 "В квартире вонь. От прежнего жильца остались еда, одежда, лужа крови с разлагающимися останками", - россиянка получила квартиру от государства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, видеозапись с демонстрацией всех "прелестей"
квартиры от государства опубликована в сети.
"В квартире вонь стоит невозможная, у многих срабатывает рвотный рефлекс. От прежнего жильца остались еда, одежда, а, главное, еще и огромное пятно - когда он умер на этом месте, начал даже разлагаться", - рассказывает автор видеозаписи. Смотрите также: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - российские полицейские задержали людей, поющих советские песни в центре Москвы, группу оппозиционеров и журналистов. ВИДЕО
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Красноярского священника уволили за несбор денег с обедневших сельских прихожан
В Красноярском крае священник пожаловался митрополиту Пантелеймону на увольнение за недостаточный сбор денег с прихожан, сообщили 16 января "НГС.Новости" со ссылкой на экс-настоятеля Петро-Павловского храма в селе Каратузское иерея Виктора Пасечнюка.
Митрополит 14 декабря 2016 года подписал указ о переводе Пасечнюка из настоятелей в штатные священники, что не устроило его. Уволившись по собственному желанию, Пасечнюк написал митрополиту о том, что истинной причиной его перевода стало то,
что он "не смог по требованию благочинного Минусинского округа отца Евгения Нещерета собрать с верующих 150 тысяч рублей ко дню рождения Пантелеймона".
Бывший священник обвинил Нещерета в покупке дорогого коттеджа и двух джипов, в то время как "приходы благочиния беднеют и разоряются". Пасечнюк утверждает, что Нещерет разоряет приходы непомерными финансовыми требованиями и при передаче денег денежные ведомости сборов не составляются, священники в них не расписываются и не видят, кто и сколько сдал денег.
С два "неофициальных" сбора по 150 тысяч рублей,
как и Шушенский и Курагинский приходы. В Каратузском проживает 7 тысяч человек, в Шушенском и Курагине - 16 и 13 тысяч. Кроме того, сельский приход должен выбирать
товара для продажи в церкви на 600 тысяч рублей.
Сейчас в Каратузском уже лежит "мертвым грузом" церковного товара на миллион рублей, и со склада еще не выбрано товара на полмиллиона рублей. Есть еще
сбор на "содержание Епархии" - на Каратузский приход назначена сумма 150 тысяч рублей ежегодно.
Пасечнюк написал, что в селе безработица, у людей падает благосостояние и доходы. Если раньше приход справлялся с выплатами с помощью благодетелей из Москвы и Красноярска, которые перечисляли свою милостыню, то сейчас и у них затруднительное положение.
В Петро-Павловском храме Пасечнюк прослужил 21 год. Пресс-служба епархии сообщила "НГС.Новостям", что отца Виктора перевели штатным священником из-за ненадлежащего исполнения священником обязанностей настоятеля, в частности, это отсутствие должного участия в общественной жизни района, сотрудничества с органами местной власти, учреждениями культуры и образования, регулярные отказы в совершении таинств, профанация благодатного огня, святых мощей, допущение в проповедях неуместных высказываний.
Епархия обвиняет бывшего настоятеля в снижении приходской активности верующих и игнорировании возможности внести Петро-Павловский храм в реестр памятников культуры краевого и федерального значения
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Что за менталитет смотреть чт отам у соседей (даже, если они е*нутые)!
Необходимо строить государство самим и избавляться от гнили внутри страны! Коррупция, тарифы, круговая порука и нищета на фоне необьявленой войны!
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Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь о манипуляциях общественных мнений, грязными путями
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