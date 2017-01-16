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Российские террористы сбили Боинг

 Общество
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Все про:армия (7253) задержание (4807) обыск (917) СБУ (12990) шпионаж (611) Донецкая область (3538) Антитеррористическая операция (15567)

 "Куме из Донецка по телефону рассказывала об украинских военных. Она передавала все разведке боевиков", - СБУ разоблачила шпионов "ДНР" в Красногоровке. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали агентурную сеть террористов, которая действовала в Красногоровке (Марьинский район Донецкой области).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, по заданию своего куратора из террористической организации "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения Антитеррористической операции. Они передавали данные с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ.

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Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада" "ДНР", 38-летний гражданин России Ярослав Эфендиев по кличке Эфенди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак

Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов в местах их проживания. Во время обысков правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавалась информация боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации).


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це такі самі с__ки що фрмують общєствєнное мнениє проти нормальних людей в районніх містечках та селах.
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Так они же суки на подконтрольной нам территории!
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Не тільки пенсії, а світло, газ і воду безкоштовно.
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поголити налисо, витатуювату на лобі "буй" - і відпустити
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Срочно ! Срочно - пашинського сюди ! Хай порбить им замечания !
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Выслать в столь Любимую ДыРу .. без права вьезда в Украину протягом 5 рокив ...
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"невірю".
"Не осознавала" бачте,вона.Простого логічного ланцюжка немогла вибудувати.Невірю,скотина сепарська.
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Населению освобожденных территорий ввести обязательную процедуру подтверждения гражданства и прочие фильтрационные меры. Кто не прошел - чемодан->вокзал->параша.
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ты думаешь Параша их приймет? сумлеваюсь я однако.они сейчас усиленно от своего говна избавляются ,посылая их на убой.Тут надо тически.Что бы эти помои не могли себя реализовать на украинской земле ни в чем+ поражение в правах.Их нужно "вежливо" выдавливать из страны.
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Я как раз о поражении в правах и выдавливании. Конечно, если па-раше сказать "забирайте", ответ очевиден. Но беженцы такие беженцы. па-раша сама придумала этот прием, пусть теперь испытает его на себе.
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походу выбора нет - придется их делать как в Латвии не гражданами - без права голосования на выборах в Раду и Президента - а то они нам такого наголосуют что Янык националистом и бандеровцем покажется..
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А по молодухе на зону теперь этапом, что бы знала как с ЛДНРовскими петухами терки водить!
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Тупорылые до сих пор надеются на хуйлоприход, а мы им тут пряники намазываем мёдом...
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закон про позбавлення громадянства. Таких і типу таких сєпарів крім кримінальної відповідальності слід позбавляти громадянства. Коли Петра і Ко заставлять прийняти амністію лугандонцям -- то там має бути прописано : Вирок : такий то термін за таку то дію і амністія від такогото числа ( крім тих хто вбивав катував фінансував), але позбавлення громадянства
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А когда сук при погонах садить будут? Или вся работа СБУ ограничится мелочевкой?
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и таких в лугандоне - 86%. не боятся, знают что с ними будут гуманными - пожурит хунта, сбу проведет воспитательную беседу, и они опять будут ждать братьёв с пидарашки и убивать украинцев
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А тексти їм хто написав? Треба визнати: читати навчились.
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Сука, где они все филологическое образование получают? Что ни сепар - прям Куприн какой-то.
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Судя по роже, она ни читать ни писать не умеет. Биоматериал.
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вот из-за таких мразей и убивают наших соколиков, наш цвет нации гибнет, недоросовднрлнров прилюдно по всем канала оповестить, навсегда запрет в Украину!!!
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Радиостанцию "Север" у неё не нашли?
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Ну что вы. Это только ваши везде визитки яроша суют. Наши вроде умнее.
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Через КПВВ ежедневно шастают туда-сюда 24-26 тысяч "туристов". переезжают до 5 тыс. автомобилей. Рядом КПВВ "Марьинка". - Сколько таких информаторов среди тех людей - кто скажет?
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А кума теперь случайно не хочет с ней местами поменяться?
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полезные идиоты...численность возрастает при движении на восток и зашкаливает в Дыре...
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Вы пообщайтесь с " людми" в прифронтовой зоне .... там таких 60 - 70% жутко ругают Петю и ненавидят Турчинова . Им там втерают что они жили как раньше и доллар по 8 гр , если бы не Турчинови ему подобные . Молодеж вся
уехала а все старики выросли на зомби ТВ СССР
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Ежу понятно, что доллар по 29 и коммуналка в районе 1300 грн за однушку хрущ куда выгоднее.
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Допросли- закопали. По тихому. Не надо все это объявлять в сми.
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я не осознавала, что передоваемые мной сведения могут попадать в развдку и приаесьик гибели...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Куме из Донецка по телефону рассказывала об украинских военных. Она передавала все разведке боевиков", - СБУ разоблачила шпионов "ДНР" в Красногоровке. ВИДЕО
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