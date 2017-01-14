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Все про:Жебривский (371) Черныш (37) Министерство по вопросам оккупированных територий (64)

 Жебривский: За время существования Министерства по вопросам оккупированных территорий я ни разу не общался с министром. ВИДЕО

За время существования Министерства по вопросам оккупированных территорий глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский ни разу не общался с министром Вадимом Чернышом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Жебривский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"За все время существования этого министерства (по вопросам оккупированных территорий. - Ред.) я ни разу не общался с министром… Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной", - заявил Жебривский.

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш

"Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет", - отметил Жебривский.

Отметим, в составе правительства Владимира Гройсмана появились должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий и АТО, им стал Владимир Кистион, а также министра по делам АТО и оккупированных территорий - эту должность занял Владимир Черныш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"


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а хрен его знает и так у нас в стране процентов семьдесят проффеесианалов получают пилят бюджетное бабло.
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А міністр має просити якогось сраного жебрівського про зустріч? Хто такий цей жебрівський? Регіональний чиновник який нічого не вирішує! Навіщо міністру зустрічатись з якимось жебрівським? Це жебрівський має шукати зустрічі з міністром, щоб вирішити якісь питання, а міністру достатньо звітів підлеглих жебрівського, щоб знати ситуацію в Донецькій області! Де беруть цих жебрівських, може десь в Україні є пітомнік ідіотів?
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ничего скоро будет Министерство по вопросам децентрализации Министерство гласных букв и Министерство согласных букв и Комитет по апострофу Министерство по Гимну Украины и Министерство по Флагу Украины главное чтобы никуя не делать но быть важным бумажным чиновником.... вот скажите в годы СССР было бы например Наркомат по вопросам оккупированный Украины Белоруссии. Северного Кавказа??!! НЕТ а у нас выходит можно ну чем может управлять Министерство-- если АТО по Закону это парафия СБУ, а оккупированные территории таковых нет ибо нет ВОЙНЫ И РАЗРЫВА ДИП-ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ.. как можно управлять тем что вам не доступно телепатически???!!!
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фаня жебривскя приехала в киев бабки от контробаса порошенку привез заодно попарится девушки ну и нам о своих успехах поведать -я вот думаю что такого хитросделаного еврея жебривского привлекло в зоне боевых действий ну не кресло же а просто кошерный гешефт на войне контробас
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Rostyslav Demchuk ‏@EUROATLANTICUS 10 год.10 годин тому

Учора Саакашвілі прямо в студії Zik написав заяву в ГПУ з вимогою притягнути до відповідальності Романа Насірова та його тестя. Шахрайство!
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Тогда и министерство выходит не нужно.Для чего нужны фейсбучные министры,оторваные от реальности
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нужны...но полноценные,с бюджетом и возможностями.потому вопросы к раде,какой бюджет они утвердили.
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Чтобы давать фининсирование,надо понимать сколько и на какие нужды.А что понимают такие министры,которые не соизволили зад свой переместить в сектор своей ответственности и на местах изучить потпебности .Хоть бы зарплату отработали.
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А ты шоколядный прихвостень обьясни зачем соевая банда тогда создаёт и назначает министров которых не финансирует?? И почему у шоколядной банды на постах министры которые ничем не могут помочь?? Рехвормы от соевого баыжки да)))
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А що, від міністрів в Україні є якась користь?
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так з ним ніхто не хоче зустрічатись. У нього грошей нема окрім для самого себе, що з ним розмовляти?
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То , не ты Дядько не знаешь почему они не занимаются своими как бы обязанностями ..
То они как раз занимаются тем , ради чего они купили от-эту должность ...
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В очко в министерстве режутся. Делать то нечего, денег нет. Развлекаются. А вы лохи платите им налоги на зарплату.
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Не только в очко, а ещё и в пе, тьфу какая гадость, хотел написать - теннис.
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Это не важно .
Главное - конторка создана , людишки трудоустроенны , зарплату получают .
А когда это у нас требовали с чиновника результат ???
Ну , не считая взяток наверх , конечно ...
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Господа поздравим Крыс с новыми тарифами на ЖКУ ...Так с 1 января по 30 июня 2017: техническая вода будет стоить 4,98 рубля за метр кубический; водоснабжение - 31,97 рублей за метр кубический; водоотведение - 19,33 рубля. С 1 июля по 30 сентября 2017: техническая вода - 9,78 рублей; водоснабжение - 33,88 рубля; водоотведение - 22,23 рубля. С 1 октября по 31 декабря цена останется на техническую воду 9,78 рублей; водоснабжение - 33,88 рубля; водоотведение обойдется севастопольцам в 24,70 рубля за метр кубический.
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охренеть.. глава наполовину оккупированной области столько времени получал зарплату,но узнать,кто же его начальство - решил сто лет спустя..
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Есть шанс стать свидетелем падения мучителя украинского народа. Все будет очень быстро, - блогер

