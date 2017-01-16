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 "Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи", - Порошенко. ВИДЕО

Украина больше никогда не вернется в зону влияния России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве.

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"Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не то государство, которое мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Это Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, являющиеся общими и для Украины, и для США", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев", - Порошенко
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А от що із написаного неправда? Чи нам не можна говорити правду, бо прийде шатун?
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Дамбіт у тебя пердак порохососина смотри не лопни от такой напряги
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І що він у такого дебіла, як ти, вкрав? Розум? Так ти дебіл, це твої батьки винні!
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А вот это уже серъезная угроза.
До сих пор ВСЕ, что говорил этот шлимазл происходило наооборот.
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Стараниями таких президентов Украину в ближайшее время не возьмут ни в какую империю даже с доплатой.
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И как это Педро удается не краснеть когда он приписывает себе сильную, мощную Украину, защищающую права и свободы граждан?
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А как твой Лукашєнка гаваріт что Бєларусь нєзавісімая і ти нє раб русскіх.
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"Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину».
Петюнчик, будівництво потужної демократичної України має починатися зі створення потужної демократичної організованої сили, яка називається політична партія. Саме політична партія, а не бюрократія, має взяти на себе всю повноти відповідальності за розбудову країни. У тебе немає такої партії. Ти, як одноразовий шулер, який прийшов до влади, щоб вкрасти і втекти. Вся твоя сила в підлабузниках - чиновниках. Навіть урка Янукович був розумніший за тебе, мав партію ригів.
«Это Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, являющиеся общими и для Украины, и для США".
А які цінності ти знаєш, крім кондитерської фабрики в Лінецьку ? Можеш перелічити конституційні права українців ? Про них в нашій країні ніхто не знає, ні прокурори, ні поліцейські, ні науковці, хіба що деякі адвокати з цивільного права. Надув мильну бульбашку, а вона лусь,….. і немає.
Петро, прошу тебе, виправляйся, ти уособлюєш Україну, де живе сильний духом і волею народ. Рівняйся на наших Героїв, які сьогодні в окопах.
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скоро вторая волна заробитчан))) прибьется к американскому берегу
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Забыло порося добавить: - Это Украина, где Я организовал дикую коррупцию, где Я ограбил людей и довел их до обнищания, где Я имею возможность нагло нарушать конституцию и законы, где Я имею миллиарды денег и сотни собственных фирм, не имея права заниматься бизнесом, т.к. нахожусь все время на чиновничьих должностях, где Я имею фабрику во вражеской стране, оплачивая налоги на убийство наших военных и строю там вторую, это Украина, где Я могу пафосно обещать и не сдерживать свои обещания, где Я ложил на волонтеров и простых граждан....
И кстати, про имперское расейское стойло я писал в нескольких десятках своих комментариев, и тут украл. И вот еще. Кто меня интересно в спам отправил? Любители полизать жопу царю? Или правда не нравится?
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А по делу, например чего-нибудь об экономике, он вообще что-нибудь говорит? А то блин прямо какой-то Ленин на броневике. Все про межгалактический имперьялизм.
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не дождетесь. От него вообще слова правды не стоит ждать, брешет и хоть бы немного покраснело. Как его Байден вообще слушает удивляюсь. Это же какое нужно иметь терпение, чтобы 3 года выслушивать поток циничной брехни.
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бла-бла-бла...а на деле совершенно противоположное. Тьфу, брехло шоколадно-вафельное.
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аргументы представь, глистоед шоколадно-вафельный.
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так ты аргументы представишь, олень винторогий? Или очередные кричалки шоколадно-вафельные на мыло ожидаешь?
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Ах ка приятно почитать, бессильные вопли верных рашистов, их тупую и бессильную злобу. Молодець Петя, продолжай в том же духе. Кацапам и савєцким хахлам, можете не стараться, даже если Петя уйдет, все равно по вашему не будет.
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перечислите, пожалуйста, что он сделал, чтобы выйти из стойла? Мож выполнил чего из обещанного на Майдане? Или коррупцию уничтожил? Равенство всех перед законом в Украине действует? Экономику поднимает?
А то вы все любители шоколадно-вафельного брехла одними лозунгами темы засоряете, а как до дела доходит, так сразу или язык в жопу, или "шатун, засланые, зрадофилы...".
А по "нашему" - это как? Украина без коррупции - это плохо? Украина с правосудными судами, прокуратурой, полицией - это плохо? Равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления - это плохо? И да, так будет, но без шоколадного брехуна и мародера, имел шанс, но просрал его, украл у Украины 3 года, на крови Майдана и воинов украл и продолжает красть, густо посыпая свою гниль сахарной пудрой брехни.
