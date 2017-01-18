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 Общество
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Все про:боевик (17758) задержание (4831) СБУ (13013) Сумщина (518) терроризм (19674) Донбасс (11927) Донецкая область (3547)

 "Россиян возил. Ездил за грузами под "ленточку". Там все российское - техника, советники и разведчики", - боевик "Оплота" задержан на Сумщине. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Сумской области боевика террористической организации "Оплот".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе доставлял боеприпасы из-под "ленточки" (границы), и ремонтировал технику.

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По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме "МГБ ДНР". После освобождения мужчина длительное время скрывался в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работал в Макеевке на "ДНР". Не заплатили ни разу", - суд освободил "инкассатора" боевиков. ВИДЕО

Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам - вынужденным переселенцам с Донбасса.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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очередной "мирный тракторист", а кто же тогда с утра до вечера по позициям ВСУ гомсалит?
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еще один святой, который оступился и потребує нашої допомоги и підтримки...
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Ага, на посту стоял, картошку чистил, снег загребал, а на самом деле убивал наших хлопцев, рашистская собака
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Минулого літа , по всій Україні , гастролювала "презентація" проекту "успішна Україна" - там вся охорона була з Донбасу і Харкову , частина з них і не приховувала своє "оплотівське" минуле !
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Береги задницу! Враг не дремлет!
Экономика от Задостанова.


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Да-а-а-а... Тот случай, когда думаешь, что днище... И вдруг слышишь, что снизу стучат!
Господи, да врозуми ты рашистов просто массово застрелиться и не мучаться больше!!! Яви милость, Боже!
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Якщо автомат в руки взяв - значить присягу дав, тобто прийняв, а тепер п......
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Россиян возил. Ездил за грузами под "ленточку". Там все российское - техника, советники и разведчики", - боевик "Оплота" задержан на Сумщине. ВИДЕО
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