 Ирпенские медики вымогали у женщины 1 200 долларов США за присвоение инвалидности, - полиция. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, глава Ирпенской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы предложил женщине заплатить деньги за присвоение инвалидности.
Была осуществлена контрольная передача 5 тысяч гривен. Позже должностным лицам комиссии было передано еще 30 тысяч гривен.
Сотрудники полиции и прокуратуры задержали преступную группу в служебном кабинете во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото полиции Киевской области)
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Народ должен знать в лицо "бесплатную медицину"
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