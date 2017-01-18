 "Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО

Свое мнение о московских "девушках с пониженной социальной ответственностью" Путин выразил, рассказывая о визите Дональда Трампа в Россию в то время, когда Трамп не заявлял о своих политических амбициях и пребывал в Москве в статусе американского миллиардера и организатора конкурса красоты.
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С утра по новостям - обстоятельное объяснение Путина, почему весь компромат на Трампа - фейк.
Во-первых, это низко и недостойно тех, у кого "холодные мозолистые руки, горячие мозги в черепе и чистые мысли, которые "не ошибаются " - или как там правильно про наших чекистов записано в святцах?..
ВЧК, КГБ, ФСБ никогда - слышите, никогда! - этого не делали и не станут делать!..
Во-вторых, Трамп в то время совершенно не представлял интереса. Он же был не избранный президент. А собирать компромат на кого ни попадя, впрок - себя не уважать!..
В-третьих, " у этого Трампа и так было много бл@дей. Стал бы он снимать наших?..."
В-четвертых... В-пятых...
...Будет очень неловко, если эти въедливые и дотошные пиндосы раздобудут видео и фото. И выяснят - доказательно! - кто все это снимал и по чьему заданию.
А они - очень въедливые и дотошные, когда речь идет о собственных президентах.
...И про кого наш скажет: "Они, те, кто заказал, кто исполнил - хуже бл@дей!"
...Собственно, мы всегда про ЭТИХ исполнителей, а, главное, ПРО ИХ ЗАКАЗЧИКА , - это говорили...
Человеческий разум покинул Путлера.
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И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей...
(с) Вл. Высоцкий
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И отравили Енисей,
И только в области минета
Мы впереди планеты всей...
В. Путин
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"Российские проститутки - самые лучшие в мире!" (с) В.В. Путин
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Другое дело, что верно и обратное.
Хотя теперь американцы сильно сбили накал компромата. Когда известно, что это *было* - эффект от разглашения уже не настолько велик.
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Jan. 18th, 2017 at 10:30 AM
Вчера, просматривая информацию о состоянии золотовалютных резервов Центробанка РФ я обратил внимание на то, что еженедельная информация не обновлялась уже как 11 дней. Тогда же я предположил, что причиной тому могли послужить серьезные затраты Центробанка после 6 января, тем более, что с августа ежемесячная убыль ЗВР составляла от 3 до 5 млрд долларов.
Однако, мою настороженность и подозрительность не разделили особо упоротые фанаты величия, предъявив в противовес неоспоримый, по их мнению, факт стабильности и благополучия, а именно - рост резервов РФ с $368 млрд от 01.01.2016 до $376,3 млрд по состоянию на 30.12.2016.
И вправду, исходя из этих цифр, золотовалютные резервы РФ в прошлом году растолстели на $8,3 млрд. Конечно, не рекорд, но и не в минус же ушли! Хотя, я не зря оговорился, что неоспоримость факта стабильности и благополучия весьма условная, а потому, разберемся, какова реальная ситуация в сокровищницах Центробанка.
Главной ошибкой подведения итогов года в структурах связанных с накоплением является то, что мало кто уделяет внимание тому моменту, что в процессе накопления идут и траты, как в случае с ЗВР. К примеру, 05.02.2016 в закромах Центробанка было $376,7 млрд, а 12.02.2016 уже $382,4 млрд. То есть, резервы пополнились на $5,7 млрд. Но, уже 19.02.2016 в резервах было $379,4 млрд - пошла растрата на $3 млрд. И следующая неделя эту растрату компенсировала, но ведь если бы её не было, то Центробанк получил бы увеличение своих резервов на $3 млрд.
В течении 2016 года таких растрат было достаточно много и каждый раз они компенсировались определёнными суммами - новыми поступлениями в копилку резервов. В ходе не особо мудреных вычислений, любой желающий может их повторить, мы получаем довольно неприятную цифру, а именно - описанных выше потерь в резервах РФ в 2016-м году было на $45,3 млрд.
И вот когда мне говорят, что золотовалютные резервы РФ стабилизировались и демонстрируют рост, то мне, честно говоря, смешно. Ведь согласитесь, при стабильности, эти $45,3 млрд лежало бы в копилке, а не развеялись по ветру в течении года.
Но, что самое интересное, 2017-й год обещает быть куда более плодовитым, на сжигание накопленного добра. Ведь Резервный фонд РФ уже практически истощён, а ФНБ продержится не так уж и долго, тем более что он на половину из долговых обязательств. А потому, год огненного петуха - будет жечь!
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В Сумах тепер так. І вашими іменами названі вулиці міста, хлопці. Пам'ять це все, що в нас є.
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Машиностроение - мертво.
Космонавтика - стагнирует.
Наука - сбежала за границу.
Балет - одни педики.
Ну зато проститутки лучшие, это да
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Карта 1587 года - на месте России пустота http://bit.ly/2iGCeqh
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Так тримати!!! Ви "найкращі" !!!
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