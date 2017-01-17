 "Два отдельных крыла мы не планируем", - Бойко о возможном расколе "Оппоблока". ВИДЕО

"Эти слухи выгодны только власти. Любой раздел оппозиции всегда выгоден только власти. Трения и дискуссии всегда есть, поскольку страна находится на динамическом этапе. Всегда есть проблемы, которые вызывают различные точки зрения, - отметил Бойко.
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серафимытараканы
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- Нет
- Охендовский уволен с занимаемой должности?
- Нет.
- Наберет ли пеця пару процентов на след. выборах?
- Ответ очевиден. "Посчитаем".
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"Перемога", мля...
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Как это - прийти на госслужбу и не воровать ? О_о
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Украины более чем на 100 лет отстала от тех стран, где что-то решают выборы.
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Тогда может - ТРИ ПЕРа?
Вполне подходит для такой организации...
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крылатые рыгонавты?
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у него скрытая любофф ко всему рыговскому
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