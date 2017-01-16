 "Соцсети - это инструмент гибридной войны": в ЕС разработали инструкцию по выявлению прокремлевских троллей. ВИДЕО

Инструкция состоит из 4 основных шагов: идентификация тролля, изучение вопроса, обозначение и игнорирование.
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Признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, грамматические ошибки. Кроме того, выявить тролля помогает поиск в интернете (2-й шаг), который может выявить одно и тоже сообщение, опубликованное в комментариях под различными статьями, причем под разными никами, запощенные несколько раз.
После выявления тролля авторы видео рекомендуют сообщить остальным о том, что данный пользователь является троллем (3-й шаг), и игнорировать (4-й шаг) данного пользователя в дальнейшем, поскольку дискуссии с троллями делают их более заметными в ленте и косвенно свидетельствуют о значимости или подлинности их провокационного заявления.
"Соцсети - это инструмент гибридной войны", - предупреждают авторы видео.
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Моя повага тим,хто не соромиться власного імені і власного роду.
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когда подъезжаешь к Воронежу
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