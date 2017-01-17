EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2133  29
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (529) Нацполиция (5496) стрельба (2111)

 Конфликт со стрельбой в Олевске не связан с незаконной добычей янтаря, - полиция. ВИДЕО

Непосредственная причина конфликта с применением оружия в городе Олевск Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря.

Об этом 17 января во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Он рассказал о ходе досудебного расследования ночных событий в Олевске и мерах стабилизации общей ситуации в районе.

Смотрите на Цензор.НЕТ:"Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж

"По имеющимся сведениям, ночная стычка местных жителей с группой приезжих напрямую не связана с незаконной добычей янтаря. Сейчас практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены. Однако сложность заключается в том, что эти лица являются жителями различных регионов - Житомирщины, Киевщины и Львовщины", - рассказал Вячеслав Печененко.

Глава ГУНП области также сообщил присутствующим о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

Среди таких: проведение обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства, тщательный сбор и формирование базы неоспоримых доказательств и назначение необходимых экспертиз, в том числе генетико-молекулярной и баллистической. Также полицией изъято зарегистрированное оружие, которое было у части участников конфликта во время указанных ночных событий.

Смотрите также: В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО

"В процессе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников этих резонансных событий, а виновники задержаны", - сообщил Печененко.

В то же время руководитель Главного управления Нацполиции Житомирщины отметил, что на Олевщине сейчас предпринимается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечение надлежащего правопорядка в городе и районе. Следовательно, к этой работе привлечены бойцы спецподразделения ГУНП и нацгвардейцы. Покой местных жителей будут охранять другие приданные силы правоохранителей.

Также читайте: Из-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция

Одновременно на Житомирщине развернул свою работу оперативный штаб, куда вошли представители ГУНП в области, УСБУ и областной прокуратуры. Его задача - мониторинг и координация совместной деятельности по стабилизации ситуации на севере области.

"В целом ситуация сейчас контролируема и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок в регионе", - подытожил Печененко.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ВОПРОС С ЯНТАРЕМ ДАВНО РЕШЕН!!! "Чужие здесь не ходят". В Олевске в последнее время появилась куча валютных проституток!!! Как думаете, почему? Отродясь их там не было!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да никто ж и не сомневался.
Как и в Княжичах,когда менты "самозастрелились".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогу друг другу уступали. Излишня вежливость..понимаешь.. Более вежливый шмальнул первый из-за нехотения выглядить менее вежливым. Культура..хули..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дурит он нас этот полицейский. но это бесполезно, нас еб.ть, что небо красить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже хотят затереть причину конфликта, никак большие шишки замешаны, как пить дать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сложность... из разньіх регионов... так шо, таки федерализация нужна, шоб сложностей меньше бьіло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторые подробности иска:
Согласно документу, Киев обвиняет Москву в системном финансировании террористической деятельности, а также просит признать Россию ответственной в нарушении ряда конвенций ООН.



Украина "просит признать в решении суда, что Российская Федерация при посредничестве своих государственных органов, государственных должностных лиц, а также других физических и юридических лиц, на которых возложено представление государства, нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, поставляя финансирование, помощь в виде оружия и тренировок незаконным вооруженным формированием, участвующим в совершении террористических актов в Украине ", - говорится в тексте иска.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с чем связана? Содержательная статья, вообще. "Если где-то кое-кто у нас порой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, не связана. Греко-католики с МП посрались со слов милиции?Или в пейнтбол поиграть?Кто же будет руку кусать с которой кормится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну сколько можно киздеть сегодня? То дым над Киевом от буржуек, то янтарь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ну понятно значит напрямую связано, так оно и так было ясно могли бы и не подтверждать этим заявлением
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пол города вышло грозя перекрыть международную трассу,они то причину знают,а этот лапшу вешает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Собрались в зачуханом Олевске с Житомира Львова Киева ...просто так ??? наверно картошку делили ...абсолютно несмешно - там реально такими силами кроме как янтарь - нет другой области приложения . По -просту - "мусор гонит пургу" - пробачте поліціянтом нині називається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусору проще пройтись по Хрещатику голым,
чем сказать или признать правду, во.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за откаты ими получаемые они не только голыми пройдут , а всю родню свою проведут и родня согласится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бабы, водка, карты, два ствола, вот и весь конфликт, а янтарь к этому отношения не имеет, не нужно бросать тень, на старателей янтарной лихорадки, а то, ху%ло нападет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Янтарь ментовский и судейско-прокурорский!и любит тишину и он не причем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага .... Машка дала Петьке из соседнего села, а Гришка приревновал. Может оно так и было, но как то я этой "янтарной крыше" уже не верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ясно, приїхали дрова рубати, аби додому набрати і зігрітися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонфликт со стрельбой в Олевске не связан с незаконной добычей янтаря, - полиция. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Беркут боевик ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция ОБСЕ пенсионная реформа Порошенко преступность Россия СБУ стрельба суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти