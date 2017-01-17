 "Работал в Макеевке на "ДНР". Не заплатили ни разу", - суд освободил "инкассатора" боевиков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на СБУ
, во время пребывания на временно оккупированных территориях мужчина работал "инкассатором", с оружием сопровождая деньги для выплат боевикам. Однако сам он ни разу зарплату не получал, а после вопроса о деньгах террористы бросили его "на яму".
После освобождения мужчина сбежал в Россию, где скрывался долгое время. Узнав через Интернет о программе СБУ "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею, ведь не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений. Это дало ему возможность вернуться в Украину.
В настоящее время он находится дома, трудоустроился и помогает родителям. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО
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А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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(Источник: http://censor.net.ua/v423590) А якщо Вован заплатить , то піде вбивати хохлів знову. Ось така в нас гуманна влада. Питання: чому вона гуманна до бандитів? Відповідь -бо сама бандитська.
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Когда Порошенко называет эту цифру, то речь о всех. И военных и гражданских, погибших за почти три года. Причем с двух сторон.
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"С двух сторон" - это про погибших гражданских. Сколько там обдроченцев подохло - х.з.
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с ВСУ там разные цифры -- секретность, никто не отменял!
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Из жизни путенских "ихтамнетов" в Сирии
Вот такие вот впечатления путенского "ихтамнета"-контрактника о боях в районе авиабазы Тияс.
Пояснение: "Духи" - боевики ИГИЛ. "Садыки" - боевики "Хезболлы", которые сейчас воюют на стороне Асада за деньги, которые дает Путен.
"Самолеты накидают по квадрату издалека, сбросили всё примерно куда-то, и домой отдыхать, волнуют их проблемы кто на земле? Лишь бы не сбили. Попал по квадрату да и ладно.
Духи-то в это время под землёй глубоко сидят - поверь, авиация, когда грамотно всё оборудовано и глубоко закопано, не панацея, она эффективна когда всё взаимосвязано и скоординировано. Когда авиацию наводит ваш авиакорректировщик, а обычно во всех случаях авиа дали заране квадрат, те на него побросали бомбы, просто скинули на квадрат, попали в квадрат - молодцы уже ..и улетели, а духи на восьми метрах в глубине в это время сидят, а наблюдатели за небом на соседних горах, или на дальних, как организуют сами.
Другими словами, предопределить авиаудар заранее очень можно, и вреда он особого не нанесёт, если заранее подготовится
"Горыныч" что сделает? Безопасную прямую трассу от мин не несколько сот метров шириной метров 7-8(?не помню уже) - это как мост, который разъ..., а точнее расстреливать людей нечего делать.
Дали 3 танка, а толку, у них птуры на 5-7 км, и гора по фронту 2 км. Фронт 2 км - 3 танка!!!
Гора 400-500м по фронту 2 км, и у них птуры, артуха, миномёты и танки(пусть старые, но снаряды новые есть) - это бред изначально. Это задача для двух мотострелковых полков, усиленных танками, артухой, при поддержки авиации и всё это заранее скоординировано, отрепетированно, с абсолютной связью и координацией. Вот тогда гору взять нечего делать.
На следующий день, как мы огребли, послали садыков, так же 3 Т-90 - поддержка. Те вышли, танки сожгли, садыков не стало..."
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Чел примкнул к сепаратистам и террористам , должен быть наказан по закону о посягательстве на территориальную целостность страны.
Безнаказанность рождает вседозволенность , но власть сотрудничающая с оккупантами своей страны , тоже должна быть осуждена, конечно ,такого не случится , поэтому сепаратюгам в Украине житуха, поэтому эта война - бесконечна при нынешних правителях.
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Людей, на той стороне нужно поощрять переходить на нашу сторону.
Те, у кого руки в крови, и сами не придут, а при освобождении, побегут за поребрик.
Если чел "чист", тупо подрабатывал, то его нужно принимать. Чтобы остальные последовали его примеру.
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Яременко в Facebook пишет, что международные нормы ответственность за соблюдение прав человека на территориях, пребывающих некоторое время под оккупацией, возлагают на страну-оккупанта. А Кабинет министров решил, что Украина должна выполнять эти обязательства, в том числе, гарантировать стабильную выплату всех социальных выплат, зарплаты так далее.
Таким образом, по мнению дипломата, это означат, что на Донбассе отсутствуют территории, оккупированные иностранным государством, а есть только конфликт внутреннего характера, который на некоторое время приостановил деятельность украинских органов власти, хотя сейчас их деятельность активно возобновляется.
Богдан Яременко акцентировал свое внимание на том, что вместо положения «территории, оккупированные другой страной» будет использоваться «территории, оказавшиеся неподконтрольными» со всеми вытекающими последствиями в политической и правовой сфере.
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А иначе, если им некуда будет деваться, мы получим дополнительно сотни мотивированных обдроченцев.
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