 "Перекручивать на мясорубку родственников - это слишком. Это - извращенная некрофилия", - полиция расследует тройное убийство, совершенное в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, убийство совершил родственник семейства. При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Медики не смогли его спасти, и он скончался в карете скорой помощи.
Ужас этого преступления усугубляется действиями подозреваемого после его совершения. Опытные оперативники были шокированы тем, что увидели в квартире. Убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду. На учете у психиатров убийца не состоял, а проверить его психическое состояние теперь возможности нет.
"Я за свою экспертную практику встречался несколько раз с подобными случаями. Порядка 5-7 раз. Когда люди убивали и, скажем так, "кулинарили" с телами убитых. Только в двух случаях наблюдались естественные психические отклонения - психопатия, шизофрения, которые поставили их на путь одержимости, например, попробовать человеческого мяса... Перекручивать на мясорубку близких родственников - это слишком. Я это квалифицирую как извращенная некрофилия", - говорит психолог-криминалист Юрий Ирхин.
2671 25
Власти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера, - прокурор(24)
Из-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция(69)
Гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, задержали в аэропорту "Киев"(5)
Бизнесмен застрелен в Грузии у офиса партии "Демократическое движение"(50)
Решил двигаться в обход: в Киеве из-за снега сошел с рельсов трамвай. ФОТОФАКТ(0)
В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция(54)
Полиция не подтверждает, что найден труп помощника адвоката Соколовской(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Капец. Ганнибал Лектер?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чисто бизнес
типа начинка для пелеменей в сети суперкетов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и покушаешь - и людЯм приятное сделаешь)
Ответить
На замене по криминалистике в вузе преподаватель поставил нам видео допроса Оноприенка, а сам свалил куда-то. Анатолий Оноприенко - маньяк-убийца. Был известен тем, что заходил в сельские хаты, воровал всё, что видел, и убирал всех свидетелей - однажды застрелил даже увидевшего его младенца, хотя младенец априори не мог ничего про него рассказать. На видео говорил он сам, спокойным голосом, обстоятельно пересказывал свои преступления. Выяснилось, что до тридцати или сорока лет работал он на заводе, отклонения у него, конечно, были, поскольку не завёл ни жены, ни детей, но никто ничего криминогенного за ним не замечал, пока не выгнали его с работы по сокращению. Он пошёл жить к двоюродному брату, а у того дети, семья, в общем, через какое-то время брат стал Анатолия прогонять, мол, иди, ищи себе другое жильё и хватит сидеть у нас на шее. Он и пошёл. Убивать.
Ну да, был он животным, но пока у него были будка и кормушка - безобидным животным он был.
Нашим властям этого не докажешь.
Ответить