ. Об этом сказал председатель комитета нардеп Сергей Пашинский на заседании 18 января.

"Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно идет в рамках действующего законодательства", - сказал Пашинский.

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"Я хочу обратиться в СБУ - орган, который уполномочен на проведение досудебного расследования, сделать заявление о совершении уголовного преступления по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности, суверенитета Украины, национальной и экономической безопасности по предварительной квалификацией ст. 111 государственная измена. Народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады, но фактовое производство вы обязаны зарегистрировать. Это официальное заявление. Непосредственные прямые контакты с террористическими группировками, отрицание такими действиями, де факто, участия РФ в агрессии и оккупации части украинской территории - являются преступлением, если совершаются должностным лицом", - заявил Винник.
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Ну и что, это всего лишь фабрика работавшая там еще до войны.
А что ты предлагаешь, взорвать ее или отказаться, к чему все это.
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Если бы да кабы во рту у Таньки Черновол росли грибы, то это был бы не рот, а Пашинского огород... Войны нет и ведите себя адекватно.
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Если Пашинский и Со. решили угрожать Савченко, то это автоматически означает только то, что она умница, идет в правильном направлении и ее при случае нужно будет защищать.)
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Давай Гадя!Если негодяи Винник и Пашинский скулят ,значит твои действия верные!
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А можно и весь комитет вместе с Савченко проверить по поводу госизмены?
Так сказать, по просьбам избирателей.
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Ага, в Савченко в Орді є "заводи і пароходи " , які працюють на окупанта .
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каббилу савченко давно треба було за державну зраду на справжні нари запакувати, але коли про це говорить гавнюк пашинський то блювати хочеться
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене. ВИДЕО
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