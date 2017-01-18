 Откаты на госзакупках в Нацгвардии 21%-30%, - Билецкий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус".
"Билецкий передал Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины. Документы переданы в подтверждение заявления Билецкого, сделанного им 14 января 2017 года", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее депутат Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии "в укрывательстве офицеров-сепаратистов" и коррупции. Нацгвардия в свою очередь попросила военную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить факты, изложенные Билецким. Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал, что заявления депутата будут тщательно проверены.
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Добре, Андрію.
Президенту, вже призначеному на форумі ЦН, варто було б повчитися.
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