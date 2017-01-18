 Иранца, который среди овощей нелегально пробирался в Германию, задержали на Буковине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

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В сообщении отмечается: "Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди грузов. Свыше трех дней пребывания могли привести к переохлаждению и вероятной смерти, поскольку данный гражданин скрывался в рефрижераторе. Группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь.Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где его осмотрят и окажут необходимую медицинская помощь. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, мужчину в дальнейшем отправят на родину.