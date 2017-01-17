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Боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта при отступлении с позиций в иракском Мосуле. ВИДЕО
Военные иракской армии занявшие здание университета в Мосуле, который долгое время удерживали боевики ИГИЛ, обнаружили несколько паспортов, принадлежавших террористам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство из около двух десятков заграничных и национальных документов принадлежат гражданам России. Судя по видео, которое опубликовано в сети, в рядах ИГИЛ воюют не только выходцы с Северного Кавказа, но и с центральных регионов России.
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Про Хуйла и ИГИЛ
Странная закономерность.
Там, где с бармалеями ИГИЛ воюют турки/курды/ иракцы/американцы/…/бельгийцы - там у ИГ дела плохи и они постепенно теряют позиции. Это Аль Баб, Ракка, Мосул.
Там, где с бармалеями «воюют» Хуйло и Асад, там у ИГ всё идет просто замечательно. Сейчас это Дейр Эз Зор и Тияс.
На авиабазе Тияс 500-600 бармалеев спокойненько держат в окружении около 2000 асадитов с тяжелой техникой (это и прежний гарнизон базы, и те, кто сбежал из Пальмиры и те, кто сумел прорваться на авиабазу уже потом). Бармалеи совершенно спокойно отбивают все попытки асадитов деблокировать базу и регулярно наносят им ощутимый урон.
В Дейр Эз Зор всё еще хуже для асадитов. Собственно там уже коллапс обороны города и авиабазы. Позиции асадитов разрублены на три отдельных котла: собственно авиабаза, западные кварталы города и городок 137-й бригады. Бармалеи последовательно обжимают все эти три котла. Вчера вот захватили расположение 119-го батальона, где опять отжали и технику и кучу боеприпасов.
И всё это на фоне заяв хуйловцев про 150 (сто пятьдесят) авиаударов по ИГИЛ только за вчера. Не, рашкованы и правда бомбят. Только с высоты 5-6 км. и обычными фугасками - т.е. куда попало. Более того, бармалеи раскусили незамысловатую систему целеуказания рашкованским самолетам банальными сигнальными ракетами и несколько раз навели рашкованские авиаудары на позиции асадитов.
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Почему рашкованы над ИГИЛ стремаются летать ниже 5-6 км., хотя когда бомбили Алеппо, то бомбили с малых высот?
Как-то так вышло, что в Алеппо средств ПВО не было от слова совсем, а вот бармалеи ИГИЛ в Пальмире получили от Хуйла кучу ПЗРК. В том числе и современные российские ПЗРК "Верба". И что самое занятное - они буквально через пару недель после этого доказали, что умеют очень профессионально пользоваться этими железяками.
Американский А10 под Мосулом был сбит очень профессионально. На высоте около 3 км. тройным выстрелом из заднего сектора самолета. Первый вызвал срабатывание защитных систем, а второй и третий собственно и завалили.
Ну так теперь понятно, откуда в ИГИЛ такие умельцы пользоваться ПЗРК
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У нас та же фигня - в Раде "провокаторы - фашисты" , на Донбасе и Луганске "освободители-рашисты" , в итоге достается мирным жителям = не спектакль ли одного режиссера ?
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а взагалі в ігіл з усього світу воюють.... віра однако...
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Кто-то до сих пор хочет жить с "братским" народцем? Тогда собирайтесь и в Ху..лостан, причем не теряя времени зря, чтобы не тешить себя ложными иллюзиями.
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Может студенты?
)))
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Слава Украине!!! Жыве Беларусь!!!
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"Вьі все врьоте, где доказательства, ихтамнет"
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Правда кацапы?)))))))))
Это все АГЕНТЫ ГОСДЕПА!!!
Представьте что бы эти звери учинили если бы остались на Росиюшке!!!
Это Пудинг "сильной рукой" изгнал их вон из страны Алении)))
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