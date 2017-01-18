 "Было пару четких прямых попаданий. Но сюда боевики не зайдут. Если попробуют - лягут все. Все хорошо, мама", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, морпехи шесть раз отвечали российским террористам из стрелкового оружия. Наши бойцы уверены, что способны удержать попытки врага сдвинуть с сегодняшних позиций.
"Работают тяжелым стрелковым оружием. ДРГ пытается зайти на край села. Часто слышен гул тяжелой гусеничной техники...Они сюда не зайдут. Могут сюда зайти, но здесь они лягут все. Мы хорошо укреплены. мы хорошо вооружены. Мы все готовы", - говорит морпех с позывным Романыч. Читайте также: За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский воин ранен, - штаб
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твоей энергии на неё хватит...
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