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Российские террористы сбили Боинг

 Общество
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 "Работал в Макеевке на "ДНР". Не заплатили ни разу", - суд освободил "инкассатора" боевиков. ВИДЕО

Житель Донецкой области, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году, освобожден от уголовной ответственности в рамках программы Службы безопасности Украины (СБУ) "Тебя ждут дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, во время пребывания на временно оккупированных территориях мужчина работал "инкассатором", с оружием сопровождая деньги для выплат боевикам. Однако сам он ни разу зарплату не получал, а после вопроса о деньгах террористы бросили его "на яму".

После освобождения мужчина сбежал в Россию, где скрывался долгое время. Узнав через Интернет о программе СБУ "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею, ведь не принимал участия в боевых действиях и не совершал тяжких преступлений. Это дало ему возможность вернуться в Украину.

В настоящее время он находится дома, трудоустроился и помогает родителям.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО
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Коли зміниться влада бариг на владу патріотів всі ці терористи будуть засуджені на довічне і будуть відбудовувати Донбас та будувати дороги по Україні в будівельних штрафбатах до кінця свого гнилого життя.
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То може зараз вже почати ГУЛАГ будувати? Чого чекати?
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Гулаг в Росії будують для ДНР та ЛНР, саме тому цей *удак прибіг в Україну.
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А де будуть знаходитися твої "будівельні штравбати"?
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Такого навіть у ГУЛАЗі не було... Ти хоч іноді думай, що кажеш.
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Було під час Другої світової війни, робітники спали по кілька годин прямо у верстатів!
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Добровільно чи примусово? І ти свої "будівельні штрафбати" під час війни пропонуєш використовувати?
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Під час війни і під час мирного часу ці штрафбати мають працювати цілодобово, поки ці терористи не подохнуть.
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А... То тобі лаври Гітлера та Сталіна спокою не дають...
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Ура-Патріоти, ті самі що не шкодуючи пальців захищають Україну в інтернеті, розумію ваше справедливе обурення.
А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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Чому Ви вважаєте що Ви думаєте? Головна запорука невичнення злочину це невідворотність покарання! Це відомо будь якому обізнаному юристу, якщо він не поц! Те що робить українська влада (звільняє від покарання терористів та їх посібників) це ідіотизм, бо тим самим українська влада розпочинає другу війну з Росією, яка відбудеться після того як закінчиться перша. На землях Донбасу лишаться мільйони сепаратистів які переживують цю війну (невдалу для них) і будуть готуватись до другої війни проти України, ще більш кривавої та нищівної!
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Немає там мільйонів сепаратистів-вони навіть наркоманів та алкашів не можуть в свої банди набрати, не те що нормальних людей. Та тобі ж хочеться мати привід знищити там усіх-так, послідовник Гітлера-Сталіна?
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Війна сталась через цих щурів і якщо ці щури лишаться непокараними, то війна ніколи не закінчиться і буде продовжуватись ще 100 років!
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Ну ти ж уже готовий карати? Зі східців військомату строчиш, о мій Патріоте?
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Тобто якби заплатили, то працював би і далі. В настоящее время он находится дома, трудоустроился и помогает родителям.
(Источник: http://censor.net.ua/v423590) А якщо Вован заплатить , то піде вбивати хохлів знову. Ось така в нас гуманна влада. Питання: чому вона гуманна до бандитів? Відповідь -бо сама бандитська.
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Парень натерпелся. Надо дать квартиру,машину и денег побольше.
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А так же полный соц. пакет, бесплатный проезд и хорошую пенсию
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В настоящее время он находится дома, трудоустроился и помогает родителям. Источник: http://censor.net.ua/v423590 Как же,бл...,трогательно...(((((
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вот блин), а откуда потери в ВСУ почти 10000 людей?!
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А откуда ты взял, что 10 тыс. это потери ВСУ?
Когда Порошенко называет эту цифру, то речь о всех. И военных и гражданских, погибших за почти три года. Причем с двух сторон.
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ПС
"С двух сторон" - это про погибших гражданских. Сколько там обдроченцев подохло - х.з.
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по номерам на кладбищам - в дыре их тщательно нумеруют, помогильно...скоко там правда упокоилось орков, неведомо...
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да ты прав! это с обеих сторон, но все равно -- это были люди...
с ВСУ там разные цифры -- секретность, никто не отменял!
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Оффтоп.

Из жизни путенских "ихтамнетов" в Сирии

Вот такие вот впечатления путенского "ихтамнета"-контрактника о боях в районе авиабазы Тияс.
Пояснение: "Духи" - боевики ИГИЛ. "Садыки" - боевики "Хезболлы", которые сейчас воюют на стороне Асада за деньги, которые дает Путен.
"Самолеты накидают по квадрату издалека, сбросили всё примерно куда-то, и домой отдыхать, волнуют их проблемы кто на земле? Лишь бы не сбили. Попал по квадрату да и ладно.
Духи-то в это время под землёй глубоко сидят - поверь, авиация, когда грамотно всё оборудовано и глубоко закопано, не панацея, она эффективна когда всё взаимосвязано и скоординировано. Когда авиацию наводит ваш авиакорректировщик, а обычно во всех случаях авиа дали заране квадрат, те на него побросали бомбы, просто скинули на квадрат, попали в квадрат - молодцы уже ..и улетели, а духи на восьми метрах в глубине в это время сидят, а наблюдатели за небом на соседних горах, или на дальних, как организуют сами.
Другими словами, предопределить авиаудар заранее очень можно, и вреда он особого не нанесёт, если заранее подготовится
"Горыныч" что сделает? Безопасную прямую трассу от мин не несколько сот метров шириной метров 7-8(?не помню уже) - это как мост, который разъ..., а точнее расстреливать людей нечего делать.
Дали 3 танка, а толку, у них птуры на 5-7 км, и гора по фронту 2 км. Фронт 2 км - 3 танка!!!
Гора 400-500м по фронту 2 км, и у них птуры, артуха, миномёты и танки(пусть старые, но снаряды новые есть) - это бред изначально. Это задача для двух мотострелковых полков, усиленных танками, артухой, при поддержки авиации и всё это заранее скоординировано, отрепетированно, с абсолютной связью и координацией. Вот тогда гору взять нечего делать.
На следующий день, как мы огребли, послали садыков, так же 3 Т-90 - поддержка. Те вышли, танки сожгли, садыков не стало..."
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Там суды отпускают "инкассаторов", здесь "эпилептиков" за рулем. А сидят по СИЗО добровольцы. Пэрэмоглы злочынный режим кароче
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ни один не сказал. что любит Украину. ну бес попутал. ошибся. прозрел.- ВСЕМ И ВСЕ ОБМАНУЛИ. НЕ ПЛАТИЛИ. НЕ КОРМИЛИ. теперь вернулся на родину и корми и пои его. воно ж не стемыть как создать себе работу. и кормится в мирной жизни. будет сидеть и люто ненавидеть нас. потому что воно намечтало здесь себе безбедные будни-БО ЗДАЛОСЬ.
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Та нікого не цікавить, що він сказав насправді-це звичайна пропаганда. Поки не дуже дієва.
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так зачем его поить и кормить?. якщо не цикавыть.
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А хто його годує? Він сам на це заробляє. Ще й батькам допомагає.
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Сидеть будут только оккупанты - циничные бандеры.
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не хочу говорить об этих гадах...лучше пару слов о наших парнях,которые воюют.ХЛОПЦI ВИ НАЙКРАЩI.КОЗАКИ,ГЕРОI.МИ ВАМИ ПИШАЕМОСЬ.НИЗЬКО ВКЛОНЯЕМОСЬ ВАШИМ БАТЬКАМ,ЗА ТЕ ЩО ДАЛИ НАШIЙ КРАIНI ВАС,БО ВИ ТО I Е УКРАIНА.СЛАВА ВАМ ГЕРОI !!!!!
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Это не только безответственная халатность к народу Украины со стороны власти , это еще и пропаганда безнаказанности , как можно привлечь за сепаратизм пропагандонов "русскогомира", они ведь тоже никого не убивают своими руками ,но всячески этому содействуют.
Чел примкнул к сепаратистам и террористам , должен быть наказан по закону о посягательстве на территориальную целостность страны.
Безнаказанность рождает вседозволенность , но власть сотрудничающая с оккупантами своей страны , тоже должна быть осуждена, конечно ,такого не случится , поэтому сепаратюгам в Украине житуха, поэтому эта война - бесконечна при нынешних правителях.
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Неправильно.
