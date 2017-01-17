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Все про:взятка (3237) инвалиды (257) Ирпень (139) Киевская область (1330) врачи (507)

 Ирпенские медики вымогали у женщины 1 200 долларов США за присвоение инвалидности, - полиция. ФОТО+ВИДЕО

В Ирпене (Киевская область) работники медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) требовали и получили взятку в размере 1 200 долларов США за присвоение II группы инвалидности местной жительнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, глава Ирпенской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы предложил женщине заплатить деньги за присвоение инвалидности.



Была осуществлена ​​контрольная передача 5 тысяч гривен. Позже должностным лицам комиссии было передано еще 30 тысяч гривен.

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали преступную группу в служебном кабинете во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.


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(Фото полиции Киевской области)
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що,знову Супрун буде хтось вважати винною?
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Супрун - она как Фуст...... при НЭПе сидел, при Александре Керенском и т.д.
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а як це вас адмін не заспамив - вони ніколи не дозволяють однаковій лінк два рази
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ЛИЦА В СТУДИЮ!!!!!!!
Народ должен знать в лицо "бесплатную медицину"
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женщина молодец, не постеснялась и организовала крысам свою комиссию!
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Да если бы только в Ирпене были такие "бизнесмены в белых халатах"... Практически везде, где есть МСЭК, там коррупция "через край"! Просто на протяжении многих лет "делки от Гиппократа" наплодили столько подзаконных актов, благодаря которым поставили людей, действительно имеющих инвалидность, в такие условия, что те, чтобы им получить соцвыплаты от государства, просто вынуждены "дать на лапу". Иначе... Иначе плевать, что у тебя нет руки или ноги, - без "смазки" МСЭК тебя инвалидом не признает! Да что говорить, если и к хлопцам, получившим увечья на фронте (простите, в "ато") отношение по данному вопросу оставляет желать лучшего! Ну а остальные "сирые и убогие"... Так что проблема не в том, что в Ирпене медики "суперхабарники", а в том, что в самом МОЗ надо так "вычистить" весь негатив, что там сейчас есть, чтобы "аж шуба заворачивалась"! Так что, "реформаторы от медицины", сначала поотменяйте все свои подзаконные акты в министерстве, благодаря которым в медучреждениях процветает коррупция, а потом уже требуйте "достойную оплату труда" медработникам!
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Пи-дежь полнейшая .или подстава врача . Делать то делают ,но за деньги ,не сравнимо меньшие . А за 1200§ вам могут и голову оторвать ,присвоить любую группу и потом ту голову ,после комиссии ,пришить обратно.Не стоит такая услуга ,таких больших денег как указано в статье .Посему ложь или подстава (вчерась встречал где то в новостях ,что будут шерстить всех инвалидов ,особенно тех ,у кого третья группа (что бы отсеять тех ,кто за деньги их себе устроил). по этому нужен прецедент ,для начала операции (ну и чем не прецедент вот это)))?
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Я маю надію що липову інвалідність анулюють. Бо від реально хворих ніхто таких грошей за групу не вимагає.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИрпенские медики вымогали у женщины 1 200 долларов США за присвоение инвалидности, - полиция. ФОТО+ВИДЕО
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