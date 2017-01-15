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Все про:Конституция (1936) Кравчук (869) Донбасс (11871) децентрализация (285)

 Кравчук: Украине нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может иметь отдельный статус. Это была ошибка. ВИДЕО

Украине необходимо принять новую Конституцию, в которой Донбасс не сможет иметь особый статус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, - выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе", - заявил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удержать Украину в повиновении у России не получится, - Кравчук отрицает возможность широкомасштабного наступления РФ



Напомним, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук
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Ну почему же не может? Может. Например такой, как зона отчуждения ЧАЄС
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Хоть Кравчук и первый президент , но правда дороже . У деда поехала крыша , для изминения конституции необходимо 300 +1 голос. Никто ещё ничего не менял , и я сомниваюсь , что найдётся нужное количество голосов. Это первое. А второе если бы при подписании Будапештского меморандума настоял на гарантиях ООН , а не на доверии пьяной рожи Ельцина и вере параше , был бы мир.
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боря харош !
ты гонишь !
так скоро потянет всех защищать
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Кравчук, розкажи краще про свої помилки, про здачу росії чорноморського флоту, про надання криму статусу автономної республіки, про розвал економіки України, про повернення України в московське ярмо під назвою снд. Зараз ми пожинаємо плоди в тому числі і твоїх помилок.
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Докажите необходимость института президентства, хоть кто-нибудь. Нужно, в принципе ,менять устройство государства, но при незрелом гражданском обществе, это невозможно. Дальше так жить тоже невозможно. Задачка...
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Я тоже считаю что полномочия президента нужно сильно урезать и превратить Украину в Парламентскую республику с пропорциональным голосованием по открытым спискам. А президенту оставить управление армией и МИД.
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А это, как иво... Леонид Макарович в своём уме? Шо, до сих пор? А я- сомневаюсь. Он- беса прогнал. Мне тока интересно- зачем??? Шо-то нерацуха прет, стремительным домкратом. Со всех сторон. И мне это- не нравится.
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Конечно особый статус - "оккупированые территории".../ для этого уже нужно "особое"законодательство : очистка от коллоборционистов, лишение гражданства и т. д/
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отдельный статус -это федерализация и возможность в дальнейшем иметь шанс законного выхода. дай сегодня одному - завтра завоют всякие румыны, гуцулы и мадьяры. вопрос должен стоять, как у януковича - если что - только с ручной кладью и счастливого пути!
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На этом фото Кравчук похож на Пашинского

