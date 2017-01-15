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 С погибшим под Мариуполем морским пехотинцем Николаем Охрименко простились на Сумщине. ВИДЕО

похороны

С морским пехотинцем Николаем Охрименко из 501-го батальона 36-й бригады попрощались на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Проститься с бойцом пришли его побратимы и сотни местных жителей. Похоронили героя на кладбище в селе Ястребиное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО

Уроженец Сумщины Николай Охрименко с позывным "Дед" на передовой был более двух лет. До войны он жил в Донецке, в 2015 году ушел добровольцем на фронт. Через год перешел на военную службу по контракту.



8 января младший сержант Охрименко погиб, подорвавшись на мине вместе с двумя побратимами - Сергеем Сонько и Сергеем Трубиным. У воина остались мать и дочь.

Смотрите: С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ВИДЕО

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какие вы все сердобольные -продайте квартиры машины и помогите его семье -вы думаете етот дед от хорошой жизни поперся на передок ато со своими болячками простатами радикулитами гипертониями язвами острохондрозами и тому подобным в таком возросте его загнала туда нищета от порошенка и вальцмана -он надеялся что непогибнет заработает корочку и бабло а терь семья без кормильца турчиновы порошенки полтараками неспешат с ключами от квартиры его семье и 800 тыс. гривень как мусорам даж никто неприедет на похороны тока алкаш и взяточник военком который его туда послл придет бухнуть и сопли пустить
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Этот, как ты говоришь, "дед", в Донецке до 2014 года жил и воевать его не "взяточник военком послал", а он сам пошел, добровольно, свой дом от оккупантов освобождать и как ты сам видел, лживый мудак, на похороны к нему куча людей приехала, проститься и, в дань уважения, на колени перед ним становились. Так что просто заткнись и потеряйся, баран тупой.
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Когда мы уже простимся с Пэдрой Барыгой,и баяны готовы и горилка,а оно все не как не сдохнет на радость народу Украины.
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Путин и все русские тоже очень бы сильно радовались... совпадение? не думаю
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Светлая память Герою.
Проклятие Путлеру и его банде.
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Светлая и вечная память..........Пусть покоится с миром..........
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Как мариуполец- Вечно Благодарен. Я- в тепле, дома. А ты- погиб. Наверное- ты лучше меня. Земля Тебе Пухом, Солдат. Прости.
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Так,ці хлопці стоять щитом між нами та війною, більше нікому...
Сумно,що вони йдуть так часто...
Вічна пам"ять та слава звитяжним охоронцям та поборникам нашої Батьківщини.
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Коли з волі кремлівського карліка гинуть люди, він почувається комфортно. Чи то українці, чи "Курськ", чи оркестр ім.Александрова...16 років московитські раби терплять цього щура. Що за народ.
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Терплять ? Вони його возносять. Самі ж знаєте. То не народ, а населення.
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лучше бы каждый день прощались с каким нибудь депутатом вр
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Кацапы вы хотите мыжебратья. Твари вы вонючие. Нет вам прощения.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС погибшим под Мариуполем морским пехотинцем Николаем Охрименко простились на Сумщине. ВИДЕО
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