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 "Было пару четких прямых попаданий. Но сюда боевики не зайдут. Если попробуют - лягут все. Все хорошо, мама", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО

Больше десяти раз за прошлые сутки боевики обстреливали из минометов украинских морпехов в Широкино. Бьют прицельно и бойцы ВСУ имеют все основания для ответного огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, морпехи шесть раз отвечали российским террористам из стрелкового оружия. Наши бойцы уверены, что способны удержать попытки врага сдвинуть с сегодняшних позиций.

"Работают тяжелым стрелковым оружием. ДРГ пытается зайти на край села. Часто слышен гул тяжелой гусеничной техники...Они сюда не зайдут. Могут сюда зайти, но здесь они лягут все. Мы хорошо укреплены. мы хорошо вооружены. Мы все готовы", - говорит морпех с позывным Романыч.
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Потрібно більше військ в АТО, потрібні потужні резерви в безпосередній близкості від фронту, щоб можна було їх задіяти у разі загострення ситуації! Потрібна евакуація місцевих мешканців з прифронтової смуги 20-30км, щоб ніхто не передавав терористам пересування наших військових підрозділів вздовж фронту! Кількість військ в АТО мінімальна, ця кількість не дозволяє атакувати, бо немає резервів. Потрібно поділити фронт 450 км між двома-троьома армійськими корпусами і відправити штаби армійських корпусів з приданими підрозділами в АТО! Має бути побудована військова вертикаль управління Генштаб-оперативне командування-армійський корпус-бригада-батальйон, а для цього потрібно ввести воєнний стан! Потрібно збільшити чисельність ЗСУ до 400 тис. солдат та офіцерів (контрактників), щоб мати паритет з путіним в якого теж 400 тис. контрактників, 261 тис. офіцерів, а вся армія 1 млн осіб. Влада має робити щось для перемоги а не тупо чекати поки путін помре.
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Игорёша успокойся - займись строительством "Звезды смерти"...
твоей энергии на неё хватит...
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Дякуємо за службу,бачимо як вам тяжко. Тримайтесь,рідненькі.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Было пару четких прямых попаданий. Но сюда боевики не зайдут. Если попробуют - лягут все. Все хорошо, мама", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО
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