Шидяра.
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Они там все похожи на Пашинского.Л.М.просто хочет создать ассамблею под себя и писать конституцию, как писал для Яныка, не дописал только.
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Какая ассамблея под Кравчука? Деду уже за 80 . Он спать будет на ассамблеях.
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Совершенно верно. У нас все регионы ОСОБЫЕ, поэтому у всех должен быть такой статус.
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В Йемене застрелен посол РФ!
Русский дипломат убит после того, как вооруженные люди штурмом взяли часть посольства РФ. По слов корреспондента DailyStar несколько автоматчиков ворвались в здание посольства РФ в Йемене - и убили российского дипломата, а также еще несколько человек.
Подробностей события пока нет. По словам очевидцев, атакующие были исламистами одной из крайне правых йеменских группировок. Как сообщает издание - информация опубликована в СМИ Саудовской Аравии. Сообщается, что посол Кремля был застрелен в Сане - самом крупном городе Йемена. Однако пока из других источников подтверждения нет.
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Угу. Не стоит уподобляться Леониду Макаровичу и гнать беса... ну и эту утку, которой три дня уже.
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от куда только, вытащили, это ... тркхлявое посмешище
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каждый кто проголосовал за изменения это ублюдочный предатель который должен висеть на столбе
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Что ж ты не был такой умный, когда готовил к подписанию Будапештский меморандум?
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Пост президента должен быть аннулирован, все пять украинских пахана должны быть осуждены румынским судом.
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До призывов к федерализации именно так о посте Президента вякал симоненко, а ему, если не ошибаюсь, подгавкивала витренко, если ее вдруг куда-то выпускали без намордника.
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Да вот все проблемы Украины разрешит кравчуковская конституция. Помнится он возглавлял конституционную шарагу при Януковиче...
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садистский срусский мир! В Тамбовской области 17-летний подросток зарубил топором всю свою семью
Не пожалел юноша даже 14-летнюю сеструВ причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Неужели он был на это способен? - такой риторический вопрос сейчас задают многие жители поселка Сосновка, что находится в Тамбовской области. Пока известно немногое: 17-летний парень с топором набросился на своих родственников и зарубил всю семью. Потом прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь.
- Я знаю В**(сестру от ред .) хорошо, она мне про него (брата от ред.) рассказывала то, что он любит ее сильно, и много раз дрался за нее и берег ее. Я не ожидала честно от него такое, - рассказала подруга убитой девушки Люда. И многие жители Сосновки, знавшие семью, не верят, что такое вообще могло случиться.
По предварительным данным, юноша сначала напал на отца и бабушку, а последней его жертвой стала 14-летняя сестра. Отец еще был жив, когда к дому подъехали машины спецслужб, однако уже в реанимации мужчина скончался. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.
Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам парень учился в местном ПТУ. Как рассказали местные жители, отец хотел привести в дом новую возлюбленную, что сильно не понравилось подростку: из-за этого они часто ссорились. Но многие жители Сосновки не верят, что именно из-за этого парень пошел на убийство и выдвигают другую, куда более радикальную версию - наркотики. Якобы под воздействием их он пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. В любом случае юноше предстоит пройти медэкспертизу, которая и покажет, что же с ним было.
Некоторые односельчане называют 17-летнего подростка сектантом.
- Он в себе замкнулся после смерти матери и попал вроде в секту в какую-то, - уверена Ульяна Щ. Некоторые приятели даже утверждают, что юноша готовился к какому-то обряду, но не успел провести его в пятницу, 13-го.
Нам удалось найти страницу парня в социальных сетях. Вот только там он представляет как Каин. Знал ли подросток, что это имя является нарицательным для злобного человека, способного на подлости по отношению к самым близким людям? Напомним, в библейской истории Каин убил своего брата Авеля.
Кроме того, юноша действительно увлекался готической музыкой и был подписан на несколько специфических групп. Судя по постам, подросток всерьез подсел и на компьютерные игры.
-14 января в одном из домов поселка Сосновка обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти, - подтвердили информацию в Следственном комитете по Тамбовской области.
По версии следствия, рано утром подросток несколько раз ударил топором спящих родственников. По официальной версии, на убийство подросток пошел после «семейных ссор из-за бытовых вопросов».
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Це ти не на Цензорі репость воно тут нікому нахер не тра,а краще хуйлу на електронку відправ,нехай почитає що в улусі робиться
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Не ошибка, а преступление - посягательство на территориальную целостность государства Украина.
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Ось і проснулись агенти кремля та резиденти кремлівської розвідки ..
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Ели пали. Если в самом начале мне казалось, что у этих Минских есть смысл. Мы должны были восстановить армию и оборонку. То сейчас я вижу, что оборонку никто не восстанавливает. Армия как была не вооружена нормально, так и осталась. Что, вообще, происходит?
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Главное оснастить нацполицаев! Они защита от народа.
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Хоть тут все Кравчука и ругают, но если вспомнить историю о том как распадались империи, то я считаю, что эти трое сделали невозможное в Беловежской пуще. СССР распался без крови!
Относительно ядерного оружия и 3го в мире арсенала отданного за спасибо, то какие на то время были варианты у Украины? Никто бы этого не допустил бы тогда. Единственно, что жалко - это тупо порезанные носители. Их могли спокойно использовать в мирных целях для запуска спутниковой системы той же.
Гарантии? Меморандум. Изменения Конституции? Права и обязанности? Это все слова для народа, а не для тех, кто управляет страной и планетой.
Парашенко, зачем тебе эти изменения? Ты и так живешь по беспределу!
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Кремлёвская промаганда нынче не в моде !
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Донбасс не может иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституцию принимать.
Об этом на форуме постоянно говорят. И это не ошибка, это преступление, никакого особого статуса быть не должно, у нас унитарное государство где все равны и по другому быть не может. А особый статус уже был, у Крыма и все увидели чем все это закончилось.
Недопустимо, чтобы Украине диктовали извне, какой должна быть украинская Конституция.
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Белочка в гости к дедушке заглянула? Какой статус у Донбасса особый есть в Конституции?)))
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Все буде добре , тільки українцям потрібно бути пильними , а мудрості у нас в достатку!'
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Конституция это основы государства. Думаю будет большой проблемой принятие новой. Потому что вдруг выяснится что много острых вопросов предстоит обсудить и согласовать всем гражданам страны.
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1. Если бы не Кравчук, то Крым остался бы банальной ОБЛАСТЬЮ !
И никакие сепаратисткие шабаши там были бы невозможны !
Гнида коммуняцкая !
2. А вот ядерное оружие нам бы только навредило: Америка бы гадила на голову открыто,
а как быть если ядерная кнопка окажется в руках такого придурка, как Янукович ?
Или такого "патриота" как Порошенко ?
Петя отвез бы свой ядерный чемоданчик в Липецк и остаивил там на хранение.
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Область была изменена по двом причинам -первая это для потушения политического пожара который возник и без участи раши и вторая на будующее для татарского насселения как компактнопроживающего народа.
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Донецкая и Луганская области не были автономией и Шо? Это не в защиту Кравчука...
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Эти области были ахметовскими областями по факту - можно было даже переименовать.
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Донбасс ахметовский, а Крым тогда чей? Так рассуждать нельзя. В то время когда после развала совка нужно было строить государство, власть занималась только деребаном того Шо осталось после совка, набивала карманы за счет обнищания народа, занималась приХВатизацией и не думала о стране, враг не дремал, а четко и во время подливал яду в головы юго-востока страны. Теперь имеем то Шо имеем... Крысчане смотрели в кошельки приезжающих отдыхать кацапов и слушали их бредни о богатой жизни в мордоре, донбассеры которые не хотели гнуть спину в копанках ездили в козлостан на заработки и приезжая с рублями да на украинские цены жрали-пили нахваливая хуйла. Вот имеем результат...
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В СССР была прекрасная конституция, где не было разве что молочных рек с кисельными берегами. Кравчуку ли этого не знать!... Опять будем упражняться в написании конституций, пока более спрытные набивают за наш счет себе карманы...
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Однозначно потрібна нова Консституція . Але ж хто її прийме ? Верховній зраді , яка пограбувала і зрадила власний народ в жодному разі цього не можна доручати . Депутатам кинуть декілька мільярдів і вони приймуть таку нову Конституцію , яка взагалі знищить Україну.
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А ты старую констуцию знаеш -я сомневаюсь то прежде чем говорить про новую констицию надо сначала изучить старую чтобы знать что там менять а что нет а не по слухам политических губошлепов..
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Принять новую Конституцию нам давно навязывает кремлёвский ублюдок ! Но пошёл он на*****й , там ему место !
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Еще нам не хватало сейчас занятся новой Конституцией чтобы добавить хауса в стране -сначала надо спросить у граждан кто знает что написано в действующей конституции и я на 100% уверен что больше половина даже и не знает то я хочу спросить у Кравчука -это для кого мы будем в столь тяжелое время писать конституцию -для Х-ЙЛА чтоли или для ЕС или для США-не как не пойму.
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Украина - не делима, и пусть Кравчук, пососёт
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Не понял!!!
А что Федерализация и Децентрализация уже имеют одинаковое значение???
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Кравчуку абы только конституцию менять. Никто ее не изменил. Первое чтение - не изменение Конституции. И никакой дурак за особый статус Луганьдони голосовать не будет.
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Что Украине нужно , так это нормальная власть .
По настоящему народная власть , без жулья , ворья и барыг .
Да и то , похоже , уже поздно .Сметёт нас . Довыбирались .
Какое только говно нами не правило !
Нам осталось только себя уговаривать - всё будет хорошо , всё будет хорошо ...
Но , не будет .
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Маланцы тычут нас мордой в наше домашнее задание:
объединяйтесь, организовывайтесь, находите и продвигайте своих лучших людей,
давайте им власть, слушайтесь их, охраняйте их как зеницу ока,
потому мы, как народец избранный, быстро приделаем им ноги.
Вот не стало Ченрновола, и патриотическое движение рассыпалось.
Из обихода сразу вышло слово "РОЗБУДОВА".
Пришла эпоха РОЗКРАДАННЯ.
Повслывало фейковое псевдонародное деррьмо типа Тягнипокков...
При живом Черноволе Тягнибок место знал и не высовавался.
Убери мудрого лидера, который рождается раз в 100 лет, и народ превратится в стадо !
Будет ходить на работу, по выходным - дача-огород, или бухло...
А кто нашей же страной за нас управлять будет ?
Ложкины с Медведчуками ?
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Это бала ошибка...

