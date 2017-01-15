 Две россиянки попросили убежища в Украине из-за притеснений в РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.
Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по признаку этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.
После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу.
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Новость нелогичная, а значит скорее всего там не этническая принадлежность сыграла роль
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Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки
я предпологаю, наелис русского мира и рассея помогла, кстати, а мужик то где, можэт с колорадсой ленточкой на груди за рассея воюет или уже не воюет и кончилис бабки, надо в Украину обратно - я так понимаю - любительницы руске мира разлюбили рассею - скажите - жёстко я - да жёстко, а инчье нельзя.
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Уже не братья: Наивных беженцев из Донбасса массово выгоняют из России
Из Казани выселяют жен донецких террористов и многодетных матерей-беженок.
По решению правительства РФ местные власти Казани вынуждают беженцев из Донбасса уезжать домой, выселяя их из пунктов временного размещения, об этом сообщает местное издание Рrokazan.ru.
Многодетные матери, среди которых есть и жены террористов Донбасса, а также матери-одиночки должны были покинуть территорию Татарстана до 3 февраля. Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Закирова рассказала, что с начала развития боевых действий на юго-востоке Украины в республику прибыло около 9 тыс. беженцев. На сегодняшний день под опекой государства осталось лишь 150 граждан Украины.Власти Мурманска выселяют украинских беженцев с детьми Администрация Мурманска (Россия) заявила о принудительном выселении украинских беженцев с детьми из общежития на улице Сафонова с 1 февраля. Как сообщает FlashNord, власти ссылаются на постановление губернатора Мурманской области Марины Ковтун о ликвидации пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из Украины. Сейчас в общежитии находятся 32 беженца из Донецкой и Луганской областей, в том числе 7 детей.
«Они не хотят выезжать, даже несмотря на постановление правительства. Говорят, что никак не могут найти себе жилье», - сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Мурманска Елена Калинина.
Донбасских беженцев в РФ с Нового года выгонят из общежитий
Российское правительство решило с 1 января 2017 года закрыть пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса. Если в начале 2015 года в России действовали 576 ПВР, то к концу 2016-го их почти не осталось. Об этом сегодня рассказывает российский «Коммерсантъ». Как отмечается в статье, один из последних ПВР доживает свои дни в муниципальной гостинице Старого Оскола «Русь». Это единственный действующий из 133 пунктов, открытых в 2014 году в соседнем с Украиной белгородском регионе. Номер с телевизором и холодильником с июля 2014 года занимает последняя постоялица, 56-летняя Елена Прокопенко.
Остальные комнаты на этаже сдаются под парикмахерские и офисы. «Я доведена до отчаяния. Выгнали всех, с первого января выгонят и меня»,- жалуется она. В разрушенном Луганске она оставила свекровь, дочь и квартиру, в Россию добиралась через Харьков. Устроилась подсобной рабочей на кондитерскую фабрику «Славянка», получает 8-10 тыс. руб. в месяц. По ее словам, «просить на выход» ее начали еще в марте 2015 года, когда в ПВР вместе с ней находилась еще сотня граждан Украины. «Сначала семьям с детьми прекратили оплачивать дорогу до детского сада, потом сняли с питания,- рассказывает жительница ПВР.- Все время повторяли, что русские в своей стране бесплатно не живут, а мы удобно устроились». Домой гражданка Украины не желает возвращаться до августа 2017 года - именно тогда истечет срок ее временного убежища. Она боится, что возобновить статус не удастся, даже если дома возобновятся военные действия. По словам Елены Прокопенко, остальные жители ПВР сняли жилье у местных: «А я одна не потяну. Люди у церкви просили денег на обратную дорогу. Предпоследних жильцов выселили через суд, мне тоже в начале года пришлют повестку. У меня подруга в ПВР в Татарстане, там происходит то же самое, всех выгоняют». Елена Прокопенко ходила за помощью в местные отделения КПРФ и «Единой России», там ей порекомендовали обратиться к журналистам. Она последовала совету, но в итоге в местной газете вышла статья с заголовком «Пора и честь знать».
Юрист Дома прав человека и сети «Миграция и право» Вячеслав Битюцкий рассказал изданию, что сейчас к правозащитникам по поводу закрытия ПВР обращений почти не поступает. Выходцы с Донбасса в России «рассеялись, живут частным порядком и бедствуют», испытывая трудности с жильем, пропиской и работой. По оценке комитета «Гражданское содействие», с начала военных действий на Донбассе в 2014 году временное убежище в России предоставлено 300 тыс. граждан Украины, а статус беженцев получили всего 275 человек. Как рассказали изданию в МВД, удостоверение беженца в России на срок до трех лет получили, например, бывшие сотрудники «Беркута», которые могут стать жертвами преследований в своей стране. Остальные в основном получили временное убежище, которое дается на год и может продлеваться.
Оба статуса дают право на трудоустройство, их обладатели могут в приоритетном порядке получить российское гражданство, миновав стадию вида на жительство. Но как раз с оформлением документов, по словам господина Битюцкого, много проблем, и ситуация усугубилась после упразднения Федеральной миграционной службы весной 2016 года. «Канцелярия ФМС в Воронеже ликвидирована: можно поговорить с охраной, но документы не сдашь. Это безобразие творится целый год, и конца этому переходному периоду я не вижу»,- продолжает господин Битюцкий. Доходит до того, что решившим осесть в регионах иностранцам полицейские предлагают отправлять пакеты документов в Москву по почте.
«Иностранцам в России лучше прятаться»,- сожалеет правозащитник. По данным издания, с 2014 по 2016 год в Россию с юго-востока Украины приехали около 1 млн человек, что составляет около 40% всех находящихся в РФ украинских мигрантов. Временного убежища просили более 415 тыс. человек, из которых отказали 995. Более 260 тыс. человек ходатайствовали о разрешении на временное проживание, из них отказали 889.
Еще 152 тыс. человек стали участниками программы по добровольному переселению соотечественников. Российские и другие СМИ много писали о тех огромных трудностях, с которыми сталкиваются беженцы с Донбасса в «братской» России, которая начала почти три года назад войну против Украины и, соответственно, по вине которой миллионы жителей Донбасса стали беженцами. «Людей выгоняли на улицы… Украинские граждане постоянно к нам обращаются, теряют работу, жилье. Кто-то ищет деньги на возвращение.
Одна гражданка Украины из Донецка с ребенком, к примеру, освободилась из российской тюрьмы, куда ей деваться, совершенно непонятно», - писал, например, в сентябре нынешнего года «Коммерсантъ». Осенью прошлого года года российское издание «Регнум» рассказало, что беженцы из Украины в Барнауле голодают, не имея жилья иработы. Также в конце минувшего года немецкое издание Deutsche Welle поведало, как из России изгоняют украинских беженцев. В комитете помощи беженцам рассказали, что общая политика российского государства направлена на постепенное избавление от представителей украинского народа. «Мавр сделал свое дело - и значит, в нем уже нет необходимости», - прокомментировала тогда ситуацию правозащитница Елена Буртина.
И совсем недавно - в начале текущего месяца - российское издание Life.ru поведало просто жуткую историю. Московские школьники довели до попытки суицида своего одноклассника, переехавшего учиться в Москву с оккупированной Россией территории Донбасса. Из-за жесточайшей травли москвичей 17-летний Данил перерезал вены на руках. Он затем рассказал следователям, что на протяжении двух последних лет, что живёт в Москве, его постоянно били, обзывали «хохлом» и кричали «Слава Украине!»…
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Кабинет министров Украины намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины жителям неподконтрольной части Донбасса. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных власти районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают «Українські новини».
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