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Все про:журналистика (2280) задержание (4811) оппозиция (5879) Россия (64699) СССР (670)

 "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - российские полицейские задержали людей, поющих советские песни в центре Москвы, группу оппозиционеров и журналистов. ВИДЕО

Российская полиция на выходных задержала около сорока человек возле памятника Грибоедову в центре Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи задержания видно, что в руках полицейских оказались люди, которые пели советские песни, несколько оппозиционеров, пытавшихся устроить так называемый народный сход и представители российских СМИ. Независимо от политических взглядов все, кто находился возле памятника Грибоедова были доставлены в полицейские участки. Полиция объяснила свои действия тем, что задержанные "мешали проходу других граждан".
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Эти паршивского украсть у nас xотeли?))) забирайтe ne жалко)
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Фашистизация всей страны продолжается. А вот если на протест выйдет полмиллиона человек, полицаи шёлковыми будут. А если миллион...
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кацаПсины боятся Майдана,и это в повальном КГБистском СаРае
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На режим хуйла уже любые песни действуют,как красная тряпка на быка.
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Скорее они (власть рф) боятся любого проявления самоорганизации граждан. Им нужно стадо, которое идет туда, куда ему укажут. Если граждане начнут самоорганизововаться, то они будут представлять угрозу бандитской власти.
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та можете им все зубы повыбивать, чтобы впредь только эти песни насвистывали.
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Разве только эту?
По лунному свету блуждаю посвистывая,
Но только оглядываться мы не должны -
Идет, идет вслед за мной вышиной в десять сажен
Добрейший князь, князь тишины.

(С)
)))
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РАБЫ! Кто вам разрешил патриотизм без согласования с кремлевско-мордовскими властями?! Лизать жопу и петь совковые песни - налево, целование ботинка его преосвященства - направо. И не перепутайте, холопы!
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"Я такой другой страны не знаю, где так Вольно дышит человек"
Тепер є нагода вільно подихати на зоні )
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Да, а вот няня с отрезанной головой ребенка два часа ходила в Москве на глазах у полиции и ее не задерживали, потому что не мешала проходу граждан...
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Господа расияне!
2017 год будет трудным только вначале.
А потом пойдут ягоды, грибы...
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Можно и без ягеля, если боярышник не кончится. А если кончится - тада фсё.
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Если с боярышником, то есть вариант, что россияне раньше него кончатся...
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Не кончатся. Это люди от такого пойла дохнут, а россияне - редко, да и то если вовремя не похмелятся. Я серьезно.
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Швондер и Шариков вышли к Мавзолею чЛенина с лозунгом : долой буржуинов ГрязПрома и Роснефти.Нет зарплате Игоря Сечина в 5 миллионов ржуБлей в день!
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Впрос:: А нормально ли петь песни возле памятника просто так без причины???
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Как без причины , в этот день

советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
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Как всегда, акции с подтекстом разгоняют сразу же после их начала. Действуют по принципу "береженого Бог бережет", т.е. перестраховываются. Хотя какие у них могут быть причины для беспокойства? Мйуло поддерживают 80% - так какие причины для беспокойства?
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даже скрепный ватник и пилотка не помогла загрбли
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"Широка страна моя родная" это песня-прикол типа "Хотят ли русские войны" или песни про "вежливых людей".. Поют о том чего нет.
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Понимаю Украину Нефти Газа нет . война. Но Быдлостан- Россия??? Это просто парадокс.
В Уфе пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинетаhttp://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701110818-irgy.htm
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Уфа - Башкирия один из самых богатых нефтяных регионов.
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Полиция объяснила свои действия тем, что задержанные "мешали проходу других граждан".Источник: http://censor.net.ua/v42346

