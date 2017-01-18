 "Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО

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"Если кто-то считает, что традиционно Минздрав раньше занимался формированием политики в отношении самой системы здравоохранения, то он ошибается. Потому что сегодня есть яркое свидетельство того, чтос начала нашей независимости системой здравоохранения никто не занимался. Иначе мы бы имели качественную систему здравоохранения, качественную систему профилактики и жили бы на 5-7 лет дольше, чем сегодня. Считаю, что это самая большая несправедливость: что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - сказал он.
Премьер отметил, что правильная некоррумпированная политика даст возможность вывести систему здравоохранения из состояния комы, в котором она находится не один год. "Я хочу добиться, чтобы в Украине были честные цены на лекарства, и эта задача стоит перед Минздравом. Я хочу добиться, чтобы с 1 апреля 2017 года хронические больные, нуждающиеся в постоянной медикаментозной поддержке, получали эти медикаменты бесплатно. Мы такие средства заложили - и этот механизм будет запущен", - заявил он.
Глава правительства подчеркнул, что в Украине нужно создать кардиоцентры, и на это уже заложили 150 млн грн в бюджете. "Чтобы те, кто имеет проблемы с сосудами и сердцем, могли в каждом уголке нашей страны получить квалифицированную помощь. Мы должны достроить Охматдет и запустить летом первый комплекс, и эту задачу мы тоже выполним. Мы должны обеспечить выплату повышенной зарплаты врачам. И мы это предусмотрели в наших предложениях относительно повышения зарплаты медработникам на 30%. Мы должны провести в этом году еще более успешные закупки через международные организации", - заявил Гройсман.
В Украине традиционно нищий народ и жЫрная власть живут в разных реальностях, отсюда и все беды. В Европе, куда мы стремимся, власть ездит на велосипедах и общественном транспорте, лечится при этом в обычных больницах и поликлиниках, к которым Украине как до неба рачки (благодаря страховой медицине).
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С древнейших времен у многих народов существует поверье, что крокодил плачет, когда поедает свою жертву. И создается впечатление, что он плачет от жалости к тому, кого сейчас поедает. Выражение крокодиловы слёзы (или лить крокодиловы слёзы) в переносном смысле означает лицемерно выказывать сожаление своей жертве, лицемерно переживать, выказывать притворное соболезнование.
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«Ожидать честности и правды от иуdея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки».
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