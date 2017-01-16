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"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - российские полицейские задержали людей, поющих советские песни в центре Москвы, группу оппозиционеров и журналистов. ВИДЕО
Российская полиция на выходных задержала около сорока человек возле памятника Грибоедову в центре Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи задержания видно, что в руках полицейских оказались люди, которые пели советские песни, несколько оппозиционеров, пытавшихся устроить так называемый народный сход и представители российских СМИ. Независимо от политических взглядов все, кто находился возле памятника Грибоедова были доставлены в полицейские участки. Полиция объяснила свои действия тем, что задержанные "мешали проходу других граждан".
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По лунному свету блуждаю посвистывая,
Но только оглядываться мы не должны -
Идет, идет вслед за мной вышиной в десять сажен
Добрейший князь, князь тишины.
(С)
)))
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Тепер є нагода вільно подихати на зоні )
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2017 год будет трудным только вначале.
А потом пойдут ягоды, грибы...
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советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
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В Уфе пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинетаhttp://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701110818-irgy.htm
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с рынков и базаров всех забирайте там такая толкучка,грузчикам мешают товар возить)
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чЛенин прожил в Швейцарии 11 лет,в Германии 9 лет,во Франции,Англии,Финляндиии и тд.еще 5 лет..Невольник блин..
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http://www.svoboda.org/a/28233553.html
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Пушкин : мне в рюсскам болоте нравится творить,чудить и издеваться над Самодержавием
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Прийде у московію "правий сектор" буде "вааще" пісєць.
Це була чергова реконструкція розвалу РФії. (Постановка ФСБ діючи особи тіж)
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konstantin.kukushkin
Константин Кукушкин
Особый путь России. Суть
Вчора о 23:34264380
Самая большая проблема наших соседей - это их инфантильность. Поэтому их слушать вообще не надо, ибо они ничего не соображают и по интеллекту примерно находятся на уровне 15-летнего подростка, и то в лучшем случае.
Инфантильность эта в принципе свойственна древним людям, ибо в любом племени всегда всё решал старейшина, но поскольку у России всегда был Особый Путь, пока остальные народы развивались и становились самостоятельными, они эту инфантильность успешно законсервировали.
Доходило до абсурда, когда крестьяне массово после отмены крепостного права, просили барина не выгонять их из рабства.
- Ну и хрен с вами, - говорил барин, - только я теперь не барин а помещик. А через 56 лет будете звать меня председателем колхоза, ферштейн?
И россияне ферштейнили и продолжали батрачить на барина, ибо барин есть наместник самого царя-батюшки. А потом в России появился коммунизм и лёг на эту инфантильность как к себе домой, ибо при коммунизме вообще думать не надо, а всех кормят просто так, даже самых тупых.
Как следствие этой инфантильности, у страны постоянно много проблем, в первую очередь это повальная грязь - инфантильный гражданин не умеет и не имеет опыта владения частной собственностью, не хочет ее контролировать и не умеет убирать из нее говно. Поэтому когда кто-то удивляется, что временные блиндажи украинских солдат выглядят лучше чем российские дома постоянного проживания, удивляться нечему - украинский солдат привык быть хозяином дома, и он эту хозяйственность тащит и в блиндаж. Россиянин же ждёт пока барин вытрет ему задницу или даже сам царь-батюшка приедет лично вытирать если найдет время.
Во вторую очередь - бедность и слабость экономики, при таких-то ресурсах. Как уже говорилось, россияне не умеют владеть частной собственностью, и как следствие - не имеют представления почему ее нужно защищать. Когда в начале нулевых начали раскулачивать олигархов, народонаселение восприняло конфискацию их имущества как благо, но потом сильно удивлялись почему инвестиции в страну стали "ввёл-заработал-вывел" а вводили их под волчий процент, и как следствие - высокие ставки по кредитам, ипотеке и вообще полный швах.
Олигархов раскулачивают везде, только занимаются этим не спецслужбы а антимонопольные комитеты. Россияне же тут же позволили царю-батюшке запилить свои монополии для своих, а потом опять же, даже г-н Кудрин, удивляются почему экономике пришел писец даже когда баррель был еще по 120 - да потому что монополии в виде Газпромов и Роснефти её и убили.
Инфантильность так же и есть причина импульсивных решений - они не думают о последствиях. "Крымнаш - навсегда, а потом трава не расти". Что такое "навсегда" для них тоже непонятно - если человек не планирует жизнь на год вперед, о какой вечности он может рассуждать? Прошлое их "навсегда" всего через 73 года развалилось на куски. Хотя строили тоже на века.
О чем вообще можно говорить, если у них принято отдавать жене зарплату? То есть жил такой россиянин себе с мамой, а потом ушел к другой "маме", перевалил всю ответственность на неё, а сам продолжает своё инфантильное существование, кроя деньги в "заначки" и выпрашивая у "мамы" в 40 лет на бутылку пива. Нет, как ни крути, но народ, который не умеет сформировать семейный бюджет, не может влиять на судьбы страны никак. Как следствие - демократия там не приживается и постоянно скатывается в диктатуру.
Да оно и удобно - думать не надо, проще дальше пить боярышник. В этом их есть их особый путь. И нам нужно это просто запомнить.
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а эти мерзкие полицаи выслуживаются, лижут жопу пуйлу
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https://www.youtube.com/watch?v=PGAv0yDeNPc
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65% россиян считают передовой и современной страну выпускающую автомобиль LADA. Страшные,дикие и очень тупые люди
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Киселёв уже говорит, что Трамп чмо
https://twitter.com/DonaldTrumpRF/status/820702383646900224
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Рашисты совсем упоролись: "украинцы хотят дружить с РФ, но Порошенко мешает". Ватники,реакция на Ту-154 идеально описывает отношение к вам!
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Новый высер от Крымской ваты,Украина и майдан виноваты,что у них теперь РФ и они стали НИКТО на этом полуострове...
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Раша Тудей смакует падение японской ракеты..смакует не лаптях с капустой в бороде, а используя технику, придуманную и произведенную в Японии
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-мы вяликая дяржава.а вы рабы Госдепа.
-говорю,мы были рабами кацаПсинского Газдепа,на сегодня мы ими не являемся..
-вас Обама поработил за печеньки
-вас Трамп поработил еще не став президентом...
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