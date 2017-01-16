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 "Со мной на блокпосту были пьяницы и наркоманы. Я понял, что это не то", - пособник боевиков с Луганщины сдался СБУ. ВИДЕО

Пособник боевиков из Луганской области воспользовался программой Службы безопасности Украины (СБУ) "Тебя ждут дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, житель Луганщины присоединился к террористам в 2014 году, поддавшись пропаганде "русского мира". Мужчина строил укрепления, занимался хозяйственной деятельностью, дежурил на блокпостах. Увидев грабежи, мародерства, беспорядок и беззаконие, которые творили сторонники "Новороссии", он разочаровался и покинул своих подельников.

Бывший боевик боялся уголовной ответственности, поэтому долгое время не возвращался домой. О программе СБУ он узнал из Интернета, добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы и в настоящее время находится с семьей, помогая следствию.

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Если в ходе досудебного расследования будет установлено, что мужчина не совершал тяжких преступлений, он будет освобожден от уголовной ответственности.

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Я вас умоляю...как будто в Лугандонии мало пьяниц и наркоманов - да абсолютно большинство.
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А этот боевик, как большой ученый, с тремя классами образования, хотел им десятку нарисовать, но ему карандаши не дали, вот оно обиделось и решило в Украину сбежать.
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"Я не виноваааат... Это пьяные дядьки на меня надышааали..." (с)
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а когда будет "тебя ждут в зоне"?был на блокпосту,значит автомат в руках держал
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Військовослужбовці в/ч 3057 на вихідних їздять в окупований Донецьк в гості до рідних, командири в соцмережах підтримують "ДНР" та "ЛНР".
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Со мной на блокпосту были пьяницы и наркоманы. Я понял, что это не то", - пособник боевиков с Луганщины сдался СБУ. ВИДЕО
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