 Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может иметь отдельный статус. Это была ошибка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, - выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе", - заявил Кравчук.
Напомним, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации.
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ты гонишь !
так скоро потянет всех защищать
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Шидяра.
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Русский дипломат убит после того, как вооруженные люди штурмом взяли часть посольства РФ. По слов корреспондента DailyStar несколько автоматчиков ворвались в здание посольства РФ в Йемене - и убили российского дипломата, а также еще несколько человек.
Подробностей события пока нет. По словам очевидцев, атакующие были исламистами одной из крайне правых йеменских группировок. Как сообщает издание - информация опубликована в СМИ Саудовской Аравии. Сообщается, что посол Кремля был застрелен в Сане - самом крупном городе Йемена. Однако пока из других источников подтверждения нет.
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Не пожалел юноша даже 14-летнюю сеструВ причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Неужели он был на это способен? - такой риторический вопрос сейчас задают многие жители поселка Сосновка, что находится в Тамбовской области. Пока известно немногое: 17-летний парень с топором набросился на своих родственников и зарубил всю семью. Потом прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь.
- Я знаю В**(сестру от ред .) хорошо, она мне про него (брата от ред.) рассказывала то, что он любит ее сильно, и много раз дрался за нее и берег ее. Я не ожидала честно от него такое, - рассказала подруга убитой девушки Люда. И многие жители Сосновки, знавшие семью, не верят, что такое вообще могло случиться.
По предварительным данным, юноша сначала напал на отца и бабушку, а последней его жертвой стала 14-летняя сестра. Отец еще был жив, когда к дому подъехали машины спецслужб, однако уже в реанимации мужчина скончался. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.
Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам парень учился в местном ПТУ. Как рассказали местные жители, отец хотел привести в дом новую возлюбленную, что сильно не понравилось подростку: из-за этого они часто ссорились. Но многие жители Сосновки не верят, что именно из-за этого парень пошел на убийство и выдвигают другую, куда более радикальную версию - наркотики. Якобы под воздействием их он пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. В любом случае юноше предстоит пройти медэкспертизу, которая и покажет, что же с ним было.
Некоторые односельчане называют 17-летнего подростка сектантом.
- Он в себе замкнулся после смерти матери и попал вроде в секту в какую-то, - уверена Ульяна Щ. Некоторые приятели даже утверждают, что юноша готовился к какому-то обряду, но не успел провести его в пятницу, 13-го.
Нам удалось найти страницу парня в социальных сетях. Вот только там он представляет как Каин. Знал ли подросток, что это имя является нарицательным для злобного человека, способного на подлости по отношению к самым близким людям? Напомним, в библейской истории Каин убил своего брата Авеля.
Кроме того, юноша действительно увлекался готической музыкой и был подписан на несколько специфических групп. Судя по постам, подросток всерьез подсел и на компьютерные игры.
-14 января в одном из домов поселка Сосновка обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти, - подтвердили информацию в Следственном комитете по Тамбовской области.
По версии следствия, рано утром подросток несколько раз ударил топором спящих родственников. По официальной версии, на убийство подросток пошел после «семейных ссор из-за бытовых вопросов».
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Относительно ядерного оружия и 3го в мире арсенала отданного за спасибо, то какие на то время были варианты у Украины? Никто бы этого не допустил бы тогда. Единственно, что жалко - это тупо порезанные носители. Их могли спокойно использовать в мирных целях для запуска спутниковой системы той же.
Гарантии? Меморандум. Изменения Конституции? Права и обязанности? Это все слова для народа, а не для тех, кто управляет страной и планетой.
Парашенко, зачем тебе эти изменения? Ты и так живешь по беспределу!
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Об этом на форуме постоянно говорят. И это не ошибка, это преступление, никакого особого статуса быть не должно, у нас унитарное государство где все равны и по другому быть не может. А особый статус уже был, у Крыма и все увидели чем все это закончилось.
Недопустимо, чтобы Украине диктовали извне, какой должна быть украинская Конституция.
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И никакие сепаратисткие шабаши там были бы невозможны !
Гнида коммуняцкая !
2. А вот ядерное оружие нам бы только навредило: Америка бы гадила на голову открыто,
а как быть если ядерная кнопка окажется в руках такого придурка, как Янукович ?
Или такого "патриота" как Порошенко ?
Петя отвез бы свой ядерный чемоданчик в Липецк и остаивил там на хранение.
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А что Федерализация и Децентрализация уже имеют одинаковое значение???
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По настоящему народная власть , без жулья , ворья и барыг .
Да и то , похоже , уже поздно .Сметёт нас . Довыбирались .
Какое только говно нами не правило !
Нам осталось только себя уговаривать - всё будет хорошо , всё будет хорошо ...
Но , не будет .
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объединяйтесь, организовывайтесь, находите и продвигайте своих лучших людей,
давайте им власть, слушайтесь их, охраняйте их как зеницу ока,
потому мы, как народец избранный, быстро приделаем им ноги.
Вот не стало Ченрновола, и патриотическое движение рассыпалось.
Из обихода сразу вышло слово "РОЗБУДОВА".
Пришла эпоха РОЗКРАДАННЯ.
Повслывало фейковое псевдонародное деррьмо типа Тягнипокков...
При живом Черноволе Тягнибок место знал и не высовавался.
Убери мудрого лидера, который рождается раз в 100 лет, и народ превратится в стадо !
Будет ходить на работу, по выходным - дача-огород, или бухло...
А кто нашей же страной за нас управлять будет ?
Ложкины с Медведчуками ?
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Ошибка была у кравчука в 91 году когда он сделал из Украины безьядерную страну и подписал будапештская меморандум... А потом продавал оружие которое хранилось на складах (фильм оружейный барон снят на основе реальных фактов), а потом ошибкой было вместе с кучмой уничтожать промышленность Украины .... И т.д
И цепь этих ошибок привела к тому "шо маємо те що маємо"
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Это - преступления .
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Нема майбутнього у країни в якої при владі не покарані ЗЛОдії, які безкарно паплюжать закони та конституцію під себе
П.С. Україну знищують ЗЛОдії при владі щоб приховати свої злодіяння, а народу хочуть навязати що це нормально
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***
Макарич, ти ж ужесидів в асамблеї, де Конституція?
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"Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах
украинском, английском и русском языках.
За Украину Л. Кучма
За Российскую Федерацию Б. Ельцин
За Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии Дж. Мейджор
За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон
Будапешт, 5 декабря 1994 года."
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Отвратительное зрелище.
Старичок старательно объяснял, что Украине не нужно ядерное оружие.
Старый лицемер.
Основопологатель подлостей...
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А Кравчук хочет новый балаган устроить!
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