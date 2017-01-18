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Все про:Черновицкая область (239) Госпогранслужба (2355) мигранты (454) нелегалы (177) пограничники (1040)

 Иранца, который среди овощей нелегально пробирался в Германию, задержали на Буковине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня утром на таможенном посту "Черновцы" в ходе проверки грузового автомобиля, следовавшего из Турции через страны Евросоюза в Украину с грузом сельскохозяйственной продукции, обзорной группой из числа таможенников и пограничников Черновицкого отряда был выявлен гражданин Ирана.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди грузов. Свыше трех дней пребывания могли привести к переохлаждению и вероятной смерти, поскольку данный гражданин скрывался в рефрижераторе. Группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь.

Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где его осмотрят и окажут необходимую медицинская помощь. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, мужчину в дальнейшем отправят на родину.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нелегальные мигранты из Монголии задержаны на Закарпатье при попытке нарушить границу, - Госпогранслужба. ФОТО

иран нелегалы

иран нелегалы

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Кто-то покушает урино-фекальных помидорчиков
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Той чурбан з Туреччини їхав в Україну нелегально, чи його забули висадити десь в Румунії?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияИранца, который среди овощей нелегально пробирался в Германию, задержали на Буковине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
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