Ошибка была у кравчука в 91 году когда он сделал из Украины безьядерную страну и подписал будапештская меморандум... А потом продавал оружие которое хранилось на складах (фильм оружейный барон снят на основе реальных фактов), а потом ошибкой было вместе с кучмой уничтожать промышленность Украины .... И т.д
И цепь этих ошибок привела к тому "шо маємо те що маємо"
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Меморандум підписали у грудні 1994, президентом уже був Кучма!
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хай краще розповість про прихватизацію за копійки, про створення олігархату, про ваучери і хто їх скупляв (а-ля Росан-довіри), про гарантовані безкоштовні 4 здається сотки землі (як то їх отримати)
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//

Нема майбутнього у країни в якої при владі не покарані ЗЛОдії, які безкарно паплюжать закони та конституцію під себе

П.С. Україну знищують ЗЛОдії при владі щоб приховати свої злодіяння, а народу хочуть навязати що це нормально
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"Надо создать конституционную может ассамблею."
***
Макарич, ти ж ужесидів в асамблеї, де Конституція?
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Ой. А он не знает почему. И кто это сделал. Бубапештский меморандум разве не он подписывал ?
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Кучма підписував, але при Макаровичі йшли переговори.

"Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах

украинском, английском и русском языках.



За Украину Л. Кучма

За Российскую Федерацию Б. Ельцин

За Соединенное Королевство Великобритании и

Северной Ирландии Дж. Мейджор

За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон



Будапешт, 5 декабря 1994 года."
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Уже и в этого человека в голове каша. Кто меняет или принимает конституцию во время войны? Для начала необходимо, чтобы Президент страны стал гарантом соблюдения действующей Конституции бывшими Президентами, депутатами, чиновниками всех уровней.
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Посмотрел передачу.
Отвратительное зрелище.
Старичок старательно объяснял, что Украине не нужно ядерное оружие.
Старый лицемер.
Основопологатель подлостей...
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Стратегічне ядерне озброєння не потрібне це точно. А от тактичне можна було б залишити. Але потрібно було б створити свої носії ЯЗ.
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У Донбасса нет никакого особого статуса. Старвый пердун перднул и малолетние дебилы закукарекали.
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=== Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог.=== Надо просто позвонить Порошенко
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Цей зРадо-волотИр сказився. Несіть нового.

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А ты чем готова пожертвовать, мужниным членом ???
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Что за навязчивая идея менять под каждого очередного вора конституцию. Может в консерватории что-то не то и не так. Научитесь соблюдать ее сначала. По ней Парашенко давно пора на нары. Раду превратили вообще в цирк с конями. Правительство такое, что врагов не надо. И никто ни за что не отвечает. Веселуха сплошная!
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понятно. у харантов начинают дрожать жижки - доходит до уродов, что нарушать Конституцию нельзя. хотите замести следы и поменять ее, чтобы не отвечать за то, что все дружно по ней топтались? не выйдет. уже скоро придется отвечать. это не Конституция неправильная. Это харанты хреновые.
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Мабуть Третього Майдану не буде - буде кровопролиття.
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Никто в унитарной Украине не может иметь особьій статус, включая краснодарский край и бьівшие северньіе области. Конституция Украиньі бьіла написана кровью наших предков и ни одна парашенка не имеет права что то в Конституции менять
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Конституция (да и вообще любой закон или решение) должны принимать ГРАЖДАНЕ (а почему? Потому что им не кто не может перечить, так как ГРАЖДАНЕ - это не безмозглый и безответственный скот (рабы и холопы) - это ВООРУЖЕННАЯ общность свободных и самодостаточных людей. Кто против них (ГРАЖДАН), тот покойник - это история и классика человеческой цивилизации. Тех, кого сегодня называют "гражданами", таковыми на самом деле не являются (это коварство и обман УЗУРПАТОРОВ), в лучшем случае они ПОДДАННЫЕ, а часто просто ХОЛОПЫ, ХОЛУИ или фактические РАБЫ. Будет власть у ГРАЖДАН, тогда и напишут настоящие законы, а не нынешние декорации и декларации на туалетной бумаге, за которые никто сегодня не даст и ломанного гроша, а уж тем более не будет защищать с оружием в руках, готовым на смерть, если потребуется.
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Бляха муха, МЫ ЕЩЕ С Е ДЕКЛАРАЦИЯМИ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ! Результаты по амбарной книге не получили- кто кому и что давал .не знаем откуда у председателя ЦИК Охендовского деньги на дворец.
А Кравчук хочет новый балаган устроить!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКравчук: Украине нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может иметь отдельный статус. Это была ошибка. ВИДЕО
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