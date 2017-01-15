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 Две россиянки попросили убежища в Украине из-за притеснений в РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ (Харьковская область) две гражданки России попросили статуса беженцев в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля к пограничникам обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по признаку этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46-летний российский блогер попросил политического убежища в Украине, - Госпогранслужба

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таких мигрантов везде хватает . Работать не хотят и за пособиями гоняются .
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О , марсианин вылез , насочинял очередную простыню , Исландия выходи !
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а что с разу Исландия...? - глушить кацапа можно и без Исландии...
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Бгг "чернорабочие на Норвежских нефтяных платформах"...зарплата на испытательном сроке 2 месяца на платформах составляет 4 тысячи долларов США, рядовой состав 12.000, комсостав до "бесконечности" это кто ещё чернорабочий нужно посмотреть
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Странно как-то, как определяли их этническую принадлежность? внешне мы не отличаемся.
Новость нелогичная, а значит скорее всего там не этническая принадлежность сыграла роль
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Странные особи, как может быть у дочки россиянки гражданство Украины, о муже история умалчивает.
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Покоробило "на" Украине... Типичный речевой оборот ненавидящих Украину ватников.И эта особа еще хочет получить украинский статус беженца!.. СБУ должно взять на контроль этих особ.Чтобы не оказались засланными "троянскими кобылами" от путина.
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Вообще то, на или в, нужно говорить в зависимости от предложения, только ни ватники ни местные вышиватники этого не знают и одни из-за своего скудоумия везде суют на, другие В.
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Перша думка, що це тікають з колиски руського міра наші лугандонки, які не спромоглися влаштуватися на роСії, а їх дорогенькі муж'я-кАрмільци не припиняючись, б'ють по наших позиціях, починаючи з 2014 року. Хотілося б помилитись.
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Недостойна. Россиянке из батальона "Донбасс" отказали в гражданстве Украины https://inforesist.org/nedostoyna-rossiyanke-iz-batalona-donbass-otkazali-v-grazhdanstve-ukrainyi/ … Она поблагодарила Порошенко
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Це цвяхи в домовину пороха - невже він думає що люди про це забудуть коли він буде роздавати гречку на наступних през. виборах ))
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судя по тому как выбирали мера Киева Черновецкого , то люди про гречку помнят хорошо . берут сколько дают .
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Как это "нахер" ? А кто будет репарации платить?
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две гражданки России
Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки

я предпологаю, наелис русского мира и рассея помогла, кстати, а мужик то где, можэт с колорадсой ленточкой на груди за рассея воюет или уже не воюет и кончилис бабки, надо в Украину обратно - я так понимаю - любительницы руске мира разлюбили рассею - скажите - жёстко я - да жёстко, а инчье нельзя.
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https://elise.com.ua/?p=232771

Уже не братья: Наивных беженцев из Донбасса массово выгоняют из России

Из Казани выселяют жен донецких террористов и многодетных матерей-беженок.
По решению правительства РФ местные власти Казани вынуждают беженцев из Донбасса уезжать домой, выселяя их из пунктов временного размещения, об этом сообщает местное издание Рrokazan.ru.
Многодетные матери, среди которых есть и жены террористов Донбасса, а также матери-одиночки должны были покинуть территорию Татарстана до 3 февраля. Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Закирова рассказала, что с начала развития боевых действий на юго-востоке Украины в республику прибыло около 9 тыс. беженцев. На сегодняшний день под опекой государства осталось лишь 150 граждан Украины.Власти Мурманска выселяют украинских беженцев с детьми Администрация Мурманска (Россия) заявила о принудительном выселении украинских беженцев с детьми из общежития на улице Сафонова с 1 февраля. Как сообщает FlashNord, власти ссылаются на постановление губернатора Мурманской области Марины Ковтун о ликвидации пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из Украины. Сейчас в общежитии находятся 32 беженца из Донецкой и Луганской областей, в том числе 7 детей.
«Они не хотят выезжать, даже несмотря на постановление правительства. Говорят, что никак не могут найти себе жилье», - сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Мурманска Елена Калинина.
Донбасских беженцев в РФ с Нового года выгонят из общежитий

Российское правительство решило с 1 января 2017 года закрыть пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса. Если в начале 2015 года в России действовали 576 ПВР, то к концу 2016-го их почти не осталось. Об этом сегодня рассказывает российский «Коммерсантъ». Как отмечается в статье, один из последних ПВР доживает свои дни в муниципальной гостинице Старого Оскола «Русь». Это единственный действующий из 133 пунктов, открытых в 2014 году в соседнем с Украиной белгородском регионе. Номер с телевизором и холодильником с июля 2014 года занимает последняя постоялица, 56-летняя Елена Прокопенко.
Остальные комнаты на этаже сдаются под парикмахерские и офисы. «Я доведена до отчаяния. Выгнали всех, с первого января выгонят и меня»,- жалуется она. В разрушенном Луганске она оставила свекровь, дочь и квартиру, в Россию добиралась через Харьков. Устроилась подсобной рабочей на кондитерскую фабрику «Славянка», получает 8-10 тыс. руб. в месяц. По ее словам, «просить на выход» ее начали еще в марте 2015 года, когда в ПВР вместе с ней находилась еще сотня граждан Украины. «Сначала семьям с детьми прекратили оплачивать дорогу до детского сада, потом сняли с питания,- рассказывает жительница ПВР.- Все время повторяли, что русские в своей стране бесплатно не живут, а мы удобно устроились». Домой гражданка Украины не желает возвращаться до августа 2017 года - именно тогда истечет срок ее временного убежища. Она боится, что возобновить статус не удастся, даже если дома возобновятся военные действия. По словам Елены Прокопенко, остальные жители ПВР сняли жилье у местных: «А я одна не потяну. Люди у церкви просили денег на обратную дорогу. Предпоследних жильцов выселили через суд, мне тоже в начале года пришлют повестку. У меня подруга в ПВР в Татарстане, там происходит то же самое, всех выгоняют». Елена Прокопенко ходила за помощью в местные отделения КПРФ и «Единой России», там ей порекомендовали обратиться к журналистам. Она последовала совету, но в итоге в местной газете вышла статья с заголовком «Пора и честь знать».
Юрист Дома прав человека и сети «Миграция и право» Вячеслав Битюцкий рассказал изданию, что сейчас к правозащитникам по поводу закрытия ПВР обращений почти не поступает. Выходцы с Донбасса в России «рассеялись, живут частным порядком и бедствуют», испытывая трудности с жильем, пропиской и работой. По оценке комитета «Гражданское содействие», с начала военных действий на Донбассе в 2014 году временное убежище в России предоставлено 300 тыс. граждан Украины, а статус беженцев получили всего 275 человек. Как рассказали изданию в МВД, удостоверение беженца в России на срок до трех лет получили, например, бывшие сотрудники «Беркута», которые могут стать жертвами преследований в своей стране. Остальные в основном получили временное убежище, которое дается на год и может продлеваться.
Оба статуса дают право на трудоустройство, их обладатели могут в приоритетном порядке получить российское гражданство, миновав стадию вида на жительство. Но как раз с оформлением документов, по словам господина Битюцкого, много проблем, и ситуация усугубилась после упразднения Федеральной миграционной службы весной 2016 года. «Канцелярия ФМС в Воронеже ликвидирована: можно поговорить с охраной, но документы не сдашь. Это безобразие творится целый год, и конца этому переходному периоду я не вижу»,- продолжает господин Битюцкий. Доходит до того, что решившим осесть в регионах иностранцам полицейские предлагают отправлять пакеты документов в Москву по почте.
«Иностранцам в России лучше прятаться»,- сожалеет правозащитник. По данным издания, с 2014 по 2016 год в Россию с юго-востока Украины приехали около 1 млн человек, что составляет около 40% всех находящихся в РФ украинских мигрантов. Временного убежища просили более 415 тыс. человек, из которых отказали 995. Более 260 тыс. человек ходатайствовали о разрешении на временное проживание, из них отказали 889.