Мы находимся в зоне нестабильности. У нас идет война, сильная, самая сильная в регионе, одна из самых сильных в Мире после Сирии, с использованием точек У за эти три года, авиации и еще черт знает чего. Война очевидно будет долго и сильнее, судя по тем санкциям которые вводят против РФ, технике которая заходит в Европу, законам которые принимают В США и ЕС, как военных так и экономических: запреты на работу с разведкой РФ, мобилизационные законы, расширение военного контингента, военные бюджеты увеличенные в разы.
В РФ тоже принимают законы по отправке срочников за границу, увеличивают зарплаты военным, строят новые базы и завозят ядерное оружие в Крым.
Мы один из плацдармов и все действия больших игроков вокруг не сулят нам особых перспектив кроме одной - война, холодная или горячая.
Становятся понятными действия наших чиновников с вывозом леса(сосну правда отменили), бурштыном, контрабандой, всем… Если ты в курсе о войне, пусть возможной, то пили, собирай, отбирай и беги. Даже не думай садить таких же, разве совсем лохов для виду, времени нет. Времени нет. Это очень проверить. И поэтому становятся понятны декларации и вся эта смелость.
Нечего терять, они ничего не боятся, потому как есть вещи и серьезней.
И у всех давно заготовлен плацдарм. Они даже наличку хранят дома миллионами не потому, что украинским банкам не доверяют, которые сейчас национализируют и санируют, а потому как все не здесь.
Все будет очень быстро.
Как поступать обывателю. Я даю свои советы. Как поступаю я. Я принял свое моральное решение не бежать. Может в отпуск поеду. Семье загранпаспорта и визы. Это не дорого. Купить оружие в дом. Жестко контролировать действия чиновников: обличать коррупцию и воровство. НО ПОДДЕРЖИВАТЬ все позитивные инициативы и начинания. Создавать гражданские объединения, даже просто на уровне соседей.
Я готовился давно. Гвардия. Военный университет, военные сборы, отношение в конкретную бригаду, обширные связи с военными, команда волонтеров фонда, связи с диаспорами - все это делалось из моих представлений из развития ситуации.
Я буду воевать, если что, а если все будет ок, то развивать системы безопасности, интегрировать оккупированные территории, снимать документалистику этой фазы жизни моей любимой Украины, и строить страну. По чуть-чуть, а где-то и по многу.
И это не потому, что я такой герой. Мною правит логика. Бежать бессмысленно , потому как теракты уже везде и даже больше чем в Украине, война тоже грозит разразиться нешуточная, а мой жизненный опыт говорит, что лучше, мои амбиции, чем в уничтожение Гегемона, принятии участия, хоть и малого, в событии вселенского, для нашей планеты, масштаба я не удовлетворю нигде на планете. Простите, за пафос, но это так.
У меня есть шанс, стать участником, а возможно и свидетелем, падения мучителя украинского народа, векового тирана, убийцы народов и моих соотечественников, сатрапа, палача моих предков и создателя всех главных мировых войн - Российской Империи, СССР, РФ, называйте как хотите.
Я не верующий, я антиклерикал, но как законченный Юнгианец (Юнг верил в Бога), назову эту будущую победу - победой над Сатаной - как архетипичным образом для человечества.
Я остаюсь в Украине только по одной причине, в нынешнем глобальном мире бежать можно только от себя. И отстоять можно только себя. Ты строишь цивилизацию везде , где ты есть, а если нет, то для тебя ее не будет нигде.
Есть страх смерти, есть страх за близких(их я максимально дистанцирую), но я этот страх переживал и на Майдане и под многочисленными бомбежками. Животный, нормальный страх. Но есть и вера, внутренняя, бессознательная убежденность в победе Украины.
В победе Цивилизации.
И в этой войне - Мы Форпост.
И возможно это глупо прозвучит, но в реальности мы выполняем функцию Стены. И сказочные тексты, в новой реальности, обретают другие смыслы.
"Ночь собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я - меч во тьме; я - Дозорный на Стене; я - огонь, который разгоняет холод; я - свет, который приносит рассвет; я - рог, который будит спящих; я - щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору в эту ночь и во все грядущие."
Я Вас всех люблю. Слава Украине. Победим.Miroslav Gai
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Винни Пух: ж-ж-ж-ж это не спроста. само дерево жужжать не будет
. ================

есть министр. у министра есть министерская зарплата, министерские льготы.
если Вы ещё не забыли то и министерскую зарплату и министерские льготы
оплачиваем МЫ, пересичные Граждане Украины, своими налогами.

нет финансирования министерства ?

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ и министра, который них не делает, а прожирает наши налоги
.
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Министр по делам оккупированных территорий и АТО. Во как! Так и представляю себе споруду, наполненную мудрыми людьми с нахмуренными лбами, управления - отдельные разумеется, по Лоханской, даунецкой областях, Крыму и еще одно маленькое по Севастополю. Чинный кабинет с гербовой вертушкой к главным порохатым государства и с секретуткой в приемной, гараж с министерским транспортом, табуны отвецтвенных лиц, санатории-профилактории для сотрудников, строительство своих многоквартирных домов и пионэрского лагеря для личинок. Цикаво, а сам министр и его подчиненные желают чтоб АТО закончилась, а оккупированные территории освободились?
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Умилительные дела у этих министерств с наполнителями - элементами министров и их челядью.
АЙ нэнэ, аджетоговарти, гиднисть аж прэ.
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дык этот министр не для общения, он для понту....
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В 2017 году - рашка должна рассчитаться по кредитам с международными кредиторами. 16 миллиардов из бюджета параши улетучатся очень быстро. 2017 год для украинцев как подарок - Не всем дано видеть падение империи зла.
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Судя по последнему обзацу (Отметим, в правительстве Владимира Гойсмана (с)......), Кинстон и Черныш - протеже........
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Звезду поймал? У меня другой вопрос возник. Чем ты, глава администрации занимаешься, если за всё это время у тебя не возникло вопросов к профильному министру? Или министерство без денег не входит в сферу твоих интересов так как с него слупить нечего?)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖебривский: За время существования Министерства по вопросам оккупированных территорий я ни разу не общался с министром. ВИДЕО
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