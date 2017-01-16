EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2806  156
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1044) Гаага (71) Джемилев (710) Елисеев (200) иск (335) МИД (3775) Порошенко (10384) Россия (64702) терроризм (19667) финансирование (1071) Зеркаль (33)

 "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Загрузка видео...

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - сказал Президент во время встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем Министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Он отметил, что в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. "Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", - сказал Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путина это не спасет, потому что для гаагского суда все равно, из какой страны происходит преступник ", - глава Центра информации о правах человека Печончик

При этом Президент напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом боевиками самолете рейса МН-17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Этот иск происходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма. "Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено ​​большое количество нот", - сказал Президент. Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в иске Украины касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности РФ по этим двум Конвенциям ", - отметил Президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны является очень тщательной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Крыму равнозначна вооруженному конфликту между Украиной и РФ, - Гаагский трибунал

Порошенко также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексирована Крыму и оккупированном Донбассе.

Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Убить ГРАЖДАНИНА РИМА во времена республики не решались даже ДЕСПОТЫ соседних государств (это означало неминуемую войну), а во времена ИМПЕРИИ, жизнь "гражданина" была такой же дешевой и никчёмной, как и жизнь раба, так как все стали по сути рабами одного господина (императора).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Офшоренко ти що з глузду з'їхав просиш подати позов проти себе самого - чи може вже твоя фабрика в Ліпецьку тобі не належить і ти перестав фінансувати своїми податками терориста хуйла???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапня починає збуджуватись.. Чутно канонаду від розірваних в хлам скрєпних пуканів..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А цей блоХер здатний розуміти прочитане?
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено.
Тобто ДП Енергоринок платить Азметову за електроенергію МЕНШЕ!!!
ПОТІМ ДП Енергоринок постачає електроенергію ВСІМ підприємствам, У ТОМУ ЧИСЛ І АХМЕТОВА, по ЕДИНІЙ для всієї України ціні!!! Прибутки ахметова однозначно ЗМЕНШТЛИСЯ!
Як цей словоблуд-патрідіот у цьому факті знайшов "зраду" і вигоду Ахметова?
Ну а ви, невже не бачите приміітивної маніпуляції? Ну як людина у тверезому розумі і твердій памяті може таку лажу перепощувати???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як це казали колись: "Єдіножди солгавший, кто тєбє повєріт?"
Цей блоХер збрехав, то як можна вірити всьому іншому написаному ним?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А за агресію-війну Росії проти України ще не подав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за агрессию подают после окончания боевых действий и подписания капитуляции...или то чота новое изобрел?не терпится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти вже задовбав всіх своїми картинками
Це де таке клепають , на Турівській , 13
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А він навіть з рус-весни не гидує картинки викладати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
dretas werrt
Тебе чеченский член в твоем русском,рабочем рту не мешает высказывать твое важное для нас мнение?русошлюшка
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
это уже такая примета -после очередного предательства в пользу кацапоф выходить и что то патриотичесҡое говорить только предал сразу рукү к сердцу и гимн спел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Така активна нульовочка. Ти хто? Мускорта чи ННН?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оно на смену заступило . проверь, после 18 - оно исчезнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чую тріскіт скрепних пуканів. Зараз вони розкажуть нам про Зраду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вони тут зранку на гівно сходять , без пургену !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем дольше будет работать липецкая фабрика, тем сильнее будет Армия Украины. Зрадофилов в топку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Миль пардон)))
А налоги где Липецкая барыга платит?
В Украине или Кремле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смотря где его хранить....
в Сросии или СЛЕПОМ ПАНАМСКОМ ТРАССТЕ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
или ты наивный полагаешь что ПАНАМЫЧ переводит его в Украину?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родшильды сегодня управляют бизнесом Порошенко вот и переводят они деньги в Украину и эти деньги идут на оборонку нашей страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))ФОП...
Не работеш а налоги платишь!!!))))
Прибыли нет...а 640 гривасей в минус)))
ПАРАДОКС от життя па навому))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе внизу отписали - просвящайся зрадобют
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ще розкажіть про те, як російські банки та російський бізнес працює в Україні,
сплачує податки до бюджету України, частина яких іде, в тому числі, і на фінансування української армії та на закупівлю зброї, яка потім на донбасі вбиває російських солдат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С такой коррупцией как на рассее, никаких налогов платить не нужно тем более Родшильдам, даже если и заплатит налог, то он уйдет в карман какого нибудь пескова и вряд ли дойдет до оборонки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За період 2014-2016 рр. корпорація ROSHEN отримала і вивела в Україну дивіденди від своїх Липецьких активів у розмірі $ 72 062 721. З цієї суми до бюджету України було сплачено 125 628 466 грн...
01.06.16 - Корпорація ROSHEN передала 2 новітні хірургічні столи НДСЛ «ОХМАТДИТ» у рамках Благодійного проекту допомоги - більше ніж 50 млн грн.
12.08.16 - Корпорація ROSHEN встановила в НДСЛ ОХМАТДИТ централізовану систему подачі стисненого повітря в рамках Благодійного проекту допомоги - Вартість системи склала 6,5 млн. грн.
17.10.16 - «ОХМАТДИТ» реконструкція систем опалення, вентиляції, електропостачання та освітлення, а також установку 2-х нових ліфтів. Вартість проекту склала понад 22 млн. грн.
11.11.16 - Корпорація ROSHEN успішно реалізувала перший етап проекту з модернізації Черкаського зоопарку. Вартість проекту становить 17 млн. грн.
29.11.16 - Театр на Подолі. Інвестиції в проект склали 165 млн. грн.
16.12.16- Корпорація ROSHEN надала благодійну допомогу дитячому центру кардіології та кардіохірургії України. Вартість проекту склала 1 360 270 грн.
29.12.16 - Корпорація ROSHEN надала допомогу вдовам героїв АТО і дітям із зони АТО
https://roshen.com/ua/news/corporate-news/page/1/
Президент Петр Порошенко и компании, в которых он является конечным собственником, в 2014-2016 гг перечислили на благотворительность и поддержку армии 400 миллионов гривен. http://news.bigmir.net/ukraine/1035221-Poroshenko-za-2-goda-otdal-400-millionov-na-blagotvoritel-nost--i-armiju
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гнидарассея должна заплатить не свою цену, а полную цену, то бишь сполна
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Барыга получает дань за Украину своей цукерковой хвабрикой.
Лживый лицемер и вор!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тебя бесит что кацапов убивают пулями вылитыми от доходов липецкой фабрики... Прыгай в тазик со льдом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неплохо бы, чтобы это был СОВМЕЩЕННЫЙ иск!!!! Скажем, иск стран коалиции по зверствах России в Сирии (Алеппо) с доказательствами международных гуманитарных организаций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очевидно, що у словах Байдена: "Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос", був закладений підтекст. Зразу після зустрічі, не відкладаючи у довгий ящик, президент дав доручення МІДу щодо спонсора тероризму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрадофилы налетай :D
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 3 млрд долларов кредитных гарантий и 750 млн долларов финансовой помощи для поддержки экономики и еще более 600 млн долларов для усиления обороноспособности.Об этом рассказал вице-президент США Джозеф Байден во время совместного с Президентом Украины Петром Порошенко заявления для СМИ.«Помимо 3 млрд долларов кредитных гарантий и 750 млн долларов помощи, которую предоставили США для укрепления экономики, США также предоставили более 600 млн долларов помощи на безопасность», - отметил Байден.Он подчеркнул, что США помогали учить украинских военнослужащих, а также предоставляли разнообразное оборудование - бронежилеты, радиолокационные установки, приборы ночного виденья, медицинское оборудование и тому подобное.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас начнется нытье Детям отдавать, всю жизнь платить - Зрадофилу трудно понять что рассея заплатит за Украину в три дорого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оффтоп )))
Про рассеянцев.
Вы не поверите, но в ватных кругах сейчас на полном серьёзе обсуждают тему предстоящей войны между РФ и Китаем.
Мол Трамп за это подарит русне Украину в безраздельное владение. Те ватаны, что совсем упоролись, сидя на диване уже рисуют стрелки наступления на Пекин и распевают "Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней".
Те, что еще не совсем упоролись, робко возражают первым, что в случае войны с Китаем, России нужна будет не Украина, а белые тапочки.

Вобщем вот такой вот коллективный бред.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПС
Про Китай не знаю, но в первую очередь Трамп будет нагибать рашкованов на реальную (а не в телевизоре) войну с ИГИЛ. А то как-то непонятно получается. Вроде как Хуйло по телевизору 100500 победил тот ИГИЛ, а по факту он живее всех живых. Сейчас вовсю плющит асадитов на базе Дейр Эз Зор, где они разрезали занимаемую асадитами территорию пополам и последовательно плющат получившиеся половинки по отдельности.
Да и под базой Тияс асадитов регулярно имеют в хвост и в гриву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто стикався з господарським законодавством, той знає, що є досудова фаза владнання суперечок - листування, подання претензій . Без проходження цієї стадії - жоден суд не прийме позов.. Мабуть так і в міжнародному законодавстві.. Багато часу втрачено на досудові справи - але без цього не обійтись.. Головне - подати якісний та обгрунтований юридично позов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года спали и если бы сегодня шкаф на кухне на голову не упал то так и сидели
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года не спали , а собирали информацию против страны - агрессора !
Леонид Днепр , верно описал процедуру подачи !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего так рано? Родожди еще три года,вдруг не придется хуйло обижать?Назови войну войной,Порох!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Канец расеянам ,зарплату урежут русне ,13 премии лишат,на пенсию только после смерти,будет платить репарациии проигравшая Нароссия
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция Байден Вадатурский визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым МИД Мининфраструктуры минские соглашения Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры пограничники Порошенко потери Россия СБУ сепаратизм стрельба США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти