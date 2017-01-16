 "Куме из Донецка по телефону рассказывала об украинских военных. Она передавала все разведке боевиков", - СБУ разоблачила шпионов "ДНР" в Красногоровке. ВИДЕО

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Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада" "ДНР", 38-летний гражданин России Ярослав Эфендиев по кличке Эфенди.
Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов в местах их проживания. Во время обысков правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавалась информация боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации).
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"Не осознавала" бачте,вона.Простого логічного ланцюжка немогла вибудувати.Невірю,скотина сепарська.
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уехала а все старики выросли на зомби ТВ СССР
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