 "Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи", - Порошенко. ВИДЕО

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"Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не то государство, которое мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Это Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, являющиеся общими и для Украины, и для США", - сказал он.
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До сих пор ВСЕ, что говорил этот шлимазл происходило наооборот.
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Петюнчик, будівництво потужної демократичної України має починатися зі створення потужної демократичної організованої сили, яка називається політична партія. Саме політична партія, а не бюрократія, має взяти на себе всю повноти відповідальності за розбудову країни. У тебе немає такої партії. Ти, як одноразовий шулер, який прийшов до влади, щоб вкрасти і втекти. Вся твоя сила в підлабузниках - чиновниках. Навіть урка Янукович був розумніший за тебе, мав партію ригів.
«Это Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, являющиеся общими и для Украины, и для США".
А які цінності ти знаєш, крім кондитерської фабрики в Лінецьку ? Можеш перелічити конституційні права українців ? Про них в нашій країні ніхто не знає, ні прокурори, ні поліцейські, ні науковці, хіба що деякі адвокати з цивільного права. Надув мильну бульбашку, а вона лусь,….. і немає.
Петро, прошу тебе, виправляйся, ти уособлюєш Україну, де живе сильний духом і волею народ. Рівняйся на наших Героїв, які сьогодні в окопах.
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И кстати, про имперское расейское стойло я писал в нескольких десятках своих комментариев, и тут украл. И вот еще. Кто меня интересно в спам отправил? Любители полизать жопу царю? Или правда не нравится?
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А то вы все любители шоколадно-вафельного брехла одними лозунгами темы засоряете, а как до дела доходит, так сразу или язык в жопу, или "шатун, засланые, зрадофилы...".
А по "нашему" - это как? Украина без коррупции - это плохо? Украина с правосудными судами, прокуратурой, полицией - это плохо? Равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления - это плохо? И да, так будет, но без шоколадного брехуна и мародера, имел шанс, но просрал его, украл у Украины 3 года, на крови Майдана и воинов украл и продолжает красть, густо посыпая свою гниль сахарной пудрой брехни.
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россияне, вы УИППАНЫ!!!
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а молча сопли вытирали,а теперь,во как завопили!!!! Что Порох розграбил всю Украину,или он армию уничтожил,или флот продал,или ракеты утилизировал и много еще чего можно перечислять. Ну не ПОДАРОК он,а кто,ЮЛЯШКА была-бы лучше или Бойко,а может есть еще предложения,а забыл,еще Надюха с сеструхой,а мать на прицепе!!!
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