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Все про:проституция (263) Путин (20621) Трамп (487)

 "Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин очень высокого мнения о московских проститутках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, на общей пресс-конференции с Президентом Молдовы Игорем Додоном в Москве.

Свое мнение о московских "девушках с пониженной социальной ответственностью" Путин выразил, рассказывая о визите Дональда Трампа в Россию в то время, когда Трамп не заявлял о своих политических амбициях и пребывал в Москве в статусе американского миллиардера и организатора конкурса красоты.

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"Мы же лучше проституток!"Дмитрий Шагиахметов: ВЧК, КГБ, ФСБ никогда - слышите, никогда! - этого не делали и не станут делать!

С утра по новостям - обстоятельное объяснение Путина, почему весь компромат на Трампа - фейк.
Во-первых, это низко и недостойно тех, у кого "холодные мозолистые руки, горячие мозги в черепе и чистые мысли, которые "не ошибаются " - или как там правильно про наших чекистов записано в святцах?..
ВЧК, КГБ, ФСБ никогда - слышите, никогда! - этого не делали и не станут делать!..
Во-вторых, Трамп в то время совершенно не представлял интереса. Он же был не избранный президент. А собирать компромат на кого ни попадя, впрок - себя не уважать!..
В-третьих, " у этого Трампа и так было много бл@дей. Стал бы он снимать наших?..."
В-четвертых... В-пятых...
...Будет очень неловко, если эти въедливые и дотошные пиндосы раздобудут видео и фото. И выяснят - доказательно! - кто все это снимал и по чьему заданию.
А они - очень въедливые и дотошные, когда речь идет о собственных президентах.
...И про кого наш скажет: "Они, те, кто заказал, кто исполнил - хуже бл@дей!"
...Собственно, мы всегда про ЭТИХ исполнителей, а, главное, ПРО ИХ ЗАКАЗЧИКА , - это говорили...
Человеческий разум покинул Путлера.
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Где-то на Ленинградке тихо заплакали от умиления плечевые... Признал, признал, батюшка!
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Бродил в Ютубе 2 часа...,рюсския Чикатилы убийцы...,генерал-полковник МВД РАБссии Александр Гуров...,наши уроды убивают РЮССКИХ баб за 5 рублей..,за ЧТО?
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Всем кацапам понизить свою социальную ответственность!!! Батя сказал - будете лучшими в мире. Хотя, куда вам еще ниже...???
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Прогрессирующая деменция. Узгоглазый удмурт хвастается бл#дями... Погружение всё глубже...
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за доказательствами в гостиницу "Москва" пожалуйте!
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Заигрывание перед нашими красунями, по маскальской версии Девушки с пониженной социальной ответственностью с Украины, свои на обочинах пасутся.
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Зато мы делаем ракеты,
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей...
(с) Вл. Высоцкий
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Клепаем молотом ракеты,
И отравили Енисей,
И только в области минета
Мы впереди планеты всей...
В. Путин
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Это видео на Корреспонденте появилось еще вчера днем. Статья называлась "Путин назвал компромат на Трампа бредом". Один и тот же ролик. Почувствуйте разницу в подходах.
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в 1971 году в Мацкве на площади трех вокзалов дрюкал мацкальских девок всего за 7 рублей
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"всего за 7 рублей"? фигасе! сколькож ты тогда получал если для тебя 7 рублей не деньги были?
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В любом борделе любой страны можно найти русскую проститутку.
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Це не Путін. Це якесь явище, субстанція... Справжній Путін мертвий.
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об этом догадывались когда он со своей женой развелся и это стало ясно когда он немецкий язык забыл напрочь.
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Вообще-то, не секрет, что валютные проститутки подрабатывают на спецслужбы, так что Путин не зря гордится коллегами по работе. Раскрутить на компромат будущего президента - это вин.
Другое дело, что верно и обратное.
Хотя теперь американцы сильно сбили накал компромата. Когда известно, что это *было* - эффект от разглашения уже не настолько велик.
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У хуйла 85% народа с пониженой соц ответвеностью
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на рассії і наркомани найкращі в світі, і алкаші, і спідоносні, і туберкульозники, і мафія, і ще багато чого
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самой крутой проституткой дохлого СССР признана Александра Коллонтай,посол СССР дохлого...,немцы гутарют в лице начальника Генштаба Вермахта Гальдера что отсасывала у Гитлера и Риббентропа нехило
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в 2000 році називав родичів загиблих в "Курську" дешевими десятидоларовими простітутками, а в 2017 році хвалиться простітутками - прогрес на лице
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РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РФ В 2016-М

