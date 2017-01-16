 "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - сказал Президент во время встречи с Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем Министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.
Он отметил, что в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.
Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. "Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", - сказал Петр Порошенко.
При этом Президент напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом боевиками самолете рейса МН-17.
Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.
Этот иск происходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма. "Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот", - сказал Президент. Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.
Вторая позиция в иске Украины касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот.
"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности РФ по этим двум Конвенциям ", - отметил Президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны является очень тщательной.
Порошенко также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексирована Крыму и оккупированном Донбассе.
Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.
"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено.
Тобто ДП Енергоринок платить Азметову за електроенергію МЕНШЕ!!!
ПОТІМ ДП Енергоринок постачає електроенергію ВСІМ підприємствам, У ТОМУ ЧИСЛ І АХМЕТОВА, по ЕДИНІЙ для всієї України ціні!!! Прибутки ахметова однозначно ЗМЕНШТЛИСЯ!
Як цей словоблуд-патрідіот у цьому факті знайшов "зраду" і вигоду Ахметова?
Ну а ви, невже не бачите приміітивної маніпуляції? Ну як людина у тверезому розумі і твердій памяті може таку лажу перепощувати???
Ответить
Цей блоХер збрехав, то як можна вірити всьому іншому написаному ним?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НАКІНЕЦЬ ДАВНО ВЖЕ ПОРА ЦЕ ЗРОБИТИ
.
Ответить
Ответить
Це де таке клепають , на Турівській , 13
Ответить
Ответить
Тебе чеченский член в твоем русском,рабочем рту не мешает высказывать твое важное для нас мнение?русошлюшка
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А налоги где Липецкая барыга платит?
В Украине или Кремле?
Ответить
Ответить
в Сросии или СЛЕПОМ ПАНАМСКОМ ТРАССТЕ))))
Ответить
Ответить
Ответить
Не работеш а налоги платишь!!!))))
Прибыли нет...а 640 гривасей в минус)))
ПАРАДОКС от життя па навому))))
Ответить
Ответить
Ответить
сплачує податки до бюджету України, частина яких іде, в тому числі, і на фінансування української армії та на закупівлю зброї, яка потім на донбасі вбиває російських солдат.
Ответить
Ответить
01.06.16 - Корпорація ROSHEN передала 2 новітні хірургічні столи НДСЛ «ОХМАТДИТ» у рамках Благодійного проекту допомоги - більше ніж 50 млн грн.
12.08.16 - Корпорація ROSHEN встановила в НДСЛ ОХМАТДИТ централізовану систему подачі стисненого повітря в рамках Благодійного проекту допомоги - Вартість системи склала 6,5 млн. грн.
17.10.16 - «ОХМАТДИТ» реконструкція систем опалення, вентиляції, електропостачання та освітлення, а також установку 2-х нових ліфтів. Вартість проекту склала понад 22 млн. грн.
11.11.16 - Корпорація ROSHEN успішно реалізувала перший етап проекту з модернізації Черкаського зоопарку. Вартість проекту становить 17 млн. грн.
29.11.16 - Театр на Подолі. Інвестиції в проект склали 165 млн. грн.
16.12.16- Корпорація ROSHEN надала благодійну допомогу дитячому центру кардіології та кардіохірургії України. Вартість проекту склала 1 360 270 грн.
29.12.16 - Корпорація ROSHEN надала допомогу вдовам героїв АТО і дітям із зони АТО
https://roshen.com/ua/news/corporate-news/page/1/
Президент Петр Порошенко и компании, в которых он является конечным собственником, в 2014-2016 гг перечислили на благотворительность и поддержку армии 400 миллионов гривен. http://news.bigmir.net/ukraine/1035221-Poroshenko-za-2-goda-otdal-400-millionov-na-blagotvoritel-nost--i-armiju
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лживый лицемер и вор!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 3 млрд долларов кредитных гарантий и 750 млн долларов финансовой помощи для поддержки экономики и еще более 600 млн долларов для усиления обороноспособности.Об этом рассказал вице-президент США Джозеф Байден во время совместного с Президентом Украины Петром Порошенко заявления для СМИ.«Помимо 3 млрд долларов кредитных гарантий и 750 млн долларов помощи, которую предоставили США для укрепления экономики, США также предоставили более 600 млн долларов помощи на безопасность», - отметил Байден.Он подчеркнул, что США помогали учить украинских военнослужащих, а также предоставляли разнообразное оборудование - бронежилеты, радиолокационные установки, приборы ночного виденья, медицинское оборудование и тому подобное.
Ответить
Ответить
Про рассеянцев.
Вы не поверите, но в ватных кругах сейчас на полном серьёзе обсуждают тему предстоящей войны между РФ и Китаем.
Мол Трамп за это подарит русне Украину в безраздельное владение. Те ватаны, что совсем упоролись, сидя на диване уже рисуют стрелки наступления на Пекин и распевают "Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней".
Те, что еще не совсем упоролись, робко возражают первым, что в случае войны с Китаем, России нужна будет не Украина, а белые тапочки.
Вобщем вот такой вот коллективный бред.
Ответить
Про Китай не знаю, но в первую очередь Трамп будет нагибать рашкованов на реальную (а не в телевизоре) войну с ИГИЛ. А то как-то непонятно получается. Вроде как Хуйло по телевизору 100500 победил тот ИГИЛ, а по факту он живее всех живых. Сейчас вовсю плющит асадитов на базе Дейр Эз Зор, где они разрезали занимаемую асадитами территорию пополам и последовательно плющат получившиеся половинки по отдельности.
Да и под базой Тияс асадитов регулярно имеют в хвост и в гриву.
Ответить
Ответить
Ответить
Леонид Днепр , верно описал процедуру подачи !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить