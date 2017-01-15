 С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Сергея мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.
Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".
Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра.
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Вечная память воину-герою Сергею Трубину, павшему за свободу и достоинство Украины в бою против красно-советских выродков.
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https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE
Это единственный коммет , который могу дать по такому поводу.
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Війна курва..(
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И это не только частное мнение Олега1966:
Что такое глубинная сущность явления "Россия-Рюцкемир" всеобъемлюще показано в сильнейшем жёстком фильме всемирно известного режиссёра Алексея Балабанова "Груз 200" :
в фильме рабская грязно-серая ордынская Россия - это разлагающаяся страна-МЕРТВЯК, страна-падаль, смердящая трупной вонью, отравляющая всё вокруг своим трупным ядом...
Истинно рюцкий духовный Человек-архетип в этом фильме - это омерзительный, как глиста, выродок и садист, офицер Ленинградского областного управления МВД капитан Журов с бесцветно-унылой мордой лица точно такой же как бесцветно-безликая морда у ленинградского Путина в его 45 лет, ещё без кремлёвско-президентского макияжа...
Сама же символическая Уродина-мать Россия в фильме - это трупно-синюшная, вся опухшая от беспробудного пьянства грязная немытая алкашка, еле-еле встающая с колен, чтобы выжрать очередную бутылку самогона, родительница садиста-импотента капитана Журова, начальника отделения МВД Дзержинского района города Ленинска.
Ну, а ширнармассы рюцкого мира можно увидеть в каждом втором кадре фильма:
особенно полный и законченный типаж этих масс представлен в виде "культурно отдыхающих" за воскресным столом, похожих на грязных злых обезьян, жителей квартиры 87 , по адресу дом 24, улица Ленина, город Ленинск, ордена Ленина Ленинградской области...
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Пусть покоится с миром............
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п.с.хочется плюнуть в харю тем ублюдкам на форуме которые сусолили о пяном самоходе и аватарах..ребят уже не было в живых
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Сам поселок Знаменка был основан во времена Екатерины II. Там через одного: Иванов, Петров, Сидоров и т.д.
По замыслу Хуйла, они все должны были с цветами встречать танки с бурятами. А они взяли в руки оружие и стали этих бурятов и иже с ними убивать.
Низко склоняюсь перед памятью героя Сергея Трубина...
Слава герою!
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Співчуття рвдним та близьким....................
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