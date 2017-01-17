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 "Довбо#б, що ти робиш!?", - двух девушек сбил водитель на пешеходном переходе во Львове. ВИДЕО регистратора

Львовский водитель сбил на пешеходном переходе двух девушек на улице Клепаровской. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео происшествия опубликовал один водителей-очевидцев. Судя по записи, смертельных травм пешеходам удалось избежать.

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А перед переходом стоит пикап. Что-то из-за него видно?
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Там не было никакого обгона. Там были безмозглые пешеходы.
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Дурик, это дорога с двухсторонним движением. Он по встречке ехал.
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И что же там пишут про оленей, которые видя хвост затора выезжают на встречку для обгона, не подскажешь?
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Остальные машины стояли. Это называется обьезд.
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Чому тоді ркєстратор рухався і зупинився, а не "об'їздив"?
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Ахахахаа. Теперь предполагаю логику дятлов, которые выезжают на твою полосу и блокируют движение - они, оказывается объезжают ибо стоять в заторе им "некомильфо".
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Значить, був рух застрічною полосою і епіприпадок. Перехід в такій ситуації не зобов'язує, потрібна лоботомія на місці...
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Дівчата це істоти без мізків! Вони воходять з-за автівки на дороги, ну хоч подивитись можна було по сторонам, чи вони як стадо диких коз сунуть поперек дороги не зважаючи на транспорт?
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Відео дивись. Люди переходять на переході, машини зупинились і тут довбойоб пішов на обгін. За таке треба вбивати на місці злочину...
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Прочитай що таке обгін і ак пішохід повинен переходити дорогу
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Ну це також проблема. Наші пішоходи, особливо дівчата, мають властивість мозок виникати, коли вулицю переходять. Тут, як кажуть, яке їхало, таке здибало.
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У меня было два раза "веселее". :D
Один раз, девочка стоит (по всему видно что переходить не собирается) возле пешеходного перехода и болтает по мобиле и тут резко, без никаких "а посмотреть" начала движение.
Второй раз дело было на угловом переходе. Две девчушки собираются переходить по переходу справа от меня (как бы идут в мою сторону) и тут, ни с того, ни с сего, резко повернули на право бросились идти передо мной.
Благо в обоих случаях скорость была не высокая, успел затормозить.
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А ще й автобус може стояти. Уявляєш, от стане перед переходом автобус, щоб пішоходів пропустити, так ти тоді взагалі нічого не побачиш.
Ну, блін, і логіка. А правила читати не пробував? Там зебру, до речі, чітко видно, а перед нею автомобілі зупинились. Ні на які думки не наводить, ніяких сумнівів не виникає, щоб по зустрічній не перти?
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та нехай там хоть фура стоїть,чогось то він таки там зупинився нє?
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Девки тоже думают, что безсмертные. Никуда не смотрят
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Водила - олень! нафига так нестись перед переходом ? Пешеходы тоже хороши - из-за машины выскакивать на переход !! Там того перехода 3 шага - куда спешить-то ?!!
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Відео дивись. Люди переходять на переході, машини зупинились і тут довбойоб пішов на обгін. За таке треба вбивати на місці злочину...
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що за ретарди пишуть коменти? це не магистраль а невелика вулиця, і там є знак пешохдного переходу - садити дурня та права забрати надовго.
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Що ви хочете - це ж ТАКСИСТ - в них права треба ще на початку кар'єри відбирати - самовпевнені хами на дорозі...
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Таксист должен как никто понимать, что стоящий перед переходом автомобиль не рекламой любуется, а по какой-то другой причине.
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Тупые олени вообще не смотрят по сторонам, убедись что нет авто и переходи...Наушники забыли воткнуть в уши...
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таких случаев много что стоит ряд машин на светлофоре,и люди идут беспечно себе не зная и не хотят видимо щнать что там за ними едет кто или нет?
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Не знає правил, на знаки не дивиться - відібрати права. Таксисти взагалі соціально небезпечні, як для водіїв так і для пішоходів з велосипедистами.
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Тупые олени вообще не смотрят по сторонам, убедись что нету авто и переходи...Наушники забыли воткнуть в уши...
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70% вины водителя, но "блондинки" тоже без просвета интеллекта в голове, выходят из за автомобиля (невидимой зоны) и даже не смотрят едет так кто или нет. Он мудак, а они дуры - все хороши!
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Будьте внимательней на пешеходных переходах! Поверьте, даже самую толстую жопу остановить значительно проще, чем самую лёгкую машину! Секунда тупости - водитель в клетке, вы в ящике, оба на Ютубе. Тонна металла не различает вас по расе, религии, полу, заработку, длине и глубине принадлежностей, все кости хрустят одинаково мелодично! Если водитель зимой сигналит вам на переходе, он не «мудила, кому ты сигналишь, ты знак видел?!», он банально не успевает остановиться и даёт вам выбор «гордо и больно» или «смиренно и целО».
С сайтаhttp://www.inpearls.ru/
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воділу на мило. а сигнялять вони коли попало. молоді дурні. і все.
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Накосячили ВСЕ!
1. Пикап припаркован на переходе, закрыл обзор.
2. Слепые пешеходы, не посмотрели, не учли погодные.
3. Олень водила, если таксуешь-как никто должен всё соблюдать И предусмотреть, это же твой хлеб, а не геммор.
Пы.Сы. Хорошо, что живы и лёгкие ушибы.
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таксист... кто бы сомневался, они отмороженные на всю голову чаще всего.
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А довбо..бы, которые припарковались возле пешеходного перехода.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Довбо#б, що ти робиш!?", - двух девушек сбил водитель на пешеходном переходе во Львове. ВИДЕО регистратора
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