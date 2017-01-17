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Все про:каннибал (10) Киев (15824) МВД (8019) Нацполиция (5488) убийство (4559)

 "Перекручивать на мясорубку родственников - это слишком. Это - извращенная некрофилия", - полиция расследует тройное убийство, совершенное в Киеве. ВИДЕО

В Киеве полицейские продолжают экспертизы в деле о жестоком убийстве трех человек в конце 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, убийство совершил родственник семейства. При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Медики не смогли его спасти, и он скончался в карете скорой помощи.

Ужас этого преступления усугубляется действиями подозреваемого после его совершения. Опытные оперативники были шокированы тем, что увидели в квартире. Убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду. На учете у психиатров убийца не состоял, а проверить его психическое состояние теперь возможности нет.

"Я за свою экспертную практику встречался несколько раз с подобными случаями. Порядка 5-7 раз. Когда люди убивали и, скажем так, "кулинарили" с телами убитых. Только в двух случаях наблюдались естественные психические отклонения - психопатия, шизофрения, которые поставили их на путь одержимости, например, попробовать человеческого мяса... Перекручивать на мясорубку близких родственников - это слишком. Я это квалифицирую как извращенная некрофилия", - говорит психолог-криминалист Юрий Ирхин.



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Это все Пеця виноват со своими тарифами
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Есть статьи, где шутки не уместны. Даже, если шутки претендуют на сарказм о пеце
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А вы подождите, еще чуть чуть комментов, и вы заплачете, от моей "шутки". Щас народ нам расскажет!
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"Убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду. "
Капец. Ганнибал Лектер?
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Цензор. Хорош нагонять жуть. Давай о хорошем. Сколько родилось малюкив. , Что построили, создали .
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Можно и о еще лучшем, например, сколько кацапов зашкварили в Сирии и на Донбассе.
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может и не ел он их
чисто бизнес
типа начинка для пелеменей в сети суперкетов
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обращаюсь к самоубийцам! прихватывайте с собой дегенератов из власти! чего зря дохнуть? а то хоть польза будет
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Ужас, які страшні новини державного значення, аж яхту не хочеться розхитувати.)))
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Ты про Липецкую фабрику забыл упомянуть, твой шеф тебе высер не засчитает.
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Шо там за неї згадувати? Фуричить собі в повний ріст на благо країни.)))
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в мариупольской колонии сидит женщина, которая зажарила своего внука в духовке - она там авторитет...
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По статистике каждый пятый психически неуравновешен, а каждый двадцатый "душевно" болен, удивительно что подобных случаев так много, как могло бы быть или далеко не все они известны.
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Жалко,что этот псих не поехал в тур по золотому кольцу россии.
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если уж потянуло на человечинку - прихвати с собой депутатика толстого)
и покушаешь - и людЯм приятное сделаешь)
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Может, и не в тему, но вспомнилось.
На замене по криминалистике в вузе преподаватель поставил нам видео допроса Оноприенка, а сам свалил куда-то. Анатолий Оноприенко - маньяк-убийца. Был известен тем, что заходил в сельские хаты, воровал всё, что видел, и убирал всех свидетелей - однажды застрелил даже увидевшего его младенца, хотя младенец априори не мог ничего про него рассказать. На видео говорил он сам, спокойным голосом, обстоятельно пересказывал свои преступления. Выяснилось, что до тридцати или сорока лет работал он на заводе, отклонения у него, конечно, были, поскольку не завёл ни жены, ни детей, но никто ничего криминогенного за ним не замечал, пока не выгнали его с работы по сокращению. Он пошёл жить к двоюродному брату, а у того дети, семья, в общем, через какое-то время брат стал Анатолия прогонять, мол, иди, ищи себе другое жильё и хватит сидеть у нас на шее. Он и пошёл. Убивать.
Ну да, был он животным, но пока у него были будка и кормушка - безобидным животным он был.
Нашим властям этого не докажешь.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Перекручивать на мясорубку родственников - это слишком. Это - извращенная некрофилия", - полиция расследует тройное убийство, совершенное в Киеве. ВИДЕО
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