с рынков и базаров всех забирайте там такая толкучка,грузчикам мешают товар возить)
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В центре чмосквы бандеровцы, переодетые в ментовскую форму, пакуют честную вату, поющую о вяличии ссср... как все запущено...
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кацапестолы скоро будут бояться ходить на концерты и на стадионы, а куле, припишут несанкционированный митинг... или петтинг...
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любимой песней вовочки чЛенина была "Замучен тяжелой неволей".
чЛенин прожил в Швейцарии 11 лет,в Германии 9 лет,во Франции,Англии,Финляндиии и тд.еще 5 лет..Невольник блин..
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"Я другой такой страны не знаю...." Ну если они пели именно эту песню,то полицейские подумали,что люди поют о США,вот и забрали.
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скоро за улыбку хватать будут,все должны ходить в опущенной головой, руки за спину и один за другим.
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Я другой такой страны не знаю, где лишь жопой думал человек...
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Кацапсини і до війни були переляканими кроликами. Приклад: у 2011 році в Києві виступав Рінго Старр. На концерт приїхали не лише фани з різних міст України, але й деякі росіяни. Я з одним росіянином поговорив, він справив враження нормальної людини. А потім почалося фотографування. Росіянин відскочив від мене і встав з іншого боку групи. Я спитав - що трапилося? - "Тебе ж забанили на форумі Бітлз.ру, я не хочу неприємностей від модератора". Ось так! Peace & Love.
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французский писатель Оноре де Бальзак,родился с Пушкиным в один, 1799 год, спрашивает : Александр Сергеевич,вот Вы знаменитый поэт и глашатай русской мысли,почемк не бываете за границей? я вот объездил уже всю Европу.
Пушкин : мне в рюсскам болоте нравится творить,чудить и издеваться над Самодержавием
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Хунта "взбесилась" і пакує московітів у "кутузки" за оспівування совдепської епохи.
Прийде у московію "правий сектор" буде "вааще" пісєць.
Це була чергова реконструкція розвалу РФії. (Постановка ФСБ діючи особи тіж)
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Неправильная версия "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", правильная вот эта "Я другой такой страны не знаю, где так вольно ДУШАТ человека".
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СовкИ поважають Пушкіна за його рядок "ДУШИ прекрасньіе порьівьі !".
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Хіба кацапія позбавился монголо-татарського іга? Продавці та кондуктори-мусульмани досі вважають що вони збирають з кацапів данину.
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московия стала называться россией по приказу петра 1-го в 1721-м году...
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Ну шо, цапы, ешьте, не обляпайтесь! Вот вы притрушеные... Одно слово - рабы!

konstantin.kukushkin

Константин Кукушкин
Особый путь России. Суть
Вчора о 23:34264380

Самая большая проблема наших соседей - это их инфантильность. Поэтому их слушать вообще не надо, ибо они ничего не соображают и по интеллекту примерно находятся на уровне 15-летнего подростка, и то в лучшем случае.
Инфантильность эта в принципе свойственна древним людям, ибо в любом племени всегда всё решал старейшина, но поскольку у России всегда был Особый Путь, пока остальные народы развивались и становились самостоятельными, они эту инфантильность успешно законсервировали.
Доходило до абсурда, когда крестьяне массово после отмены крепостного права, просили барина не выгонять их из рабства.
- Ну и хрен с вами, - говорил барин, - только я теперь не барин а помещик. А через 56 лет будете звать меня председателем колхоза, ферштейн?
И россияне ферштейнили и продолжали батрачить на барина, ибо барин есть наместник самого царя-батюшки. А потом в России появился коммунизм и лёг на эту инфантильность как к себе домой, ибо при коммунизме вообще думать не надо, а всех кормят просто так, даже самых тупых.
Как следствие этой инфантильности, у страны постоянно много проблем, в первую очередь это повальная грязь - инфантильный гражданин не умеет и не имеет опыта владения частной собственностью, не хочет ее контролировать и не умеет убирать из нее говно. Поэтому когда кто-то удивляется, что временные блиндажи украинских солдат выглядят лучше чем российские дома постоянного проживания, удивляться нечему - украинский солдат привык быть хозяином дома, и он эту хозяйственность тащит и в блиндаж. Россиянин же ждёт пока барин вытрет ему задницу или даже сам царь-батюшка приедет лично вытирать если найдет время.
Во вторую очередь - бедность и слабость экономики, при таких-то ресурсах. Как уже говорилось, россияне не умеют владеть частной собственностью, и как следствие - не имеют представления почему ее нужно защищать. Когда в начале нулевых начали раскулачивать олигархов, народонаселение восприняло конфискацию их имущества как благо, но потом сильно удивлялись почему инвестиции в страну стали "ввёл-заработал-вывел" а вводили их под волчий процент, и как следствие - высокие ставки по кредитам, ипотеке и вообще полный швах.
Олигархов раскулачивают везде, только занимаются этим не спецслужбы а антимонопольные комитеты. Россияне же тут же позволили царю-батюшке запилить свои монополии для своих, а потом опять же, даже г-н Кудрин, удивляются почему экономике пришел писец даже когда баррель был еще по 120 - да потому что монополии в виде Газпромов и Роснефти её и убили.
Инфантильность так же и есть причина импульсивных решений - они не думают о последствиях. "Крымнаш - навсегда, а потом трава не расти". Что такое "навсегда" для них тоже непонятно - если человек не планирует жизнь на год вперед, о какой вечности он может рассуждать? Прошлое их "навсегда" всего через 73 года развалилось на куски. Хотя строили тоже на века.
О чем вообще можно говорить, если у них принято отдавать жене зарплату? То есть жил такой россиянин себе с мамой, а потом ушел к другой "маме", перевалил всю ответственность на неё, а сам продолжает своё инфантильное существование, кроя деньги в "заначки" и выпрашивая у "мамы" в 40 лет на бутылку пива. Нет, как ни крути, но народ, который не умеет сформировать семейный бюджет, не может влиять на судьбы страны никак. Как следствие - демократия там не приживается и постоянно скатывается в диктатуру.
Да оно и удобно - думать не надо, проще дальше пить боярышник. В этом их есть их особый путь. И нам нужно это просто запомнить.
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Если бы их не арестовала полиция России, их бы арестовали полицейские стран НАТО!
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Ну как, вольно подышали-попели? и будя... под шконку, холопьё!
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это пуйло кислород перекрывает.
а эти мерзкие полицаи выслуживаются, лижут жопу пуйлу
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Какая же это оппозиция? Это стадо поющих баранов.
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Проверить всех протестующих на предмет долгов по коммуналке, отобрать детей и родителей у кого долги , конфискат продать на рабских базарах, деньги отдать путлеру,на войну
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СТРЕЛКОВ-ГИРКИН ИГОРЬ Путин Проливает Русскую Кровь в Сирии война для отмывания денег офшоры кремль

https://www.youtube.com/watch?v=PGAv0yDeNPc
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Там даже задерживают тех, кто стоит с пустым плакатами, так как "догадываются" что там должно быть написано!
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Быдлостан ! Раком или на бутылке жопой - это типичная поза кацапья !
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Внук подпольщицы ‏@ShlomoSledopit 16 ч.16 часов назад
65% россиян считают передовой и современной страну выпускающую автомобиль LADA. Страшные,дикие и очень тупые люди
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Мужик стоит у Мавзолея и раздаёт листовок пачку.Подходят ФСБэшные опричники ,заламывают руки,браслеты за спину,по башке дубиной хрясь..,мужик упал...майор подбирает пачку листовок а они чистые,без текста и карикатур,мойр спрашивает : мужик чё за херня,чистая бумага..,а что писать то? : итак всё ясно без слов...
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 18 ч.18 часов назад
Рашисты совсем упоролись: "украинцы хотят дружить с РФ, но Порошенко мешает". Ватники,реакция на Ту-154 идеально описывает отношение к вам!


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Джон Сноу ‏@partizan201415 21 ч.21 час назад
Новый высер от Крымской ваты,Украина и майдан виноваты,что у них теперь РФ и они стали НИКТО на этом полуострове...
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 15 янв.
Раша Тудей смакует падение японской ракеты..смакует не лаптях с капустой в бороде, а используя технику, придуманную и произведенную в Японии
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"со!? нє дисис? а как дисал, как дисал" - з анекдоту №8 про дітей
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Как любил говаривать Бисмарк, "дайте мне дюжину русских, и через неделю мой хрен будет отполирован".
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беседую с кацаПсином по скайпу :
-мы вяликая дяржава.а вы рабы Госдепа.
-говорю,мы были рабами кацаПсинского Газдепа,на сегодня мы ими не являемся..
-вас Обама поработил за печеньки
-вас Трамп поработил еще не став президентом...

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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - российские полицейские задержали людей, поющих советские песни в центре Москвы, группу оппозиционеров и журналистов. ВИДЕО
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