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Все про:здравоохранение (126) медицина (1379) Минздрав (1247) Гройсман (1973) реформы (2349)

 "Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО

В Украине системой здравоохранения никто не занимался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

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"Если кто-то считает, что традиционно Минздрав раньше занимался формированием политики в отношении самой системы здравоохранения, то он ошибается. Потому что сегодня есть яркое свидетельство того, чтос начала нашей независимости системой здравоохранения никто не занимался. Иначе мы бы имели качественную систему здравоохранения, качественную систему профилактики и жили бы на 5-7 лет дольше, чем сегодня. Считаю, что это самая большая несправедливость: что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - сказал он.

Премьер отметил, что правильная некоррумпированная политика даст возможность вывести систему здравоохранения из состояния комы, в котором она находится не один год. "Я хочу добиться, чтобы в Украине были честные цены на лекарства, и эта задача стоит перед Минздравом. Я хочу добиться, чтобы с 1 апреля 2017 года хронические больные, нуждающиеся в постоянной медикаментозной поддержке, получали эти медикаменты бесплатно. Мы такие средства заложили - и этот механизм будет запущен", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман

Глава правительства подчеркнул, что в Украине нужно создать кардиоцентры, и на это уже заложили 150 млн грн в бюджете. "Чтобы те, кто имеет проблемы с сосудами и сердцем, могли в каждом уголке нашей страны получить квалифицированную помощь. Мы должны достроить Охматдет и запустить летом первый комплекс, и эту задачу мы тоже выполним. Мы должны обеспечить выплату повышенной зарплаты врачам. И мы это предусмотрели в наших предложениях относительно повышения зарплаты медработникам на 30%. Мы должны провести в этом году еще более успешные закупки через международные организации", - заявил Гройсман.
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Так они все за границей живут и лечатся. Можешь себе представить хоть одну Жирную морду в нищей обстановке среднестатистической украинской больницы или поликлиники? Лично я - нет.

В Украине традиционно нищий народ и жЫрная власть живут в разных реальностях, отсюда и все беды. В Европе, куда мы стремимся, власть ездит на велосипедах и общественном транспорте, лечится при этом в обычных больницах и поликлиниках, к которым Украине как до неба рачки (благодаря страховой медицине).
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кацапы закройте хавальники, это наши беды и не фиг тут баяны рвать.
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Нормально, надо только пернсиооный возраст еще на пару лет поднять что бы был выше чем продолжительность жизни.
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гройся попадет в историю Украины своими высказываниями, как в свое время в р-фии черномырдин.
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у чорномирдина принаймні диплом про вищу освіту був не куплений.
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А вот интересно У евреев есть ихние народные сказки Притчи передаваемые из уст в уста есть Многие дошли до нас с библейских времен А сказки мне не разу не попадались Может Грося открывает новую эру В еврейской культурной жизни А мы на него гоним Может он родоначальник еврейской сказки
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"Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. - крокодиловы слёзы.

С древнейших времен у многих народов существует поверье, что крокодил плачет, когда поедает свою жертву. И создается впечатление, что он плачет от жалости к тому, кого сейчас поедает. Выражение крокодиловы слёзы (или лить крокодиловы слёзы) в переносном смысле означает лицемерно выказывать сожаление своей жертве, лицемерно переживать, выказывать притворное соболезнование.
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МАНАВИ АЛЬ МАУЛИД

«Ожидать честности и правды от иуdея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки».
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО
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