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Це мій президент, і кому як не мені знати, ціну його словам. Словам, беззаперечно, доведено тисячі разів, проффесійного лицеміра і цинічного брехуна. А скажіть хто, будь-ласка, не сказані правильні слова, а саме реальні діяння з відповідними наслідками від нашого гаранта, віддаляють країну від рашапоїдного стойла, чи навпаки наближають?
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Чтобы не вернуться из стойло сначала надо из него выйти. Этот процесс выхода ещё продолжается, и вполне может повернуться вспять. Особенно на фоне таких пламенным популистических речей.
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Никакого популизма нет,есть факт : ссср сдох с 15% мирового продукта,сдохнет и РАБссия с 2% ставлю тугрик против Ролдугинского ярда ВиолончеГлистов РАБссии....
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Собаки гавкають, а караван іде! Здоров'я і сили волі, пане Президенте! Українці з Вами, а малороси, "... як роса на соці".
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МОЛОДЕЦЬ Порох!однозначно НАЙКРАЩИЙ Президент з усіх шо були до нього!
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Как всегда на Цензоре - тонны российской грязи на Президента и значит на Украину. Самое вонючее - это идет от людей кто у себя в московском сатанате боятся даже подумать что-то про своего недомерка фюрера, а тут упражняются в разжигании ненависти. Правильно сказал Президент - не будет больше Украина в вашем рабстве НИКОГДА, как бы вы тут не брызгали своим вонючим кацапским ядом. Слава Украине!
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робота така у ватних гіен на Цензорі- обсирати Пороха шо б той не робив. за це їм хуйло і платить, бо Порох йому як кістка поперек горлянки став
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Перший справжній незалежний Український президент хто не мотається щомісяця в москву за вказiвками. Власне тому все кляте стадо тут iзригає на нього свою смердючу кацапську отруту
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ну а шо їм ще залишаеться , як не БЕЗСИЛЬНО сявкати? або створювати ось таку https://www.youtube.com/watch?v=lAUIv8OgGqM хрень про Україну )))
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не в первый раз. ещё называл нас "дешевой рабсилой" и "бездарными руководителями"
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Пора понять любой власти, что бесповоротно наступают времена, что украинский народ не будет больше ни в чьём стойле стоять.
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вылезло, чучело, рассказало очередную байку про свои великие победы на россией и думает народ ему простит все унижения, тарифы, уничтожения бизнеса, курс, бесконечную ложь и цинизм?? жди выборов, недолго тебе осталось
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забрал пенсии, социалку порезал, обложил новыми налогами. да пошёл ты, узурпатор!
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Ну конечно,с такими высказываниями как выше,"построишь" сильную державу, в основном гавнометание и больше ничего!! Кто-то уже спрашивал имя "хорошего" преза,но никто ответить не смог,все КОЗЛЫ и эти при власти не исключение-------НО!!!! Ради справедливости,я ему ставлю большой плюс за возрождение армии,которую уничтожили под ноль!!! И обливающие грязью Пороха, не напишут,что мол виноваты МЫ,что молчали раньше,когда это все уничтожали ставленники рашки
а молча сопли вытирали,а теперь,во как завопили!!!! Что Порох розграбил всю Украину,или он армию уничтожил,или флот продал,или ракеты утилизировал и много еще чего можно перечислять. Ну не ПОДАРОК он,а кто,ЮЛЯШКА была-бы лучше или Бойко,а может есть еще предложения,а забыл,еще Надюха с сеструхой,а мать на прицепе!!!
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Те кто тут миллирдами грязных постов вижжат на Порошенко - никогда не предлагают никого взамен. Потому что проклятые московские собаки подразумевают что править Украиной будет ихний педафильный кремлевский карлик.
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Згоден з тим що Україна НІКОЛИ не повернеться в стійло до свинособак, нехай вони хоч кричать, хоч пищать, хоч кукурікають із-за поребрика, - єдине що їм залишається це срати в коментах, критикувати Пороха і любити Хуйла...
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Право защищать украинский народ от всякой нечисти нужно заслужить. Пока что с этим пытается справляться только сам народ, вопреки, а не благодаря.
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Порошенко в своем стиле и главное что не солгал. Украина никогда не вернеться в состав раши и это точно. А вот про киевскую губернию это чмо ничего не сказало.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи", - Порошенко. ВИДЕО
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