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 Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал информацию о возможном повышении пенсионного возраста в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об это он сказал во время поездки в Черниговскую область.

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"Вы видели меморандум, который был подписан ранее. Речь идет об изменении пенсионной системы, которая приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы уже такие шаги делаем. Детенизация, повышение заработной платы - это все дает возможность нам уменьшать, в том числе, дефицит Пенсионного фонда. Мы в постоянном диалоге с МВФ. Я слышу сейчас прогнозы некоторых дестабилизаторов, я могу сказать, что во многих случаях это разговоры ни о чем, просто запугивают людей", - отметил премьер.

Он заверил, что правительство будет вести диалог с обществом по поводу любых важных изменений в системе соцобеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"

"Я недавно читал одну аналитику, где-то в интернете нашел. Попытались расшатать Украину по поводу тарифов: шатали-шатали, кричали-кричали. Мы сделали масштабную систему поддержки по субсидиям, где все политиканы понимают, что эта история не принесет им успеха. Уже ищут какие-то другие вещи: завышенный пенсионный возраст или что-то другое для того, чтобы людей пугать. Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины. Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас как правительство страны будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко

Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в которой говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Напомним, глава МВФ Кристин Лагард призвала Украину к пенсионной реформе и взвешенной налоговой политике.


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а чего его ловить главный шатун сидит на банковой
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Не связано, ага! Бакс падает даже против деревянного, а против гривны растет? С чего бы это?
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Не зрозуміло проти кого ж санкції введено - чому ж гривна падає швидше , а ніж кацапський рубль ?
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В первой десятки самых крупных банков, работающих в Украине 4 российских. При таких условиях гривну можно отвязать от деревянного?
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Второй раз этот дядечка ссылается на то, что "где-то в интернете" прочитал. Неделю назад он ляпнул, что прочитал "аналитику"(с) О долларе по 18,5. Я- тихонечко хренею... Лучше таки, иной раз- промолчать.
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Konstantin Kukuškin ‏@KKKukushkin 11 ч.11 часов назад
Ле Пен дала интервью "Известиям".
Обещает
- признать Крым
- выйти из ЕС и НАТО
- поругаться с США
очень деньги нужны. И заплакала
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Розчулило.. Який він милий... Правильні сердечні слова...Шкода, що фарисействують, але ж роблять це як красиво?! Не руйнуйте казку, не накидайтеся на гросю.
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Так уже и в Кабмине "шатуны" завелись?! Не иначе инфекция какая-то то....Наверное Реву где-то в троллейбусе или на базаре шатуны обчихали.Вот и подхватил ..
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Обсерать Украину, её Президента и Премьера касапотроли будут до тех пор, пока мацковия не " выберет" своего, промацковского предателя как в Молдове комуняку Додона. В Молдове всю прошлую зиму и весну проходили митинги и демонстрации с лозунгами " долой воров ! " " долой олигархов ! ". Мацква за доллары "продвинула" своего ставленника и всё внезапно прекратилось. Ни митингов , ни лозунгов. Точь в точь как весной 2104 года в Донецке, Луганске и Харькове. Автор сценария один - мацковия. Всех , кто против Украины - в спам без дискуссий и диалогов.
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ай да , гройсман ,, ай да , молодчина . !!! , отмазался , как обычно , , ну , типа , он ни при чем , и как бы просто , премьер-министр Украины , , ну , не его ума дело ,,,
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як може бути президентом людина яка постійно бреше таким як ти? , а в тебе мабуть вже стільки макаронів на вушах , що і голови підняти ти не в змозі подивись - як живе простий народ.
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У ВЛАСТИ НАШЕЙ ВЕЧНО ШАТАЕТЬСЯ СИТУАЦИЯ КОГДА УЖЕ ШАТАТСЯ БУДУТ ОНИ НА ВЕСЕЛИЦЕ
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Усе вірно, дорогий товариш грося! Якби ми вчасно дали в руки усім занадто енергійним пенсіонєрам по лопаті, лайно у хліві вигрібати, то нікому з них і на думку би не спало іти за гроші верещати "путінпамагі путінввєді". Всє к ТОПКАМ!!!! К топ-кам...
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дорогой грося ,,,.ну да , содержать гросю дорого , никто не спорит , ,
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В Украине нет системы накопительного пенсионного фонда и все пенсии (ну почти все ) выплачиваемые пенсионерам оккупированного домбаса идут из моих налогов и налогов с зарплат моих детей........... А если они не считают Украину государством (Поддерживаете ли ВЫ Акт о Государственной самостоятельности Донецкой (Луганской) народной республики - из бюллетеня референдума), то получается, что жители Украины работают на ИХ пенсии.... НАХЕРА эти мрази (СИДЯЩИЕ У МЕНЯ НА ШЕЕ) мне нужны ??????????????????????
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Я ВИМАГАЮ ЗУПИНИТИ ЦІ АНТИНАРОДНІ РЕФОРМИ !!!
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ха-ха, , , а у гроси паспорт есть украинский. !!! , , , не , ну, канешна , исчо паспорта разные есть , и израильский , кажись , тоже , , , и оружие наградное , позолоченное , , на всякий случай ,,,
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Гройсман,проснись дядя,нельзя расшатать то ,что со свистом летит в пропасть !!!!!
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Якась влада чорна дорвалась до правлячого корита , так смачно їсть що навіть бризки не летять простому народові , мабуть в тому кориті вже дно видно , бо з каждим днем ця влада все нахабніше і нахабніше і скоро замість грошовитого пійла з владного корита почне живцем їсти поостих людей , це жах .
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Одни нищие на этом форуме собрались....опухли бедные от голода и на инет денег не хватает
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все познается в сравнении по сравнению с поляками нищие!!!
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Поляки тоже через это прошли. Я работаю с ними. И таких горлопанов ,кто здесь сутками орет зрада ,они называют полезными идиотами. У них тоже таких хватало ,когда они только начали реформы.
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не всем хватает бабла купить ребёнку место депутата,
вы правы, нам далеко до панамского патриота
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Через сердце каждого украинца пройдет очередной грабеж ))))))) Вот к чему приведёт убожество мышления наших мародеров воров петь Сень и фафиков Гройсманов . Тупость зашкаливает . А это только начало . Экономика устарела . Реальные реформы нима ума проводить . Только хапательно - брехательные рефлексы . Дебилы !!! Куда тикать будете .?
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"вести диалог с обществом"
Хахахахахахахаха...кгм..хм..смешно, да.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРазговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО
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