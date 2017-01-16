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Российские священники освятили размещенные в оккупированном Крыму комплексы ПВО С-400 армии РФ. ВИДЕО
Российские священники освятили зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" российских оккупантов в захваченном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии, оккупанты развернули С-400 в районе Феодосии 14 января. В этот же день священники провели и обряд освящения.
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Кацапский поп освящает "Сатану"...
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просто цитату вспомнила о религии,церкви
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Є "Не убей" і "Не укради". Але це ше не означає, шо не можна освячувати засоби вбивства на краденій території)))
Ех, ерпеце, коли ж ти повним складом на старенькому ТУ в Сирію полетиш, шоб освятити бомби які скидатимуть на сирійські міста? Тебе ансамбль зачекався.
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с празником Крысы Путлерские..
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