 Российский художник-акционист Павленский, поджигавший дверь здания ФСБ, покинул РФ и будет просить политического убежища во Франции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми он будет просить политического убежища во Франции.
По словам Павленского, женщина, которая притворялась близкой подругой семьи, выдвинула обвинения в сексуальном насилии Павленскому и его гражданской жене по статье, не требующей доказательств для задержания. Это обвинение предусматривает до 10 лет заключения и передачу двоих детей в детский дом.
Сами Петр и Оксана называют все это клеветой. Именно угроза детям, по словам Павленского и Шалыгиной, и стала причиной эмиграции.
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Недавно их задержали люди в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска. Продержав Павленского и Шалыгину 8 часов в Следственном комитете, их отпустили, но предупредили, чтобы не покидали страну. Однако 15 декабря семья уехала из России.
По версии защиты, Павленского оклеветали, а пребывание художника в России нежелательно, чтобы он не мог устроить другие политические акции.
Юрий Лысенко, адвокат якобы пострадавшей актрисы Анастасии Слониной, заявил: "Гонения на него - это глупость. Это его не первое уголовное дело. Рано или поздно он себе приключения найдет, этот гражданин, который именует себя художником. И потом, если бы ничего не было, то и заявления бы не было". "У нас в уголовном кодексе нет политических статей. В отношении него не было никакого политического преследования. Никогда его не привлекали по политическим статьям. Он и здесь хочет это уголовное дело (а я уверен: оно будет) также подвести под то, что это политическая статья. Это обыкновенная уголовная статья. Это способ его защиты", - добавил он.
Петр Павленский известен скандальными художественными перформансами. В частности, ранее он зашивал себе рот, прибивал свою мошонку к тротуару, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.
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https://www.youtube.com/watch?v=dGlTfcY1geo&feature=youtu.be
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