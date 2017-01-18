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Все про:наркотики (1221) Одесса (5280) Нацполиция (5500)

 Полиция на Одесчине задержала семейную пару наркодилеров: изъято около 8 кг наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару наркодилеров: изъято около 8 кг наркотических средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

23-летнюю женщину задержали по месту жительства, а 35-летнего мужчину - на трассе "Одесса-Киев": правонарушитель пытался скрыться на собственном автомобиле. В машине правоохранители обнаружили холодное и огнестрельное оружие.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства наркоторговцев было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, 600 гр амфетамина, 70 гр героина, 50 гр кокаина и 15 таблеток "экстази". Наркотические средства и психотропные вещества были расфасованы в полимерные пакеты, также изъяты весы, на которых отмерялись дозы наркотиков, и мерная ложка, а также приспособления для употребления наркотиков путем курения", - говорится в сообщении.

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В квартире правонарушителей вместе с женщиной находились три охранника 26-ти, 31-го и 33-х лет. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению противоправных действий. По месту проживания одного из охранников был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято около 10 грамм марихуаны.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий на трассе "Одесса-Киев" в собственном автомобиле правоохранители задержали 35-летнего сожителя наркоторговки, который пытался убежать от сотрудников полиции. У него изъято 3 пистолета, патроны и нож. В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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По данному факту начато уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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