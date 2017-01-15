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Все про:отравление (778) пожар (2925) травма (586) Харьков (3983) жертва (131) ГСЧС (637)

 Вследствие пожара в харьковской многоэтажке погибла женщина. ФОТО+ВИДЕО

В Харькове произошел пожар. В результате погибла женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управлене ГСЧС, возгорание случилось в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по просп. Тракторостроителей, 160. Горела мебель и домашние вещи на площади около 25 кв. м. Дым заполонил всю квартиру и начал выходить на лестничную клетку.

В квартире спасатели нашли двух хозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам. Женщина 1947 года рождения умерла в карете скорой помощи, а ее мужа 1941 г. р. удалось спасти. Мужчина получил ожоги верхних конечностей и отравился угарным газом. Он был госпитализирован в 4-ю больницу Харькова.

Одновременно с тушением была организована эвакуация жильцов с 8-го и 9-го этажей. Два человека не могли самостоятельно выйти, поэтому спасателям пришлось выносить их на руках. Еще 12 человек вышли самостоятельно.

В 5:12 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 13 спасателей.


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(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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Скорее всего, какой то самодельный обогреватель, закоротило и началось.
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Бедніе старики,одна погибла,второй- стал обоженнім и бездомнім..
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Цензор это типа ЧП -Инфо ?, Каждая новость вроде этой - то пожары, то аварии ,то убийства и т. д . - сплошной негатив .Чё то позитивное видят работяги сайта в мире или нет ?
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жизнь такая, а скоро вообще ядренная война и мы все умрем... - все к этому идет
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не жизнь такая , а люди по разному смотрят на жизнь . кто как видит , о том так и говоритт
.
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как на пожар не смотри, прохладнее от этого не станет..
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И шо самое страшное, что никто в многоэтажных квартирах не осознают, что такой пожар может произойти в твоей квартире или этажом ниже.
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люди вообще плохо осознают , что может прилететь на землю астероид .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВследствие пожара в харьковской многоэтажке погибла женщина. ФОТО+ВИДЕО
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