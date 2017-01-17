 "Ляшко ін дер парламент міт зе віли", - песня о выступлении главного радикала страны в Верховной Раде. ВИДЕО

Полный текст песни:
Ляшко ін дер парламент міт зе віли
(це був звичайний день у Верховній Раді)
Синдромо скотиняко радикал
(Олег Ляшко вийшов на трибуну)
І ліс-кругляк із України шнелер гейен
(В українського лісу вже є безвіз)
Іванна гаверментал дак даунітО
(віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе - ставлениця олігархів)
А європесімистен на радИкал баркен
(єврооптимісти розкритикували вщент Ляшка)
Унд Парубій загт ненависть ніхт сей
(спікер сказав - у вас 30 секунд, завершуйте)
Ляшко парлакен європохеристен
(Ляшко сказав, що єврооптимісти не надто оптимістичні)
Бат ноубаді стукен ін да фейс
(Але бійка, на жаль, так і не відбулася)
Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о
Стоп, падлюки, скотиняки, стоп
Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о
І ті, хто за колоною у Верховній Раді - теж стоп!
Появилась информация о неожиданном изменении рабочего графика и усиленной охране резиденции президента Армении.
По сведениям ереванской газеты «Жоховурд», на президента Армении Сержа Саргсяна была совершена попытка нападения, сообщает haqqin.az.
«До нас дошла информация о том, что после инцидента охрана президентской резиденции была усилена», - пишет газета.
В ответ на вопрос о причинах усиления президентской охраны начальник службы государственной охраны Армении Грачья Арутюнян в беседе с корреспондентом издания сказал лишь, что служба просто выполняет свои функции в полном объеме.
«Кому-то это может не понравиться, однако мы просто работаем», - отметил Арутюнян
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А те що брехав, так ці ничім не кращі, такі ж самі.
Ответить
Ответить
Ответить
Орден Меченосцев в лице магистра Фольквина фон Наумбурга цу Винтерштеттена требует у России отдать им Выборгский замок.
Думаете прикол? А вот и нет. В Дурдоме и не такое бывает:
"рыцари воспряли духом и на общем собрании приняли решение истребовать возвращения жемчужины ордена в руки законных владельцев"
https://life.ru/t/life78/959833/miechienostsy_prosiat_otdat_im_vyborghskii_zamok
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить