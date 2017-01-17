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 "Ляшко ін дер парламент міт зе віли", - песня о выступлении главного радикала страны в Верховной Раде. ВИДЕО

В эфире украинского телевидения состоялась премьера юмористической песни о ситуации в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спели песню Богдан Буткевич и Сергей Чернышев - ведущие политико-сатирического "ЧБ-шоу" на телеканале Эспрессо. Главным героем песни стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
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Полный текст песни:

Ляшко ін дер парламент міт зе віли
(це був звичайний день у Верховній Раді)
Синдромо скотиняко радикал
(Олег Ляшко вийшов на трибуну)
І ліс-кругляк із України шнелер гейен
(В українського лісу вже є безвіз)
Іванна гаверментал дак даунітО
(віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе - ставлениця олігархів)

А європесімистен на радИкал баркен
(єврооптимісти розкритикували вщент Ляшка)
Унд Парубій загт ненависть ніхт сей
(спікер сказав - у вас 30 секунд, завершуйте)
Ляшко парлакен європохеристен
(Ляшко сказав, що єврооптимісти не надто оптимістичні)
Бат ноубаді стукен ін да фейс
(Але бійка, на жаль, так і не відбулася)

Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о
Стоп, падлюки, скотиняки, стоп
Стоп, падлюки, скотиняки, стоп-о
І ті, хто за колоною у Верховній Раді - теж стоп!

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СМИ: Власти Армении скрывают попытку покушения на президента.

Появилась информация о неожиданном изменении рабочего графика и усиленной охране резиденции президента Армении.

По сведениям ереванской газеты «Жоховурд», на президента Армении Сержа Саргсяна была совершена попытка нападения, сообщает haqqin.az.
«До нас дошла информация о том, что после инцидента охрана президентской резиденции была усилена», - пишет газета.
В ответ на вопрос о причинах усиления президентской охраны начальник службы государственной охраны Армении Грачья Арутюнян в беседе с корреспондентом издания сказал лишь, что служба просто выполняет свои функции в полном объеме.
«Кому-то это может не понравиться, однако мы просто работаем», - отметил Арутюнян
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Вот я человек и образованный и европейский. Умом понимаю. что геи имеют право на существование. Но вот как только представлю себе, что это лупоглазое тянется своими губами к моей ширинке... Нет, не могу... Пристрелил бы падлюку!
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"....Вот я человек и образованный и европейский..." - очень смешно (особенно про "образованный" и "европейский"), я посмеялся, пишите еще!
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Но вот как только представлю ------ вот с этого и видно ваше образование ниже пупа болтается без толку. Мне такое и на ум не приходит, я ведь академиев не кончал. А вы видать парнографический с отличием закончили в штаны.
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Бред какой-то... А в подворотнях ещё ничего не поют?
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скотыняка уже и песню про себя заказала, всё пиарится, очень хочется скотыняке при власти остаться.
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Это антипиар. ты же это понимаешь. вот если бы спели нормальным языком и сказали там, - это будущее Украины и только он один борец... это пиар. а так все смеются как с клоуна... ну какое это будущее? цирк что ли?
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да они друг на друга столько компромата выливают, что антипиар уже не работает, для них главное на слуху всё время быть, а сейчас шлюшко заявит, что это происки агентов кремля, поскольку очень сильно заботится о народе, а сам заказал, сам и выкрутился.
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ну бляха муха... ты то сам не ведешься, а почему остальные должны вестись? прекращай.
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да просто такие как мы, которые читают новости, общаются на Цензоре, понимают, что и как, ведь здесь много разной информации и точек зрения, каждый может сделать выводы, но сколько таких? 5-7% от всех избирателей, а основная масса избирателей, хавает всякую лапшу и ещё спасибо говорит, если бы все были такие понимающие, то у нас этих уродов у власти не было бы.
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ну в чем то ты прав конечно насчет цензора и все такое... но и там на ,,большой земле,, люди не дураки. и вот что скажу, он еще не зло, зло это мураевы и рабиновичи, бойко и вилкулы, порошенки и тимошенки, вот зло. а этот клоун не наберет больше чем имеет.
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Да для них всех, сейчас главное проходной бал набрать, для них чем больше разных фракций, тем лучше, можно всегда при принятии выгодных решений для других и свой кусок пирога отхватить. все эти мураевы, тимошенки, порошенки, вилкулы, ляшки, рабиновичи опять в Раду просочатся, а выбросят не нужных комбатов, всяких лещенок, гадей, и прочих, за счет кого прошли в Раду, наберут других клоунов, сделают их первыми номерами и на их горбу заедут в Раду.
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ты страшную картину нарисовал. и в чем то она реальна. не знаю, что и сказать, ну то есть, - как избежать этого?
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С нашей уже сформировавшейся, так называемой политэлитой уже нельзя. Их можно называть моральными уродами, идиотами, дураками и другими нелестными эпитетами с точки зрения общепринятых государственных ценностей и развития будущего в стране, какого бы тебе или мне хотелось, но с точки зрения их логики, стратегии и концепта, х дураками никак не назовешь, четко идут к своей цели, превратить страну в товар, который имеет свою стоимость. Это касается. как сырьевых, так и людских ресурсов, а также орбиты влияния, под кого лучше лечь и кому подороже то, чем они завладели продать.
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личный вопрос, можешь ,,съехать,, - а сам то ты за кого бы проголосовал? просто интересно.
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Я бы проголосовал за сенатора Маккейна или человека который был бы близок к его политическим взглядам (только с точки зрения заботы о Украине) и решительности при принятии важных решений. Пока из всей нашей тусовки такого и близко не увидел.
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"Олег Ляшко ПІДАРОК для України і українців" М. Я. Азіров
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а азаров сам пидар голимый, кто бы говорил сука, только не то чмо геологопрокладочное. азаров это женский тампон.
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Зате весело було дивитися про його кровосісів та пересЄчЄних українців.
А те що брехав, так ці ничім не кращі, такі ж самі.
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его слова: - ,,вам какое дело? без вас разберутся,, говорит об одном, - мразина конченная этот азаров такой же точно как и овощ бос его. А эти не кращи потому, что мы пидарасы душевные, еб.мся в душу и молчим. надо как то собраться и не киевлянам, и не надо на три месяца, на один день прийти и сказать - быстро манатки собрали и на нары. кто не успел - я не виноват. если мы так сделаем поверь через три часа все аэропорты будут забиты. ты, что думаешь они не понимают, что мирной акции уже не будет. кипит и бурлит Украина, горит и плачет она, что ей бедной остается? ей уже терять нечего, потеряно все.
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Навеяно германскими мотивами.

Орден Меченосцев в лице магистра Фольквина фон Наумбурга цу Винтерштеттена требует у России отдать им Выборгский замок.
Думаете прикол? А вот и нет. В Дурдоме и не такое бывает:
"рыцари воспряли духом и на общем собрании приняли решение истребовать возвращения жемчужины ордена в руки законных владельцев"

https://life.ru/t/life78/959833/miechienostsy_prosiat_otdat_im_vyborghskii_zamok



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Почему нет? Если Исакиевский Собор передают РПЦ почему какой то вшивый замок не вернуть благородным рыцарям?
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на могиле споем прощальную,.. называется -,, Сдох Максим и х.й с ним,,. Нормальная песня, а что нет?
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А шо ляшко попав в немилість до Сєні і Пєті....вони ж до свят співали одну пісня у трьох...чи це така піар-акція на троьх...бпп корукційного фронту радикалів....
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два дебила в студии рошэновкого тв , особенно рыжий дегенерат с гитарой, два рошэновских шута атрабатывают просроченные канхфеты липецкой хфабрики
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Пидоры от искуства решили что они лучше пидоров из рады.
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Ляшко как Троцкий сто лет назад является политической проституткой.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ляшко ін дер парламент міт зе віли", - песня о выступлении главного радикала страны в Верховной Раде. ВИДЕО
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