 С погибшим под Мариуполем морским пехотинцем Николаем Охрименко простились на Сумщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Проститься с бойцом пришли его побратимы и сотни местных жителей. Похоронили героя на кладбище в селе Ястребиное.
Уроженец Сумщины Николай Охрименко с позывным "Дед" на передовой был более двух лет. До войны он жил в Донецке, в 2015 году ушел добровольцем на фронт. Через год перешел на военную службу по контракту.
8 января младший сержант Охрименко погиб, подорвавшись на мине вместе с двумя побратимами - Сергеем Сонько и Сергеем Трубиным. У воина остались мать и дочь.
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Проклятие Путлеру и его банде.
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Сумно,що вони йдуть так часто...
Вічна пам"ять та слава звитяжним охоронцям та поборникам нашої Батьківщини.
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Вічна тобі шана !
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