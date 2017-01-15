 Вследствие пожара в харьковской многоэтажке погибла женщина. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управлене ГСЧС, возгорание случилось в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по просп. Тракторостроителей, 160. Горела мебель и домашние вещи на площади около 25 кв. м. Дым заполонил всю квартиру и начал выходить на лестничную клетку.
В квартире спасатели нашли двух хозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам. Женщина 1947 года рождения умерла в карете скорой помощи, а ее мужа 1941 г. р. удалось спасти. Мужчина получил ожоги верхних конечностей и отравился угарным газом. Он был госпитализирован в 4-ю больницу Харькова.
Одновременно с тушением была организована эвакуация жильцов с 8-го и 9-го этажей. Два человека не могли самостоятельно выйти, поэтому спасателям пришлось выносить их на руках. Еще 12 человек вышли самостоятельно.
В 5:12 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 13 спасателей.
(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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