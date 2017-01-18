 "Россиян возил. Ездил за грузами под "ленточку". Там все российское - техника, советники и разведчики", - боевик "Оплота" задержан на Сумщине. ВИДЕО

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По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме "МГБ ДНР". После освобождения мужчина длительное время скрывался в России.
Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам - вынужденным переселенцам с Донбасса.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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Экономика от Задостанова.
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Господи, да врозуми ты рашистов просто массово застрелиться и не мучаться больше!!! Яви милость, Боже!
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