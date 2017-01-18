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Все про:ВР (21291) Крым (17968) Савченко (2405) Чубаров (530)

 "Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - Чубаров прокомментировал заявление Савченко о "сдаче Крыма". ВИДЕО

Народный депутат Рефат Чубаров назвал такие слова Савченко недопуститмыми

Как передает с заседания ВР корреспондент Цензор.НЕТ, народный депутат Украины Рефат Чубаров раскритиковал заявления Надежды Савченко по поводу того, что вернуть Донбасс можно только путем временной сдачи Крыма.

Выступая с трибуны ВР Чубаров назвал такое заявление "оскорбительным, циничным, недопустимым и предательским".

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"Жаль, что таким образом поступил человек, который сам прошел через российский плен. Я сегодня с утра получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений", - сказал он.

По словам Чубарова, он также лично поговорил по телефону с Савченко.

"Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - сказал Чубаров.

Чубаров также призвал президента Петра Порошенко как можно быстрее создать конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, который в будущем вернется под контроль Украины.

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Напомним, нардеп Савченко заявила о том, что б ез сдачи Крыма рассчитывать на мирное освобождение оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не приходится.


"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.
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Щойно отримує інструкцію,то відразу все пояснить ))))
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Що коментувати,не озброєним оком видко, шиза прогресує)))
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создается такое впечатление , что Савченко не совсем способна словами объяснить то , что она хочет сказать.
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Здатність обумовлюється розумовими здібностями))))
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а все потому что ей когда она начинает беспокоиться во время селедки не дают.
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Зря надеешься-это озвучена позиция Медведчука. И, соответственно, хУЙЛА.
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Пишу уже в сотый раз - почему у Савченко не отберут Героя? Ведь уже и самом бронилобому её поклоннику ясно что она работает на Медведчука и Кремль. Многие ребята, особенно первая волна добровольцев, которых уже нет с нами, не имеют даже статус УБД!! А эта имеет целого Героя. Ужас……
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Отобрать у нее Героя - признать, что Гарант ошибся!!! - и это - как минимум (ошибся). Там такие пасьянсы, я так вижу - мама, не горюй! Как же эта вся возня осточертела, да еще во время войны...ах, да, у нас и войны-то нет...так, ато... пусть фронтовики меня простят - не о них речь.
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питайте зразу у медведчука, нах ці проміжжні ланки
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Чубаров прав!Умнейший человек!Никаких уступок не должно быть.И иски,иски и еще раз иски в международные суда на россию за оккупацию Крыма и Донбасса.А у Гали похоже с головой непорядок.За такие высказывания и выходки пора и за решотку.Слава Украине!
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Я не понял, а из-за чего сыр-бор? Крым давно сдан, точнее, продан хуйлу. Чубарову может хотеться и казаться, но это давно свершившийся факт. Савченко лишь озвучила реальное состояние вещей. Обсырателям Савченко надо бы послушать ее слова в оригинале, а не пережеванные журнашлюхами и порохоботами.
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Тут давно не уточнять надо, а закапывать. Поглубже
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Неужели до сих пор непонятно, что мы имеем дело с неуравновешенной, неадекватной, самовлюбленной и косноязычной бабёнкой с пэтэушным образованием?! Нашим журналистам, которые высунув язык гоняются за мусорными сенсациями, надо перестать брать интервью, она же как вампир подпитывается своей "славой" и обожает выступать в эфирах, а нашим идиотам-депутатам давно пора ее выкинуть из парламента. Иначе эта психически неуравновешеннная дамочка наделает делов в политике
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чубаров, я тя умоляю... только не надо ничего ей комментировать и "уточнять". Санитаров немедленно! это же идиотизм требовать от больного человека каких-то объяснений. Не гуманно)))
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Чубаров, для начала объяснить нужно Наде, что "позиция" - это не то, что она подумала))))
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Вона с Метвечуком выполняют указания хуйла через Сравченко......кому еще не понятна гнилая суть Воны?
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Крым безденежный: на полуострове начались массовые увольнения
Сегодня, 11:36 Просмотров: 321

Тысячи работников бюджетной сферы попали под сокращение и лишились своих мест
В Крыму - массовые увольнения. Фото: fishki.net
Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017 проведены массовые сокращения. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".
По информации ИС, в результате своих рабочих мест лишились порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове.
"Например, среди прочих сокращения произведены: - Керченский государственный морской технологический университет - 535 человек; Керченский морской торговый порт - 254; "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) - 120", - отметили эксперты.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
http://www.segodnya.ua/regions/krym/krym-bezdenezhnyy-na-poluostrove-nachalis-massovye-uvolneniya-789320.html
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - Чубаров прокомментировал заявление Савченко о "сдаче Крыма". ВИДЕО
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