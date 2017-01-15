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 С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ВИДЕО

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Старшего матроса 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты Сергея Трубина провели в последний путь в поселке Знаменка Вторая на Кировоградщине. Проститься с земляком пришли почти полтысячи односельчан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Сергея мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.

трубин

Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО



Смотрите: С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра.
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Лучших теряем, а всякая нечисть живет. Вечная Слава тебе, Герой!
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Мужественный, сильный духом Воин, красивый и благородный человек, исполнивший до конца долг патриота и защитника Отечества.

Вечная память воину-герою Сергею Трубину, павшему за свободу и достоинство Украины в бою против красно-советских выродков.
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Только они не "красно-советские", а "кацапско-ордынские".
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В память о погибших парнях на Донбассе
https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE

Это единственный коммет , который могу дать по такому поводу.
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Вечная слава парень!!! Когда-то про таких настоящая история Украины будет вспоминать.
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Олег1966 очень точно подметил главное свойство немытой страны Рабов: трупная ВОНЬ гниения и тлена.
И это не только частное мнение Олега1966:
Что такое глубинная сущность явления "Россия-Рюцкемир" всеобъемлюще показано в сильнейшем жёстком фильме всемирно известного режиссёра Алексея Балабанова "Груз 200" :

в фильме рабская грязно-серая ордынская Россия - это разлагающаяся страна-МЕРТВЯК, страна-падаль, смердящая трупной вонью, отравляющая всё вокруг своим трупным ядом...

Истинно рюцкий духовный Человек-архетип в этом фильме - это омерзительный, как глиста, выродок и садист, офицер Ленинградского областного управления МВД капитан Журов с бесцветно-унылой мордой лица точно такой же как бесцветно-безликая морда у ленинградского Путина в его 45 лет, ещё без кремлёвско-президентского макияжа...

Сама же символическая Уродина-мать Россия в фильме - это трупно-синюшная, вся опухшая от беспробудного пьянства грязная немытая алкашка, еле-еле встающая с колен, чтобы выжрать очередную бутылку самогона, родительница садиста-импотента капитана Журова, начальника отделения МВД Дзержинского района города Ленинска.

Ну, а ширнармассы рюцкого мира можно увидеть в каждом втором кадре фильма:
особенно полный и законченный типаж этих масс представлен в виде "культурно отдыхающих" за воскресным столом, похожих на грязных злых обезьян, жителей квартиры 87 , по адресу дом 24, улица Ленина, город Ленинск, ордена Ленина Ленинградской области...
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Особенно больно терять таких молодых ребят. Будь проклят этот путин, развязавший эту войну.
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Светлая и вечная память.......
Пусть покоится с миром............
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земля тебе периною парень..
п.с.хочется плюнуть в харю тем ублюдкам на форуме которые сусолили о пяном самоходе и аватарах..ребят уже не было в живых
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Я не знаю, что такое Знаменка-2, но Знаменку знаю хорошо: крупный железнодорожный узел, приходилось там бывать.

Сам поселок Знаменка был основан во времена Екатерины II. Там через одного: Иванов, Петров, Сидоров и т.д.
По замыслу Хуйла, они все должны были с цветами встречать танки с бурятами. А они взяли в руки оружие и стали этих бурятов и иже с ними убивать.
Низко склоняюсь перед памятью героя Сергея Трубина...
Слава герою!
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Основан после очередной войны и заселения этих земель. А до этого там давно жили.
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Вічна слава, земляче............
Співчуття рвдним та близьким....................
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ВИДЕО
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