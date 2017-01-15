 Розенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "5 каналу" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.
Он сказал: "В связи с тем, что предусмотрены надлежащие средства государственного бюджета, никаких оснований говорить о сокращении работников, никаких оснований говорить о переводе работников на неполные ставки на 0,75, или на 0,5 должностных окладов, никаких оснований говорить о сокращенном рабочем дне для работников бюджетной сферы на сегодня нет".
Он также рассказал: "По поручению премьер-министра у нас создана постоянно действующая рабочая группа, которую буду возглавлять я, как вице-премьер-министр, где будут представители всех центральных органов власти - в первую очередь Министерства социальной политики, Минобразования, Минкультуры, Министерства здравоохранения, где мы будем мониторить ситуацию по каждой области. мы будем мониторить ситуацию по каждому бюджетному учреждению, по учебному заведению, по учреждениям здравоохранения. И правительство не допустит сокращения персонала в бюджетной сфере. правительство не допустит перевода работников бюджетных учреждений на неполный рабочий день. Мы не допустим сокращения продолжительности рабочего дня и обеспечим полноценное повышение заработной платы всем работающим в бюджетной сфере. И дадим пример бизнесу как это надо сделать в негосударственном секторе".
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Хотя если перевести в евро то около 10000 евро для управляющих в государстве а если еще и чтобы не воровали... может не так и много
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=48.43521279929768%2C31.447476038399827&z=6
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Весь госаппарат на выборы готовят
А бизнес тоже раскошелился , большой
Дачку таким образом парашенку загнали, шобы не порвал как прыват
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И ради чего идти работать? Ради процесса!
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С такой заботой сразу в могилу.
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Вопрос один, за чей счёт жируете?
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Отака хуйня малята.
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А теперь главный вопрос, а почему в Польше куча рабочих мест? Да потому, что там работает экономика, инвесторы вкладывают деньги в производство. А у нас кучка семей оккупировала весь бизнес и дебильными законами чужаков не пускают, плюс офигенная коррупция, которая выжимает все соки с бизнеса.
Короче говоря рыба гниет с головы, все крышуется и покрывается на высшем уровне. Как так за два года не навести порядок с добычей янтаря или экспортом леса. Лес везут за бугор эшелонами, это что 5 копеек втихоря в ботинке вынести? Особое спасибо хотелось бы сказать 54% недалеких людей, которые проголосовали за основателя партии регионов. Жрите и не подавитесь "Жити по новому"
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