EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1265  52
Все про:Госпогранслужба (2345) контрабанда (1598)

 Украинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы в бензобаке. ВИДЕО+ФОТО

Нарушителя, гражданина Украины, остановили в субботу, 14 января, на контрольном пункте въезда - выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Как отмечается, при осмотре автомобиля марки "Ваз" пограничники заметили нервное поведение водителя, в связи с чем инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время проверки бензобака пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов. Конфискат, стоимостью около 20 000 гривен, передали в фискальную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Луганщине не пропустил на оккупированную территорию две тонны мяса. ФОТОрепортаж




контрабанда

контрабанда

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Новолуганском установили блокпост для противодействия контрабанде под покровительством силовиков, - волонтер Шовкошитный
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так надо було заправить його та нехай би далі їхав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно было ему приготовить колбаску по-охотничьи. Прямо на месте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспоминается анекдот "...Не дай бог так оголодать!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
3200 грв., выживание !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
за моїми даними, та ковбаса, яку окупанти завозять ніяка і назви якісь совкодрочерські (наприклад - "брєжнєвська") тому даунбасята скучили за якісним продуктом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо бьіло в бак залить чуть бензина,и пускай бьі вез.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не, ну если протравленная бензином, тогда нормально, могли бы и пропустить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну в самом деле, никто же не думал , всерьёз, что мордва - православные ... хыыыы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну,если уже таким образом доставленную не брезгуют есть...значит не так уж и хороши там дела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему нет? Ахметка уголь составами гоняет и нормалёк!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://news.finance.ua/ua/news/-/392495/yak-vyglyadaye-ukrayina-na-karti-svitu-za-napoleglyvistyu-pidpryyemtsiv-infografika

Якщо коротко, то вивляється, що Україна на 19 місці із 130 країн по складності ведення бізнесу. В той же час, по кількості бізнесів, що відкриваються щороку на душу населення на 91 місці із тих само 130 країн. Тобто, держава, в особі уряду створила досить сприятливе бізнесове середовище (в описаному рейтингу, за складністю ведення бізнесу США посідають 47 місце), але народ цим чомусь не користується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не раскачался еще...на 19 месте-это на конец 2016 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не всі можуть бізнесом займатися. 70 років "організовано труділісь", 25 років не вистачило сформувати нове мислення. Багато роботу шукають, а от организувати собі робоче місце, ще й комусь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Соратник Авакова Дружбин получил права на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития
http://antikor.com.ua/articles/146708-soratnik_avakova_druhbin_poluchil_prava_na_razrabotku_krupnejshego_v_evrope_mestorohdenija_litija

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как-то странно кормильцы кормят Украину...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колбасой-то они сами себя обеспечивают сполна. Прилавки завалены. Разве что ассортимент стал меньше, с Украины мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Импортозамещение" вывело (простигосподи) экономику россии, на новые высоты развития!
Теперь даже в дыныре (с неофициальным приходом руського мира) машины ездят на колбасе!
Тойота, Форд и Даймлер Бенс бьются головой о "Тесла", как сказали бы по "ПарашаТВ" - "в бессильной злобе"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну наверное не вся там...были еще места...в коробке там,в картере,в редукторе.а може вокруг кардана еще обмотана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
украинци оккупантам колбасу не возят
- єто бил хохол
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тю! знакомые тысячами бабки пересылают в ордло и ничего , а тут подвиг совершили, колбасу отняли у бизнесменика!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В бензобаке...нормально,только бензинчиком разбавить колбаску,хай давятся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное свою колбасу сделанную в гараже...
Не, ну зачем через БП везти колбасу если в Лугандоне работают мясокомбинаты и цеха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшно представить из чего та лугандонская колбаса сделана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая мля рыспублика встающая с колен - такая и контрабанда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Женни Шаден ‏@ShadenFM 25 мин.25 минут назад
Сыктывкар Женщине-инвалиду выдали квартиру от муниципалитета с останками умершего в ней бывшего хозяина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поймали аж 210 кг колбасы, герои...ёматьвашуити, а тем временем:







 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ну чего сказать, если есть спрос, то пробует этот спрос восполнить, мелкый торгошь, но лучше так, чем воровать или вступить вряды получленцов, чтоб семью обеспечить, кстати, он жэ не своровал колбасу - так что он заплатил Украине плюс вытягивает денги с сепарского региона - если он не спонсирует выручкой потом спаров - отпустите пожалуиста с мин штрафом и с возвратом задержанного товара
 показать весь комментарий
Ответить
 
а нельзя что ли товары возить? или там за налоги взяли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы

...да не оскудеет рука дающего -- да не ослабеет рука берущего...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинец пытался провезти на оккупированную территорию 210 кг колбасы в бензобаке. ВИДЕО+ФОТО
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса погода потери разведка ранение Россия санкции снегопад стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти