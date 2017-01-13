 Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Камеры наблюдения зафиксировали (время 18:33:10), как один из "торнадовцев" нападает на сотрудника пенитенциарной службы. После нападения сотрудники СИЗО заблокировали "торнадовцев" в распределителе.
Также на видео зафиксирован момент (время 18:34), когда "торнадовцы" скрутили Глебова (позывной Ахиллес) после того, как он попытался причинить себе увечья.
Как сообщалось ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.
Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.
Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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"Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения(45)
Нападения со стороны "торнадовцев" на сотрудников Лукьяновского СИЗО не было, - Минюст(15)
Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук(75)
Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО(150)
Активиста, порвавшего портрет Порошенко, выпустили из СИЗО(0)
Сущенко не разрешили увидеться с женой, - Фейгин(7)
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Но невиноват Липецкий.
Может быть СМЕСТИМ ПРИОРИТЕТЫ преступников и преступлений, НАКОНЕЦ?
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