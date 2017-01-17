 Конфликт со стрельбой в Олевске не связан с незаконной добычей янтаря, - полиция. ВИДЕО

Об этом 17 января во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Он рассказал о ходе досудебного расследования ночных событий в Олевске и мерах стабилизации общей ситуации в районе.
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"По имеющимся сведениям, ночная стычка местных жителей с группой приезжих напрямую не связана с незаконной добычей янтаря. Сейчас практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены. Однако сложность заключается в том, что эти лица являются жителями различных регионов - Житомирщины, Киевщины и Львовщины", - рассказал Вячеслав Печененко.
Глава ГУНП области также сообщил присутствующим о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.
Среди таких: проведение обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства, тщательный сбор и формирование базы неоспоримых доказательств и назначение необходимых экспертиз, в том числе генетико-молекулярной и баллистической. Также полицией изъято зарегистрированное оружие, которое было у части участников конфликта во время указанных ночных событий.
"В процессе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников этих резонансных событий, а виновники задержаны", - сообщил Печененко.
В то же время руководитель Главного управления Нацполиции Житомирщины отметил, что на Олевщине сейчас предпринимается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечение надлежащего правопорядка в городе и районе. Следовательно, к этой работе привлечены бойцы спецподразделения ГУНП и нацгвардейцы. Покой местных жителей будут охранять другие приданные силы правоохранителей.
Одновременно на Житомирщине развернул свою работу оперативный штаб, куда вошли представители ГУНП в области, УСБУ и областной прокуратуры. Его задача - мониторинг и координация совместной деятельности по стабилизации ситуации на севере области.
"В целом ситуация сейчас контролируема и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок в регионе", - подытожил Печененко.
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Как и в Княжичах,когда менты "самозастрелились".
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Согласно документу, Киев обвиняет Москву в системном финансировании террористической деятельности, а также просит признать Россию ответственной в нарушении ряда конвенций ООН.
Украина "просит признать в решении суда, что Российская Федерация при посредничестве своих государственных органов, государственных должностных лиц, а также других физических и юридических лиц, на которых возложено представление государства, нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, поставляя финансирование, помощь в виде оружия и тренировок незаконным вооруженным формированием, участвующим в совершении террористических актов в Украине ", - говорится в тексте иска.
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чем сказать или признать правду, во.
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