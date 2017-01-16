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 Российские священники освятили размещенные в оккупированном Крыму комплексы ПВО С-400 армии РФ. ВИДЕО

Российские священники освятили зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" российских оккупантов в захваченном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии, оккупанты развернули С-400 в районе Феодосии 14 января. В этот же день священники провели и обряд освящения.
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На Ленте ру меня забанили! Козлы! Я им там давал просратьсчя,сукам кацапским!
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Вот еще эпично:
Кацапский поп освящает "Сатану"...

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а наши украинские ,этим не занимаются?(освящением оружия)
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про ваших и написано, нулевка запоребриковая
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Оленька,зачем глупость свою на показ выставляешь?
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Кто б украинский защитил.патриоты пишушие на языке *агрессора*
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Нічого дивного , в Украіні багато руських які не люблять росію .
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И кто теперь сомневается ,что это секта ? Московскую секту - под запрет !!!
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Разве это секрет, что русня это шайтанопоклонники?
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чем больше оружия в Крыму,тем быстее ему кранты...
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Вся история церкви- смесь заблуждения и насилия. Гёте
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включительно по сегодняшний день, да, ничего не меняется
просто цитату вспомнила о религии,церкви
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У русни ничего святого нет, о них написано в библии - фарисеи и язычники
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чЛенина с Мавзолея срочно в Крым и освятить мудака всех времен и народов в честь Столетия кацаПсинскага красножопого Майдана 7 ноября 1917 года..
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А шо?)

Є "Не убей" і "Не укради". Але це ше не означає, шо не можна освячувати засоби вбивства на краденій території)))
Ех, ерпеце, коли ж ти повним складом на старенькому ТУ в Сирію полетиш, шоб освятити бомби які скидатимуть на сирійські міста? Тебе ансамбль зачекався.
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Религия Опиум для народа,сказал Карл Маркс чЛенину и пошел мочить в сортире рюсских правоверных...
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И почему-то освящают сектанты Денисенко

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да ты просто удмуртъ ! или даже хуже - коми.
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Освятили орудие убийства! Ну а как же иначе, когда попами служать такие твари, как охлобыстин!
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Сектанты Денисенко поддерживают убийство жителей Донбасса


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правильная у тебя фамилия...ты для бояры со стекломоем создан :D .какое уж там пиво
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по версии академика Левашова,на РАБссии православия никогда не было,было Правоверие..
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а чого ще очикувати від ватних бісів? там 86% такого лайна
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почему "православный" патриарх закутан в чеченский флаг??
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Ну, слава Б-гу! Дождался! Гаплык теперь кацапским С400, освященным Сатанатом. Верная примета.
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И это не повод инициировать запрет РПЦ в Украине?
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Сегодня у кацаПсинов праздничек.16 января 1547 года на РАБссии появился первый кацаПсинский царь Ваня Грозный,который мочил в сортире рюсских,не только в Новгороде :D
с празником Крысы Путлерские..
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это уже мордва позже его стала называть так. А до этого его звали - ванька мучитель. Исторический факт. И называла его так сама русня.
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Суть православного кацапизма в одногм фото:

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кацапйо деградувало на 1000 років назад, коли попи благословили і освячували Хрестові походи
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские священники освятили размещенные в оккупированном Крыму комплексы ПВО С-400 армии РФ. ВИДЕО
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