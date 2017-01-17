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 Боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта при отступлении с позиций в иракском Мосуле. ВИДЕО

Военные иракской армии занявшие здание университета в Мосуле, который долгое время удерживали боевики ИГИЛ, обнаружили несколько паспортов, принадлежавших террористам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство из около двух десятков заграничных и национальных документов принадлежат гражданам России. Судя по видео, которое опубликовано в сети, в рядах ИГИЛ воюют не только выходцы с Северного Кавказа, но и с центральных регионов России.

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А удостоверений офицеров ГРУ среди этих документов не было?
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Когда союз воевал в Испании или Африке - это было секретом даже для семей. Весь мир жизни радуется, а эти конспирируются и сеют смерть.
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Тогда даже анекдоты ходили типа - корейский летчик Ли Си Цин или - Ты шо ,араба не бачив ?
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ну вот и след москвы подтвердился , спалился куйло ,,. , , , а что же .боевики игил остолопы такие ? , никакой бдительности / конспирации , , они бы еще строем ходили с гармошко-балалайками под российскими флагами и портретами путина , ,,,
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Оффтоп
Про Хуйла и ИГИЛ
Странная закономерность.
Там, где с бармалеями ИГИЛ воюют турки/курды/ иракцы/американцы/…/бельгийцы - там у ИГ дела плохи и они постепенно теряют позиции. Это Аль Баб, Ракка, Мосул.
Там, где с бармалеями «воюют» Хуйло и Асад, там у ИГ всё идет просто замечательно. Сейчас это Дейр Эз Зор и Тияс.
На авиабазе Тияс 500-600 бармалеев спокойненько держат в окружении около 2000 асадитов с тяжелой техникой (это и прежний гарнизон базы, и те, кто сбежал из Пальмиры и те, кто сумел прорваться на авиабазу уже потом). Бармалеи совершенно спокойно отбивают все попытки асадитов деблокировать базу и регулярно наносят им ощутимый урон.
В Дейр Эз Зор всё еще хуже для асадитов. Собственно там уже коллапс обороны города и авиабазы. Позиции асадитов разрублены на три отдельных котла: собственно авиабаза, западные кварталы города и городок 137-й бригады. Бармалеи последовательно обжимают все эти три котла. Вчера вот захватили расположение 119-го батальона, где опять отжали и технику и кучу боеприпасов.
И всё это на фоне заяв хуйловцев про 150 (сто пятьдесят) авиаударов по ИГИЛ только за вчера. Не, рашкованы и правда бомбят. Только с высоты 5-6 км. и обычными фугасками - т.е. куда попало. Более того, бармалеи раскусили незамысловатую систему целеуказания рашкованским самолетам банальными сигнальными ракетами и несколько раз навели рашкованские авиаудары на позиции асадитов.
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ПС
Почему рашкованы над ИГИЛ стремаются летать ниже 5-6 км., хотя когда бомбили Алеппо, то бомбили с малых высот?
Как-то так вышло, что в Алеппо средств ПВО не было от слова совсем, а вот бармалеи ИГИЛ в Пальмире получили от Хуйла кучу ПЗРК. В том числе и современные российские ПЗРК "Верба". И что самое занятное - они буквально через пару недель после этого доказали, что умеют очень профессионально пользоваться этими железяками.
Американский А10 под Мосулом был сбит очень профессионально. На высоте около 3 км. тройным выстрелом из заднего сектора самолета. Первый вызвал срабатывание защитных систем, а второй и третий собственно и завалили.

Ну так теперь понятно, откуда в ИГИЛ такие умельцы пользоваться ПЗРК
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Нормально , теперь Трампу в уши вдуют что русня подбила американский самолет , придется ему компромат на себя уничтожать кардинально , вместе с Садовым кольцом .
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И не только. Вся форма у ИГИЛ кацапская и оружие тоже. Ну конечно отмазка - военторг.
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курят яву дукатовскую / герцеговину флор ?, бояра / стекломой. нашлись ?
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Так а вы что думали - в Игил русские провокаторы , с Асадом русские освободители , которые в итоге убивают обычных людей и "опозицию" = спектакль одного режиссера .
У нас та же фигня - в Раде "провокаторы - фашисты" , на Донбасе и Луганске "освободители-рашисты" , в итоге достается мирным жителям = не спектакль ли одного режиссера ?
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Фамилия-то украинская. В рашке люди с такими фамилиями всегда считают себя украинцами. По крайней мере при личном общении.
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С какого это будуна Куцук - украинская фамилия?
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Скорее тюркская , в Молдове много таких фамилий , Кучук , Куцук .
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Можно подумать они туда поехали воевать по собственному желанию. Россия - это не страна, а рассадник тифозных вшей и чумных блох.
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В рашке гдето есть лагеря по подготовке террористов. И США об этом знают. Но пока молчат.
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Где-то ? Ты в ростовской области посмотри. Там проходят подготовку все лугандонские приматы.
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Какіє ваші доказательства - такіє паспорта можна купіть в любом магазине канцтоваров!
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не-а вони здають їх при виї зді з рашки....
а взагалі в ігіл з усього світу воюють.... віра однако...
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А они их шо, на кучку сложили, перед отступлением?
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я бы водовку на боярышник поменял. На водку у них денег нет.
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в ООН надо вывесить фотки паспортов. Пусть думают, когда на поводу у мородора голосуют
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Казломорые сами с собой воюете?Ну и дебилы
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очередное доказательство - ху..лопы от рождения террористы, убийцы и упыри.

Кто-то до сих пор хочет жить с "братским" народцем? Тогда собирайтесь и в Ху..лостан, причем не теряя времени зря, чтобы не тешить себя ложными иллюзиями.
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М-да, нехорошо как то получилось. Хотя, с другой стороны, университет, то-се.
Может студенты?
)))
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Ребята, зачем вам Мосул? Лучше стройте Халифат там где он и должен быть. В Москве и окрестностях. Заодно перережете горло десятку неверных
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Главный ИГИЛ на планете - это КРЕМЛЬ !
Слава Украине!!! Жыве Беларусь!!!
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Странно как то , а кацапня кричала что только они воюют с ИГИЛ а остальные уже проиграли и убежали с поля боя , а тут армия Ирака берет Мосул , параллельные миры какие то .
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это типа как у украинских "диверсантов " в Крыму нашли украинские флаги, булаву и визитки Яроша)))
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Булавы не было , была тарелка и синие тапки .
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А чему тут удивляться - Хуйло и есть "родитель" ИГИЛ
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Тот, имя которого нельзя называть, командует ИГИЛ. Каждый украинский хоббит в маленьком лесу всегда знал об этом. Пора собрать Братство Обеспокоенных! Хотя нет, лучше не надо.
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Какой богатый выбор у кацапского отпускника. ДНР, ЛНР, ИГИЛ...
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Во, во... Лавров как раз, на днях, тур.оператов собрал...
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А тепер хором:
"Вьі все врьоте, где доказательства, ихтамнет"
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Ну ведь совсем не палево)))
Правда кацапы?)))))))))
Это все АГЕНТЫ ГОСДЕПА!!!
Представьте что бы эти звери учинили если бы остались на Росиюшке!!!
Это Пудинг "сильной рукой" изгнал их вон из страны Алении)))
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дедываивали, будут орать их внуки лет через пятьдесят. расея - огромный лепрозорий. не понимаю, почему его не изолируют?
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все войны и терроризм в Мир идут из ю2кремля и ещё одной маленькой "страны -конторы" далеко на юге.у мертвого моря
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБоевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта при отступлении с позиций в иракском Мосуле. ВИДЕО
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