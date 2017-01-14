 Украинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы в бензобаке. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Как отмечается, при осмотре автомобиля марки "Ваз" пограничники заметили нервное поведение водителя, в связи с чем инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время проверки бензобака пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов. Конфискат, стоимостью около 20 000 гривен, передали в фискальную службу.
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Якщо коротко, то вивляється, що Україна на 19 місці із 130 країн по складності ведення бізнесу. В той же час, по кількості бізнесів, що відкриваються щороку на душу населення на 91 місці із тих само 130 країн. Тобто, держава, в особі уряду створила досить сприятливе бізнесове середовище (в описаному рейтингу, за складністю ведення бізнесу США посідають 47 місце), але народ цим чомусь не користується.
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http://antikor.com.ua/articles/146708-soratnik_avakova_druhbin_poluchil_prava_na_razrabotku_krupnejshego_v_evrope_mestorohdenija_litija
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Теперь даже в дыныре (с неофициальным приходом руського мира) машины ездят на колбасе!
Тойота, Форд и Даймлер Бенс бьются головой о "Тесла", как сказали бы по "ПарашаТВ" - "в бессильной злобе"...
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- єто бил хохол
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Не, ну зачем через БП везти колбасу если в Лугандоне работают мясокомбинаты и цеха.
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Сыктывкар Женщине-инвалиду выдали квартиру от муниципалитета с останками умершего в ней бывшего хозяина
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...да не оскудеет рука дающего -- да не ослабеет рука берущего...
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