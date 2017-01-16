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"Все! Сейчас брошу! Я ее люблю!", - патрульные Запорожья задержали пьяного мужчину, поссорившегося с девушкой и угрожавшего бросить гранату в людном месте. ВИДЕО
Запорожские патрульные задержали пьяного мужчину, угрожавшего бросить гранату в людном месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел возле автозаправки на улице Братской. По оперативной информации, мужчина во время ссоры с девушкой угрожал ей гранатой и ножом. Экипаж обнаружил мужчину на улице Счастливой. При приближении полицейских он достал из кармана предмет, похожий на боевую гранату РГД-5 и пригрозил взорвать ее. После коротких переговоров, патрульные задержали мужчину. Во время проверки по базе данных оказалось, что 36-летний гражданин разыскивается полицией за кражу.
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