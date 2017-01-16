EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  288  3
Все про:изнасилование (686) преследование (347) Россия (64702) уголовное дело (2181) Франция (1721) художник (130) эмиграция (90)

 Российский художник-акционист Павленский, поджигавший дверь здания ФСБ, покинул РФ и будет просить политического убежища во Франции. ВИДЕО

Российский художник-акционист Петр Павленский покинул РФ, обвинив власть в попытке "политической ликвидации с помощью операции силовых структур".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми он будет просить политического убежища во Франции.



По словам Павленского, женщина, которая притворялась близкой подругой семьи, выдвинула обвинения в сексуальном насилии Павленскому и его гражданской жене по статье, не требующей доказательств для задержания. Это обвинение предусматривает до 10 лет заключения и передачу двоих детей в детский дом.

Сами Петр и Оксана называют все это клеветой. Именно угроза детям, по словам Павленского и Шалыгиной, и стала причиной эмиграции.

Читайте также: Российского художника Павленского отпустили на свободу, приговорив к штрафу за поджог "культурного наследия" - двери здания ФСБ. ВИДЕО

Недавно их задержали люди в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска. Продержав Павленского и Шалыгину 8 часов в Следственном комитете, их отпустили, но предупредили, чтобы не покидали страну. Однако 15 декабря семья уехала из России.

По версии защиты, Павленского оклеветали, а пребывание художника в России нежелательно, чтобы он не мог устроить другие политические акции.

Юрий Лысенко, адвокат якобы пострадавшей актрисы Анастасии Слониной, заявил: "Гонения на него - это глупость. Это его не первое уголовное дело. Рано или поздно он себе приключения найдет, этот гражданин, который именует себя художником. И потом, если бы ничего не было, то и заявления бы не было". "У нас в уголовном кодексе нет политических статей. В отношении него не было никакого политического преследования. Никогда его не привлекали по политическим статьям. Он и здесь хочет это уголовное дело (а я уверен: оно будет) также подвести под то, что это политическая статья. Это обыкновенная уголовная статья. Это способ его защиты", - добавил он.

Петр Павленский известен скандальными художественными перформансами. В частности, ранее он зашивал себе рот, прибивал свою мошонку к тротуару, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ле Пен им потом долг перед рашен банком погасит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Известный дальнобойщик. Вежливый марш. Однажды в сирийский Алеппо...
https://www.youtube.com/watch?v=dGlTfcY1geo&feature=youtu.be
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно как отнесутся к его художествам во Франции. В США например только за прилюдное демонстрирование члена гарантированно бы сел.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийский художник-акционист Павленский, поджигавший дверь здания ФСБ, покинул РФ и будет просить политического убежища во Франции. ВИДЕО
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция Байден Вадатурский визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым МИД Мининфраструктуры минские соглашения Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры пограничники Порошенко потери Россия СБУ сепаратизм стрельба США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти