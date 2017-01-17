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"Довбо#б, що ти робиш!?", - двух девушек сбил водитель на пешеходном переходе во Львове. ВИДЕО регистратора
Львовский водитель сбил на пешеходном переходе двух девушек на улице Клепаровской. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео происшествия опубликовал один водителей-очевидцев. Судя по записи, смертельных травм пешеходам удалось избежать.
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Один раз, девочка стоит (по всему видно что переходить не собирается) возле пешеходного перехода и болтает по мобиле и тут резко, без никаких "а посмотреть" начала движение.
Второй раз дело было на угловом переходе. Две девчушки собираются переходить по переходу справа от меня (как бы идут в мою сторону) и тут, ни с того, ни с сего, резко повернули на право бросились идти передо мной.
Благо в обоих случаях скорость была не высокая, успел затормозить.
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Ну, блін, і логіка. А правила читати не пробував? Там зебру, до речі, чітко видно, а перед нею автомобілі зупинились. Ні на які думки не наводить, ніяких сумнівів не виникає, щоб по зустрічній не перти?
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С сайтаhttp://www.inpearls.ru/
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1. Пикап припаркован на переходе, закрыл обзор.
2. Слепые пешеходы, не посмотрели, не учли погодные.
3. Олень водила, если таксуешь-как никто должен всё соблюдать И предусмотреть, это же твой хлеб, а не геммор.
Пы.Сы. Хорошо, что живы и лёгкие ушибы.
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