Еще 152 тыс. человек стали участниками программы по добровольному переселению соотечественников. Российские и другие СМИ много писали о тех огромных трудностях, с которыми сталкиваются беженцы с Донбасса в «братской» России, которая начала почти три года назад войну против Украины и, соответственно, по вине которой миллионы жителей Донбасса стали беженцами. «Людей выгоняли на улицы… Украинские граждане постоянно к нам обращаются, теряют работу, жилье. Кто-то ищет деньги на возвращение.
Одна гражданка Украины из Донецка с ребенком, к примеру, освободилась из российской тюрьмы, куда ей деваться, совершенно непонятно», - писал, например, в сентябре нынешнего года «Коммерсантъ». Осенью прошлого года года российское издание «Регнум» рассказало, что беженцы из Украины в Барнауле голодают, не имея жилья иработы. Также в конце минувшего года немецкое издание Deutsche Welle поведало, как из России изгоняют украинских беженцев. В комитете помощи беженцам рассказали, что общая политика российского государства направлена на постепенное избавление от представителей украинского народа. «Мавр сделал свое дело - и значит, в нем уже нет необходимости», - прокомментировала тогда ситуацию правозащитница Елена Буртина.
И совсем недавно - в начале текущего месяца - российское издание Life.ru поведало просто жуткую историю. Московские школьники довели до попытки суицида своего одноклассника, переехавшего учиться в Москву с оккупированной Россией территории Донбасса. Из-за жесточайшей травли москвичей 17-летний Данил перерезал вены на руках. Он затем рассказал следователям, что на протяжении двух последних лет, что живёт в Москве, его постоянно били, обзывали «хохлом» и кричали «Слава Украине!»…
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В морском порту возле пирса собралась стая собак ,которая пришла проводить россиян бродяг в далёкую страну.
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Бактериологическое оружие из Немытой прибыло.
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может по всякому случится,но ребенок здесь ни при каких делах,у ребенка,независимо от того кто родители,должно быть будущее.И что такое быть Украинцем в Гамноедии думаю коментариев не нужно.У меня соседи сейчас живут выходцы из Луганщины,да я не буду оспаривать то что они пару лет орали введи,да,выехали в РФ,но затем поняв,что по чем,вернулись ДОМОЙ.И сейчас нормально живут,действительно хорошие люди,просто повелись на херню.Многим просто не понять какие ситуации были в лугандонии в 14 году.Я так думаю нам не стоит ставить себя в один ряд с кацапским отребьем.Я лично знал многих этнических русских,воевавших в отрядах Бараева и Гелаева,и скажу откровенно,воевали они на славу,ничуть не хуже чеченцев.Так,что всех грести одним гребнем это удел русни,да они должны пройти семь кругов фильтрации,но это все равно НАШ ребенок,не кацапский.Мама,папа-это одно,дети другое.Посмотрите в глаза этому дитю,бедный,реально запуганный ребенок,прошедший через ад,а глаза то УКРАИНСКИЕ.
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что то я не слышал громких проверок. на полирографо / детекторе , , тока адвоката никольского в прямом эфире , якобы , проверяли , , , не знаю есть ли толк с этих гаджетов ?
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Україна повинна зробити українську карту і тоді все буде набагато простіше.
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Українці, що хочуть жити в Україні - то люди, яких ми маємо прийняти і захистити
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А вот новость покруче будет, лугандонам будут наши паспорта выдавать :
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Кабинет министров Украины намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины жителям неподконтрольной части Донбасса. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных власти районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают «Українські новини».
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Началось. Скоро поток беженцев из бывшей Рашки будет трудно остановить.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДве россиянки попросили убежища в Украине из-за притеснений в РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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