Людей, на той стороне нужно поощрять переходить на нашу сторону.
Те, у кого руки в крови, и сами не придут, а при освобождении, побегут за поребрик.
Если чел "чист", тупо подрабатывал, то его нужно принимать. Чтобы остальные последовали его примеру.
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Неправильно, подрабатывать у убийц -это соучастие, и не единственное место где можно "подрабатывать ",например - в ВСУ , стало быть пошел по убеждениям , и должен понести ответственность за сепаратизм. Иначе, от безнаказанности, будем получать кочующих сепаратюг постоянно .
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А як вам це?! Дипломат Богдан Яременко заявил о принятом Кабмином11 января текущего года распоряжении, согласно которому правительство отвечает за то, как обстоят дела с соблюдением прав человека на оккупированном Донбассе, передает replyua.net.
Яременко в Facebook пишет, что международные нормы ответственность за соблюдение прав человека на территориях, пребывающих некоторое время под оккупацией, возлагают на страну-оккупанта. А Кабинет министров решил, что Украина должна выполнять эти обязательства, в том числе, гарантировать стабильную выплату всех социальных выплат, зарплаты так далее.
Таким образом, по мнению дипломата, это означат, что на Донбассе отсутствуют территории, оккупированные иностранным государством, а есть только конфликт внутреннего характера, который на некоторое время приостановил деятельность украинских органов власти, хотя сейчас их деятельность активно возобновляется.
Богдан Яременко акцентировал свое внимание на том, что вместо положения «территории, оккупированные другой страной» будет использоваться «территории, оказавшиеся неподконтрольными» со всеми вытекающими последствиями в политической и правовой сфере.
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Ну такі всі "правильні та чесні" хоч до рани прикладай. Інопланетяни там людей вбивають чи хто?
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Ой. Божечки ты мой. Ну и шо. Вас господа, панове, друзи не покоробило от того как глава фракции бпп вчера на согласительном совете зРады гринев ручкался за руку с падлюкой и главой жопОБлока бойко. И вы хотите что бы в этой стране украинство процветало. А как сёдня на зРаде показывали генетический мусор кидалова, бойко и компанию. Кучкой. И чувствуют они себя нормально. А в это время народ затягивает пояса, бойцы в холодных окопах гибнут. А наш гарант рассказывает какой он патриот и что Украина не вернётся в рашинское стойло. Развели с Майданом народ токо так. Не фиг на Майдан выходить. Только товарищч Мау Зер без суда и следствия поможет избавится от этой барыжной нечисти. Другого выхода нет. Майдан не даёт результата.
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Возить деньги наемникам - практически то же, что подносить им снаряды и патроны. Вроде ж не убил никого...
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Так и то не факт. Может на нём десяток жизней висит, только не знает никто и не узнает.
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вот как относиться к этим дешевым лугандоно-домбабвийским упырям после такого? Оно считает "это" оправданием? А завтра ему предложат опять больше, дадут продуктовый набор, заплатят, так оно снова помчится быстрее пули в ряды этих ублюдков. Тут и к бабке ходить не нужно.
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Власть охерела в конец. Сепаров отпускают. Добровольцы сидят тысячами!
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Правильно все делают. Надо их заманить, внести смуту, типа всех прощают. А потом, когда все устаканется- вздрючить.
А иначе, если им некуда будет деваться, мы получим дополнительно сотни мотивированных обдроченцев.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Работал в Макеевке на "ДНР". Не заплатили ни разу", - суд освободил "инкассатора" боевиков. ВИДЕО
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