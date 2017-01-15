 Пьяный водитель маршрутки на Львовщине перевозил вечером 30 пассажиров, - депутат Львовского горсовета Зинкевич. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на странице "Варта1" в Facebook.
"14.01.2017 года около 21:00 возле села Бартатов на трассе М-11 работниками патрульной полиции было остановлено маршрутное такси Львов - Черляны. Пассажир сообщил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат на драгере показал 2,48 промилле", - пишет он.
По информации Зинкевича, в салоне было ориентировочно 30 пассажиров, из них 6 - дети.
На водителя составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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