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 Политика Украины, Общество
  2010  45
Все про:Бойко (710) оппозиционный блок (275)

 "Два отдельных крыла мы не планируем", - Бойко о возможном расколе "Оппоблока". ВИДЕО

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко опровергает возможность раскола в партии и обвиняет в распространении слухов власть.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах парламента.

"Эти слухи выгодны только власти. Любой раздел оппозиции всегда выгоден только власти. Трения и дискуссии всегда есть, поскольку страна находится на динамическом этапе. Всегда есть проблемы, которые вызывают различные точки зрения, - отметил Бойко.

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Коли в Бойка заберуть звання Героя України і посадять в тюрму за "вишки Бойка"?
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а при президенте шоколадном хуйле - и подавно.
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Не плутай мяке з теплим, хуйло - є путін, петя - барига
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та да...рыги и так уже многокрылые серафимытараканы
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Можете смело всем составом в БПП переходить, один хрен там та же рыгопиздота и мажоритарщики.
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вот юрий бойко -ЛИЦО реформ в Украине. Петро ,Луценко ,Гройсман и Парубий--- вам всем спасибо от Юры. Вы молодцы.
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интересно, безвизовый брехун наберет хотя бы пару процентов на след выборах?
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- Охендовский сидит?
- Нет
- Охендовский уволен с занимаемой должности?
- Нет.
- Наберет ли пеця пару процентов на след. выборах?
- Ответ очевиден. "Посчитаем".
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На следующих выборах победит Саакашвили - вот тогда начнется разнос.
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З керівництва партії «Опозиційний блок» повідомило, що вже прийняте остаточне рішення про поділ політичного проекту між двома групами її головних бенефіціарів. З одного боку - це Сергій Льовочкін, Дмитро Фірташ і Юрій Бойко, а з іншого - Рінат Ахметов та його команда. Олігархи так і не змогли дійти компромісу і вирішили остаточно розійтися. Кожен гратиме свою пісню, відповідно - будуть створені дві нові політичні сили. Поділ відбуватиметься приблизно порівну - так само, як і формувався двома групами співзасновників список цієї партії на минулих парламентських виборах. До кожного з політичних новоутворень увійде приблизно по двадцять чинних депутатів від «Опоблоку». Ймовірно, партія на основі групи Ахметова налічуватиме трохи більше людей. Розкол назрівав вже давно, оскільки найбагатший чоловік цієї країни Рінат Ахметов має свої погляди на ситуацію в країні, які не збігаються з баченням Льовочкіна та Фірташа, котрих однозначно не влаштовує нинішній політичний розклад у Верховній Раді.
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Этот тоже должен сидеть за подаренную Румынии территорию!
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3 роки після Революції Гідності. Ця мразота замість того, щоб сидіти в тюрмі, посміхається і розповідає про опозицію в кулуарах ВР.
"Перемога", мля...
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Пэти будет то,шо и ющу,рыги используют,а потом выбросят как паршивого кота,он еще сильно пожалеет,шо сделал ставку на рыгов,а не на народ
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Ви забули, що пеця, на відміну від бджоляра, був засновником партії ригів. Тому не думаю, що його риги викинуть. Викинути його, разом з ригами, може лише народ України.
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неужели после тысяч убитых касапами , после расстрела десятков городов артиллерией касапов , которых рыгоаналы что есть силы звали на помощь найдутся " люди", которые за них проголосуют ?
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Для них два крыла новых просто необходимы,только здания тюрьмы.
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Тю. Та об'єднувалися б уже з БЮТ і не морочили нікому голову.
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Нужно брать пример из США - Украине нужен свой конгресс который будет состоять из этнических украинцев Канады, США, Германии и других хорошо развитых стран. Вот тогда и будет порядок.
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Никто не пустит во власть людей, которые хотят работать для благосостоянии страны.
Как это - прийти на госслужбу и не воровать ? О_о
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В смысле никто не впустит? Народ решает кого впускать, а кого не впускать...
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Ничего народ не решает.
Украины более чем на 100 лет отстала от тех стран, где что-то решают выборы.
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Обама, Хиллари Клинтон, Саакашвили чем тебе не президенты?
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Не два крыла?
Тогда может - ТРИ ПЕРа?
Вполне подходит для такой организации...
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Следующим президентом Украины, должен быть иностранец! Обама, Холлари Клинтон, Саакашвили - Зрадодрочеры - вы согласны с такими кандидатами?
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Если бы у нас был президент , а не га. дон штопанный , висел бы ты падло на столбе .
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так пэця же создал партию рыгоаналов своими руками
у него скрытая любофф ко всему рыговскому
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так ведь он уже раскололся. эти два черта мураев и рабинович ведь вышли и создали партию "за життя".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Два отдельных крыла мы не планируем", - Бойко о возможном расколе "Оппоблока". ВИДЕО
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