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Все про:коррупция (6552) Национальная гвардия (1071) Билецкий (60) Азов (170) Национальный корпус (11)

 Откаты на госзакупках в Нацгвардии 21%-30%, - Билецкий. ВИДЕО

Народный депутат Андрей Билецкий во вторник, 17 января, передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые должны свидетельствовать о коррупции руководства Национальной гвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус".

"Билецкий передал Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Билецкого, сделанного им 14 января 2017 года", - сказано в сообщении.



Напомним, ранее депутат Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии "в укрывательстве офицеров-сепаратистов" и коррупции. Нацгвардия в свою очередь попросила военную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить факты, изложенные Билецким. Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал, что заявления депутата будут тщательно проверены.

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сам себян икто сажать не будет - там такая команда собралась - только тронь одного - за собой всех потянет, потому никого не тронут.
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Билецкий, ты забыл матиосу тепловизор передать, без него он ничего не увидит.
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Если не ошибаюсь - это ПЕРВЫЙ случай, когда разговор заканчивается передачей документов по назначению)))
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не ошибаешься))все закончится очередным пшиком и вечеринкой в одном из фешенебельных ресторанов столицы)))
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Вообще-то Билецкий не так часто языком мелет. Может действительно нарыл что-то существенное.
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Заяви, підкріплені фактами, завжди мають вагу і набувають конкретних обрисів.
Добре, Андрію.

Президенту, вже призначеному на форумі ЦН, варто було б повчитися.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОткаты на госзакупках в Нацгвардии 21%-30%, - Билецкий. ВИДЕО
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