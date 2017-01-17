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 "В квартире вонь. От прежнего жильца остались еда, одежда, лужа крови с разлагающимися останками", - россиянка получила квартиру от государства. ВИДЕО

Городские власти российского Сыктывкара выдали женщине-инвалиду социальное жилье с останками предыдущего жильца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с демонстрацией всех "прелестей" квартиры от государства опубликована в сети.

"В квартире вонь стоит невозможная, у многих срабатывает рвотный рефлекс. От прежнего жильца остались еда, одежда, а, главное, еще и огромное пятно - когда он умер на этом месте, начал даже разлагаться", - рассказывает автор видеозаписи.
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Красноярского священника уволили за несбор денег с обедневших сельских прихожан

В Красноярском крае священник пожаловался митрополиту Пантелеймону на увольнение за недостаточный сбор денег с прихожан, сообщили 16 января "НГС.Новости" со ссылкой на экс-настоятеля Петро-Павловского храма в селе Каратузское иерея Виктора Пасечнюка.
Митрополит 14 декабря 2016 года подписал указ о переводе Пасечнюка из настоятелей в штатные священники, что не устроило его. Уволившись по собственному желанию, Пасечнюк написал митрополиту о том, что истинной причиной его перевода стало то,
что он "не смог по требованию благочинного Минусинского округа отца Евгения Нещерета собрать с верующих 150 тысяч рублей ко дню рождения Пантелеймона".
Бывший священник обвинил Нещерета в покупке дорогого коттеджа и двух джипов, в то время как "приходы благочиния беднеют и разоряются". Пасечнюк утверждает, что Нещерет разоряет приходы непомерными финансовыми требованиями и при передаче денег денежные ведомости сборов не составляются, священники в них не расписываются и не видят, кто и сколько сдал денег.

С два "неофициальных" сбора по 150 тысяч рублей,

как и Шушенский и Курагинский приходы. В Каратузском проживает 7 тысяч человек, в Шушенском и Курагине - 16 и 13 тысяч. Кроме того, сельский приход должен выбирать
товара для продажи в церкви на 600 тысяч рублей.
Сейчас в Каратузском уже лежит "мертвым грузом" церковного товара на миллион рублей, и со склада еще не выбрано товара на полмиллиона рублей. Есть еще
сбор на "содержание Епархии" - на Каратузский приход назначена сумма 150 тысяч рублей ежегодно.
Пасечнюк написал, что в селе безработица, у людей падает благосостояние и доходы. Если раньше приход справлялся с выплатами с помощью благодетелей из Москвы и Красноярска, которые перечисляли свою милостыню, то сейчас и у них затруднительное положение.
В Петро-Павловском храме Пасечнюк прослужил 21 год. Пресс-служба епархии сообщила "НГС.Новостям", что отца Виктора перевели штатным священником из-за ненадлежащего исполнения священником обязанностей настоятеля, в частности, это отсутствие должного участия в общественной жизни района, сотрудничества с органами местной власти, учреждениями культуры и образования, регулярные отказы в совершении таинств, профанация благодатного огня, святых мощей, допущение в проповедях неуместных высказываний.
Епархия обвиняет бывшего настоятеля в снижении приходской активности верующих и игнорировании возможности внести Петро-Павловский храм в реестр памятников культуры краевого и федерального значения
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Ну, я вот бы не отказался даже от такой, если в подарок
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Нафиг тему мусолить?
Что за менталитет смотреть чт отам у соседей (даже, если они е*нутые)!

Необходимо строить государство самим и избавляться от гнили внутри страны! Коррупция, тарифы, круговая порука и нищета на фоне необьявленой войны!
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Ну это же куда интересней, чем обсуждать признание Харькова самым опасным городом восточной Европы....
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Хрен з ними, то їхні порблеми. У нас своїх вистачає.
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Вот и я о том же! Запостить новость, что бы показать - смотрите что там за надругательство!

Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь о манипуляциях общественных мнений, грязными путями
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Отношениям Польши с Украиной мешает нетерпимость, По мнению правозащитницы, Польше не хватает определенного воспитания терпимости и восприятия других народов. Именно поэтому Homo Faber работает с группами детей 10-12 лет, объясняя им, что существуют люди, которые живут с ними по соседству, но отличаются этнически, религиозно, имеют другую идентичность и несколько иначе видят мир.И кто,и что мешает видеть сейчас настоящую Европу украинцам?
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Польше время пересмотреть политику в отношении Украины. Распад украинского государства стал бы катаклизмом, который привел к хаосу и поставил бы под вопрос все основы европейской безопасности. Польша также должна делать все возможное, чтобы не допустить отдаления Украине от Евросоюза или появление ситуации, в которой идентичность украинского государства и народа строилась на противопоставлении до Польши и Европы.
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Це просто ше Трамп офіційно не вступив на посаду. Він би такого не допустив.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"В квартире вонь. От прежнего жильца остались еда, одежда, лужа крови с разлагающимися останками", - россиянка получила квартиру от государства. ВИДЕО
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