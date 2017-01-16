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 "Соцсети - это инструмент гибридной войны": в ЕС разработали инструкцию по выявлению прокремлевских троллей. ВИДЕО

Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с руководством для выявления прокремлевских троллей в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу представительства Евросоюза в Украине в Фейсбуке.

Инструкция состоит из 4 основных шагов: идентификация тролля, изучение вопроса, обозначение и игнорирование.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Во всех отделах рассматривается и украинская история, и Россия, и Сирия", - бывшая сотрудница российской "фабрики троллей" Мальцева рассказала о работе

Признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, грамматические ошибки. Кроме того, выявить тролля помогает поиск в интернете (2-й шаг), который может выявить одно и тоже сообщение, опубликованное в комментариях под различными статьями, причем под разными никами, запощенные несколько раз.

После выявления тролля авторы видео рекомендуют сообщить остальным о том, что данный пользователь является троллем (3-й шаг), и игнорировать (4-й шаг) данного пользователя в дальнейшем, поскольку дискуссии с троллями делают их более заметными в ленте и косвенно свидетельствуют о значимости или подлинности их провокационного заявления.

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"Соцсети - это инструмент гибридной войны", - предупреждают авторы видео.
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Гыг - кремлёвский троль!
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ога...оно сразу в глаза бросается,что именно кремлядский
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а кто же им,ворам,дохтур?пусть лечатся у ветеринара.
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Лучшая защита ольгинца - это нападение и вешанье ярлыков другим участникам форума , которые отстаивают интересы Украины !
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да тут их тогда немерянно, если по этим критериям судить...а вообще странно, что сам контекст троллевого сообщения никак не рассматривается, а в этом именно суть
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Молодці европейці , потрібно і в Украіні цю погань знищувати !
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по-ходу все шоколадники на цензоре - троляки
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Не бузи , тролль , здесь нет шоколадников , он в этом не нуждается !
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и рассказывает нам об этом представитель этих самых "шоколадников"
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ну и вышиватные зрадоботы также попадают под критерии
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Цензор в этом плане значительнее продвинутее чем остальные. Тут троллей "мочат"
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ну может не мочат-но мокают кацапню в испражнения адназначна
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Сколько уже троллей полегло на гибридной войне хуйловцев против украинцев в соцсетях-не сосчитать!
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Інструкція ЄС Цензору не потрібна - механізм виявлення, нейтралізації та утилізації кацапських пропогандонів тут значно дієвіший..
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Додайте :соромляться писати під власними іменами та прізвищами,бо ретранслюють чужі думки та ідеї.Я не надто розумний,але я справжній.
Моя повага тим,хто не соромиться власного імені і власного роду.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Соцсети - это инструмент гибридной войны": в ЕС разработали инструкцию по выявлению прокремлевских троллей. ВИДЕО
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