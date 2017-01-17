 "Ляшко ін дер парламент міт зе віли", - песня о выступлении главного радикала страны в Верховной Раде. ВИДЕО

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Как сообщает Цензор.НЕТ , спели песню Богдан Буткевич и Сергей Чернышев - ведущие политико-сатирического "ЧБ-шоу" на телеканале Эспрессо . Главным героем песни стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.Полный текст песни:

Ляшко ін дер парламент міт зе віли

(це був звичайний день у Верховній Раді)

Синдромо скотиняко радикал

(Олег Ляшко вийшов на трибуну)

І ліс-кругляк із України шнелер гейен

(В українського лісу вже є безвіз)

Іванна гаверментал дак даунітО

(віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе - ставлениця олігархів)

А європесімистен на радИкал баркен

(єврооптимісти розкритикували вщент Ляшка)

Унд Парубій загт ненависть ніхт сей

(спікер сказав - у вас 30 секунд, завершуйте)

Ляшко парлакен європохеристен

(Ляшко сказав, що єврооптимісти не надто оптимістичні)

Бат ноубаді стукен ін да фейс

(Але бійка, на жаль, так і не відбулася)

Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о

Стоп, падлюки, скотиняки, стоп

Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о

І ті, хто за колоною у Верховній Раді - теж стоп!