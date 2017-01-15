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Все про:минимальная зарплата (78) Розенко (388)

 Розенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО

Кабинет Министров заложил дополнительно 40 миллиардов гривен для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "5 каналу" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он сказал: "В связи с тем, что предусмотрены надлежащие средства государственного бюджета, никаких оснований говорить о сокращении работников, никаких оснований говорить о переводе работников на неполные ставки на 0,75, или на 0,5 должностных окладов, никаких оснований говорить о сокращенном рабочем дне для работников бюджетной сферы на сегодня нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман

Он также рассказал: "По поручению премьер-министра у нас создана постоянно действующая рабочая группа, которую буду возглавлять я, как вице-премьер-министр, где будут представители всех центральных органов власти - в первую очередь Министерства социальной политики, Минобразования, Минкультуры, Министерства здравоохранения, где мы будем мониторить ситуацию по каждой области. мы будем мониторить ситуацию по каждому бюджетному учреждению, по учебному заведению, по учреждениям здравоохранения. И правительство не допустит сокращения персонала в бюджетной сфере. правительство не допустит перевода работников бюджетных учреждений на неполный рабочий день. Мы не допустим сокращения продолжительности рабочего дня и обеспечим полноценное повышение заработной платы всем работающим в бюджетной сфере. И дадим пример бизнесу как это надо сделать в негосударственном секторе".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО



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А если мамы с ребенком хотят работать полставки? Этот Долбо&б туповат.
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Его и поставили возглавлять комиссию , что бы всю бредятину которая вылезти боком а связи с минималкой , полностью возложить на его тупую особь .
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А здесь послушали кабана и два нолика дописали к минималке






