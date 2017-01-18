 "Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - Чубаров прокомментировал заявление Савченко о "сдаче Крыма". ВИДЕО

Выступая с трибуны ВР Чубаров назвал такое заявление "оскорбительным, циничным, недопустимым и предательским".
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"Жаль, что таким образом поступил человек, который сам прошел через российский плен. Я сегодня с утра получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений", - сказал он.
По словам Чубарова, он также лично поговорил по телефону с Савченко.
"Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - сказал Чубаров.
Чубаров также призвал президента Петра Порошенко как можно быстрее создать конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, который в будущем вернется под контроль Украины.
Напомним, нардеп Савченко заявила о том, что б ез сдачи Крыма рассчитывать на мирное освобождение оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не приходится.
"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.
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Сегодня, 11:36 Просмотров: 321
Тысячи работников бюджетной сферы попали под сокращение и лишились своих мест
В Крыму - массовые увольнения. Фото: fishki.net
Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017 проведены массовые сокращения. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".
По информации ИС, в результате своих рабочих мест лишились порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове.
"Например, среди прочих сокращения произведены: - Керченский государственный морской технологический университет - 535 человек; Керченский морской торговый порт - 254; "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) - 120", - отметили эксперты.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
http://www.segodnya.ua/regions/krym/krym-bezdenezhnyy-na-poluostrove-nachalis-massovye-uvolneniya-789320.html
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