Jan. 18th, 2017 at 10:30 AM

Вчера, просматривая информацию о состоянии золотовалютных резервов Центробанка РФ я обратил внимание на то, что еженедельная информация не обновлялась уже как 11 дней. Тогда же я предположил, что причиной тому могли послужить серьезные затраты Центробанка после 6 января, тем более, что с августа ежемесячная убыль ЗВР составляла от 3 до 5 млрд долларов.

Однако, мою настороженность и подозрительность не разделили особо упоротые фанаты величия, предъявив в противовес неоспоримый, по их мнению, факт стабильности и благополучия, а именно - рост резервов РФ с $368 млрд от 01.01.2016 до $376,3 млрд по состоянию на 30.12.2016.
И вправду, исходя из этих цифр, золотовалютные резервы РФ в прошлом году растолстели на $8,3 млрд. Конечно, не рекорд, но и не в минус же ушли! Хотя, я не зря оговорился, что неоспоримость факта стабильности и благополучия весьма условная, а потому, разберемся, какова реальная ситуация в сокровищницах Центробанка.

Главной ошибкой подведения итогов года в структурах связанных с накоплением является то, что мало кто уделяет внимание тому моменту, что в процессе накопления идут и траты, как в случае с ЗВР. К примеру, 05.02.2016 в закромах Центробанка было $376,7 млрд, а 12.02.2016 уже $382,4 млрд. То есть, резервы пополнились на $5,7 млрд. Но, уже 19.02.2016 в резервах было $379,4 млрд - пошла растрата на $3 млрд. И следующая неделя эту растрату компенсировала, но ведь если бы её не было, то Центробанк получил бы увеличение своих резервов на $3 млрд.
В течении 2016 года таких растрат было достаточно много и каждый раз они компенсировались определёнными суммами - новыми поступлениями в копилку резервов. В ходе не особо мудреных вычислений, любой желающий может их повторить, мы получаем довольно неприятную цифру, а именно - описанных выше потерь в резервах РФ в 2016-м году было на $45,3 млрд.
И вот когда мне говорят, что золотовалютные резервы РФ стабилизировались и демонстрируют рост, то мне, честно говоря, смешно. Ведь согласитесь, при стабильности, эти $45,3 млрд лежало бы в копилке, а не развеялись по ветру в течении года.
Но, что самое интересное, 2017-й год обещает быть куда более плодовитым, на сжигание накопленного добра. Ведь Резервный фонд РФ уже практически истощён, а ФНБ продержится не так уж и долго, тем более что он на половину из долговых обязательств. А потому, год огненного петуха - будет жечь!

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Mala 🇺🇦 ‏@mala_ukrainka 19 дек. 2016 г.
В Сумах тепер так. І вашими іменами названі вулиці міста, хлопці. Пам'ять це все, що в нас є.


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Рюсские бабы типа жёны с подлодки КУРСК не сдавали рюсскае быдло Омериканским Захватчикам...
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"Все политические элиты мира деградировали",-кроме русской и Трампанутой!
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Экономика РФ ‏@PutinsEconomy 12 ч.12 часов назад
Машиностроение - мертво.
Космонавтика - стагнирует.
Наука - сбежала за границу.
Балет - одни педики.
Ну зато проститутки лучшие, это да
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А как насчет президента с пониженной социальной и не только ответственностью? Безусловно это фашиствующее шизофреничное )(уйло.
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так вроде в мордоре 86% "мальчики с пониженной социальной ответственностью" другими словами, вернее словом "..доры"
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завтра Чукча всего мира, фирма ТРАМПДОНАЛЬДС и корпорация Майкрософт дадут Дрональду Трампу 9 триллионов долларов для РАЗВАЛА РАБссии и всего ДОХЛОГО советскага ГОФФНА,это страшное бабло.. :D кацаПсины готовьте пасть для пожирания Тушонки Рузвельта и ножек Буша
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Ось це так "срана"... Навіть курви у них "найкращі в світі"... Правільной дорогой ідьотє товаріщі...
Так тримати!!! Ви "найкращі" !!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО
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