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это в месяц?
Хотя если перевести в евро то около 10000 евро для управляющих в государстве а если еще и чтобы не воровали... может не так и много
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хіба ? Он свого часу суддям теж так розмірковуючи підвищили..наслідок - хабарі у суддів зросли
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"не так и много"_________в нищей стране??? а шо б "не воровали", для этого есть Уголовный Кодекс и разветвленная сеть ИТЛ!
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ну и харя у етого розенкоберга фигура соответствует опухшему от гололода думающему тока за бюджетников и пенсионеров - ето такой себе пустобрех клоун ничего нерешающий зиц-председатель фунт оно недопустит ты у главных равинов в правительство получил добро на ето
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сегодня ехала на маршуртке и просто посчитала ОТКУДА к примеру взять оплату для кассира на маршрутке ведь цена проезда не поднялась, а зарплата выросла вдвое? и то же самое для водителя?
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возможно бедняга-владелец маршрутки,который на последние кровные экипировал единственный микроавтобус в своей жизни,будет получать не 300% прибыли,а только 297?
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ты так пренебрежительно то не выделывайся, у меня сосед маршрутчик бывший, плюнули и закрыли предпринимательство ((( может держатели маршрутов и получают по 300 процентов и на них то как раз и не скажется так как водители не их работники а на собственных "хлебах", чаще предприниматели-единщики...
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так ты за кого переживаешь?за того,кто сам ездит,чи за того у кого 5 маршрутов во владении?
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ХЗ. У нас в городе на маршрутах маршрутки однотипные мотаются. Хозяева маршрутов являются и хозяевами маршруток. Водилы наемные. А как там они с водилами договариваются - этошо я не знаю.
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у кого не поднялась, а у кого на 2 грн, было 6 стало 8...
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не знаю сколько езжу в январе было 4 и осталось 4
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Массовые увольнения . У нас в гаражном кооперативе всех сторожей уволили . А что говорить о небольших городах , там у бизнеса вообще жопа . Эти педерасты доиграются .
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Метрополитен Харькова заявил,что в связи с поднятием зарплат до 3200грн,метро подорожает с 3х до 4х грн.Спасибо Гройс сука
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Бюджетная сфера не прибыльна! А вот в бизнес сфере, пойдёт сокращение! И потеря специалистов. Мы так много их потеряли, и нет возможности новых подготовить, теория без практики- пшик!
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Бюджетники тоже не в захвате от такого "повышения", когда к примеру зарплата сторожа практически сравнивается с зарплатой воспитателя. Очередная уровниловка. Т.е. разница в зарплате низкоквалифицированного работника и специалиста становится неразличима.
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Трошки про зраду.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=48.43521279929768%2C31.447476038399827&z=6
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Не очень это сокращение и пойдёт. Например, многие в Польшу сразу уедут, и будут вместо 3000 гривен получать 3000 злотых за ту же работу. Не даром наши владельцы бизнеса не хотят безвизовый режим, это же им конкурентную зарплату придётся платить.
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Та да. В поселке где живет теща уже почти половина поселка на заработки туда уехала. А ведь это не приграничье - Днепропетровская область. Кста, там градообразующие предприятие собственность нашего херанта. Дык он за 10 лет с 2400 человек работающих на предприятии к текущему времени оставил чуть менне 800. Остальных сократил. Собирается эту цифру до 600 довести. А куда людям деваться? Вот и едут на заработки.
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да,примерно так жэ.из 10ти моих знакомых,около 7-8 сваливают,либо планируют делать это в ближайший месяц-два,это люди 25-35 лет.
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Та да - в основном молодежь и едет. Те, кому семьи кормить нужно.
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Хто його слухає,уже всі" добровільно" понаписували заяви на скорочену неділю,а деякі при цьому працюють за відгули,які можливо колись дадуть.
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ну я так понял что эта харя может и без денег работать...\такой идейный...\
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Редкий долбодятел! Да нет у нас закона о тунеядстве и каждый может работать или не работать, а вот как с нюансами? Ну договорился работник с работодателем работать по три дня в неделю и работает. Оказывается, что так нельзя, а совсем не работать можно. Идиоты форменные, которым нужно думать об увеличении рабочих мест, а они дурью маются.
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а бизнесу где черпать средства. все отобрали тарифы и цены.
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Платят калым за жыдка
Весь госаппарат на выборы готовят
А бизнес тоже раскошелился , большой
Дачку таким образом парашенку загнали, шобы не порвал как прыват
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Да все будет хорошо, ну цены на все поднимутся в два раза, ну субсидии отменят, ну доллар будет по 40-ну и хрен с ним, зато все будут получать не меньше 3200
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Этот колхозник, хоть открывал несколько нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, действующие на сегодня? И почему он вещает с экрана, а не сидит на нарах отрабатывая миллиардные выплаты мертвым душам дыныр?! Зла не хватает!!! Днище
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А как быть с теми, кто на субсидии, они на 3200 гр , не пойдут. Причина проста, если пойдёшь , то коммунальные 1500 сьедят, как минимум, потом прибавить поездки на работу, и питание в столовой. И для определённой группы, процент от пенсии, отдай.
И ради чего идти работать? Ради процесса!
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Так это же и затевалось, чтобы с налогов поступления в казну увеличить и субсидии людям отменить. А Вы что думали, что эти хряки о народе беспокоятся?
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А что правительство допустит? Банкротство и закрытие?
С такой заботой сразу в могилу.
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Мы содержим орды высших чинуш, платим зп и пенсии бывшим, нынешним депутатам и нескромные пенсии судьям, хенералам, прочей нечисти, про госдачи и Феофании молчу. Как все это за..
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Правильно Луиза! Добавлю, что вы начали ..ебало!
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И при всём этом наши чиновники, решили поднять себе зарплаты, до европейского уровня.
Вопрос один, за чей счёт жируете?
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Хз что будет с 2017 но лично знаком с людьми на гос должностях которые работали по 0.50 весь год 2015 и 2016 , правда на конец 16 поставили 0.75 типо премия там бла бла , но по факту у них зарплата 4-5тысяч грн а получают они 2-3 , ну да , тут правда , на роботу ходят три раза в неделю .... , хотя предприятие как бы нужное ,хотя смотря кому продать , якшо ахметке то той допилит , якшо якимось индусам то де дожмут недра , якшо Европейцам то те поднимут завод , но хто ми даст, це ж государственное а знач ничье , а знач хтот пока не получит на лапу никуда оно не уплывет......
Отака хуйня малята.
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Дайте пример бизнесу = урежьте свои 100000ные зарплаты хотя бы в 10 раз и за счет этого помогите бизнесу, а мы урежем свои зарплаты и поможем своим работникам. Все по честному!!! Ну что, зажравшиеся жиды - ВЫ СОГЛАСНЫ!???
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Что бы росла зарплата, экономика должна расти, а не даун с рынка ляпнул а давайте по 3200 платить и точка. За все время независимости ЧТО построено? То что от совка осталось олигархи растянули , разворовали и все, в итоге массовая безработица.
А теперь главный вопрос, а почему в Польше куча рабочих мест? Да потому, что там работает экономика, инвесторы вкладывают деньги в производство. А у нас кучка семей оккупировала весь бизнес и дебильными законами чужаков не пускают, плюс офигенная коррупция, которая выжимает все соки с бизнеса.
Короче говоря рыба гниет с головы, все крышуется и покрывается на высшем уровне. Как так за два года не навести порядок с добычей янтаря или экспортом леса. Лес везут за бугор эшелонами, это что 5 копеек втихоря в ботинке вынести? Особое спасибо хотелось бы сказать 54% недалеких людей, которые проголосовали за основателя партии регионов. Жрите и не подавитесь "Жити по новому"
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Почему не сделать, как в той же Польше - не минимальная месячная зарплата, а часовая? Как бы я хотела, чтобы принимали законы, помогающие мелкому и среднему бизнесу, а не уничтожающему его! ФОПы массово закрывают, людей будут сокращать... Ну почему нельзя брать работника хоть на 1-2-5 часов в день, и платить за это налог государству?
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уважаемая, кто вам не дает это делать сейчас? Нанимайте работника по ГПХ все)
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На науку пусть посмотрит, уже сокращают и переводят на пол ставки Я когда смотрю на эту пару толстопузых, которых как в насмешку поставили на социальную сферу - Розенко и Реву, с подачи последнего ,кстати ,принято решение драть налоги с тех кто прибыли не получает, сразу вспоминаю 451 по Фаренгейту. Помните там пожарников ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРозенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО
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