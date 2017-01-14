 Жебривский: За время существования Министерства по вопросам оккупированных территорий я ни разу не общался с министром. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Жебривский заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"За все время существования этого министерства (по вопросам оккупированных территорий. - Ред.) я ни разу не общался с министром… Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной", - заявил Жебривский.
На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься".
"Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет", - отметил Жебривский.
Отметим, в составе правительства Владимира Гройсмана появились должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий и АТО, им стал Владимир Кистион, а также министра по делам АТО и оккупированных территорий - эту должность занял Владимир Черныш.
1525 53
В окрестностях Северска восстановили мост, уничтоженный боевиками, - Жебривский. ФОТОрепортаж(16)
"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш(58)
На обустройство КПВВ на границе с Крымом и на Донбассе необходимо 100 млн грн, но в бюджете-2017 их нет, – Черныш(34)
ООН и МККК предусмотрели $274 млн в 2017 г. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, - Черныш(7)
Що робити з окупованою частиною Донбасу?(1)
"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - Жебривский об освобождении оккупированного Донбасса(173)
Жебривский о бое на Светлодарской дуге: Боевики хотели выровнять свою линию обороны, пошли в наступление, получили адекватный ответ(42)
Ответить
Ответить
получаютпилят бюджетное бабло.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@EUROATLANTICUS 10 год.10 годин тому
Учора Саакашвілі прямо в студії Zik написав заяву в ГПУ з вимогою притягнути до відповідальності Романа Насірова та його тестя. Шахрайство!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То они как раз занимаются тем , ради чего они купили от-эту должность ...
Ответить
Ответить
пе, тьфу какая гадость, хотел написать - теннис.
Ответить
Главное - конторка создана , людишки трудоустроенны , зарплату получают .
А когда это у нас требовали с чиновника результат ???
Ну , не считая взяток наверх , конечно ...
Ответить
Ответить
Ответить
"На полу квартиры новые хозяева обнаружили огромное кровавое пятно с фрагментами тела."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мы находимся в зоне нестабильности. У нас идет война, сильная, самая сильная в регионе, одна из самых сильных в Мире после Сирии, с использованием точек У за эти три года, авиации и еще черт знает чего. Война очевидно будет долго и сильнее, судя по тем санкциям которые вводят против РФ, технике которая заходит в Европу, законам которые принимают В США и ЕС, как военных так и экономических: запреты на работу с разведкой РФ, мобилизационные законы, расширение военного контингента, военные бюджеты увеличенные в разы.
В РФ тоже принимают законы по отправке срочников за границу, увеличивают зарплаты военным, строят новые базы и завозят ядерное оружие в Крым.
Мы один из плацдармов и все действия больших игроков вокруг не сулят нам особых перспектив кроме одной - война, холодная или горячая.
Становятся понятными действия наших чиновников с вывозом леса(сосну правда отменили), бурштыном, контрабандой, всем… Если ты в курсе о войне, пусть возможной, то пили, собирай, отбирай и беги. Даже не думай садить таких же, разве совсем лохов для виду, времени нет. Времени нет. Это очень проверить. И поэтому становятся понятны декларации и вся эта смелость.
Нечего терять, они ничего не боятся, потому как есть вещи и серьезней.
И у всех давно заготовлен плацдарм. Они даже наличку хранят дома миллионами не потому, что украинским банкам не доверяют, которые сейчас национализируют и санируют, а потому как все не здесь.
Все будет очень быстро.
Как поступать обывателю. Я даю свои советы. Как поступаю я. Я принял свое моральное решение не бежать. Может в отпуск поеду. Семье загранпаспорта и визы. Это не дорого. Купить оружие в дом. Жестко контролировать действия чиновников: обличать коррупцию и воровство. НО ПОДДЕРЖИВАТЬ все позитивные инициативы и начинания. Создавать гражданские объединения, даже просто на уровне соседей.
Я готовился давно. Гвардия. Военный университет, военные сборы, отношение в конкретную бригаду, обширные связи с военными, команда волонтеров фонда, связи с диаспорами - все это делалось из моих представлений из развития ситуации.
Я буду воевать, если что, а если все будет ок, то развивать системы безопасности, интегрировать оккупированные территории, снимать документалистику этой фазы жизни моей любимой Украины, и строить страну. По чуть-чуть, а где-то и по многу.
И это не потому, что я такой герой. Мною правит логика. Бежать бессмысленно , потому как теракты уже везде и даже больше чем в Украине, война тоже грозит разразиться нешуточная, а мой жизненный опыт говорит, что лучше, мои амбиции, чем в уничтожение Гегемона, принятии участия, хоть и малого, в событии вселенского, для нашей планеты, масштаба я не удовлетворю нигде на планете. Простите, за пафос, но это так.
У меня есть шанс, стать участником, а возможно и свидетелем, падения мучителя украинского народа, векового тирана, убийцы народов и моих соотечественников, сатрапа, палача моих предков и создателя всех главных мировых войн - Российской Империи, СССР, РФ, называйте как хотите.
Я не верующий, я антиклерикал, но как законченный Юнгианец (Юнг верил в Бога), назову эту будущую победу - победой над Сатаной - как архетипичным образом для человечества.
Я остаюсь в Украине только по одной причине, в нынешнем глобальном мире бежать можно только от себя. И отстоять можно только себя. Ты строишь цивилизацию везде , где ты есть, а если нет, то для тебя ее не будет нигде.
Есть страх смерти, есть страх за близких(их я максимально дистанцирую), но я этот страх переживал и на Майдане и под многочисленными бомбежками. Животный, нормальный страх. Но есть и вера, внутренняя, бессознательная убежденность в победе Украины.
В победе Цивилизации.
И в этой войне - Мы Форпост.
И возможно это глупо прозвучит, но в реальности мы выполняем функцию Стены. И сказочные тексты, в новой реальности, обретают другие смыслы.
"Ночь собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я - меч во тьме; я - Дозорный на Стене; я - огонь, который разгоняет холод; я - свет, который приносит рассвет; я - рог, который будит спящих; я - щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору в эту ночь и во все грядущие."
Я Вас всех люблю. Слава Украине. Победим.Miroslav Gai
Ответить
. ================
есть министр. у министра есть министерская зарплата, министерские льготы.
если Вы ещё не забыли то и министерскую зарплату и министерские льготы
оплачиваем МЫ, пересичные Граждане Украины, своими налогами.
нет финансирования министерства ?
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ и министра, который них не делает, а прожирает наши налоги
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
АЙ нэнэ, аджетоговарти, гиднисть аж прэ.
Ответить
@l_aquitaine
Соромно брати,соромно...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить