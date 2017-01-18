 Комитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене, передает

. Об этом сказал председатель комитета нардеп Сергей Пашинский на заседании 18 января.

"Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно идет в рамках действующего законодательства", - сказал Пашинский.

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"Я хочу обратиться в СБУ - орган, который уполномочен на проведение досудебного расследования, сделать заявление о совершении уголовного преступления по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности, суверенитета Украины, национальной и экономической безопасности по предварительной квалификацией ст. 111 государственная измена. Народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады, но фактовое производство вы обязаны зарегистрировать. Это официальное заявление. Непосредственные прямые контакты с террористическими группировками, отрицание такими действиями, де факто, участия РФ в агрессии и оккупации части украинской территории - являются преступлением, если совершаются должностным лицом", - заявил Винник.