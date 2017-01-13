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Все про:СИЗО (861) Торнадо (70)

 Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО

В распоряжение Цензор.НЕТ оказалась видеозапись из бокса Лукьяновского СИЗО, на котором зафиксирован инцидент с экс-бойцами "Торнадо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Конфликт Глебова с бывшим командиром "Торнадо" Онищенко во время заседания суда: "Что ты мелешь? Это надо кому-то? В том, что ты бык, виноват только ты". ВИДЕО

Камеры наблюдения зафиксировали (время 18:33:10), как один из "торнадовцев" нападает на сотрудника пенитенциарной службы. После нападения сотрудники СИЗО заблокировали "торнадовцев" в распределителе.

Также на видео зафиксирован момент (время 18:34), когда "торнадовцы" скрутили Глебова (позывной Ахиллес) после того, как он попытался причинить себе увечья.



Как сообщалось ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"

Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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А что там Бутусов хотел взять интервью у руководства оборонпрома по поводу М-16, чем все закончилось?
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Damon Smith - кстати да, тоже ждал блога..., но видно интервью прошло очень даже хорошо..
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Что нравится: виноваты "бойцы".
Но невиноват Липецкий.
Может быть СМЕСТИМ ПРИОРИТЕТЫ преступников и преступлений, НАКОНЕЦ?
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Вот думаю, стоит мне терять пол часа времени? Зная эти все видяхи с камер, а тем более от Лукьяна, то наверное не стоит - там все равно для меня будет ни фига не понятно. Кто, кого и за что...?
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Да ХЗ, но если тебе надо, то залезу на сайт НБУ - узнаю. А тебе надо купить или продать?
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Мне сравнить. По чем при Яныке был, не помните?
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Если вы решили меня потроллить - то лучше не надо, у меня сегодня не лучшее настроение, да и бан на три дня не очень хочется попадать...
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Смысл мне троллить. Так, поговорить. Ну да ладно, раз настроения нет - то сорри.
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Та я вот смотрю, сейчас где-то по 40. Начал вспоминать, и при Яныке было где-то по 40. Просто интересно стало, действительно ли одно время гривна держалась на таком курсе искусственно. Если будут тут финансисты, интересно послушать мнение.
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Я сегодня проспорил 50$ купил за 29 +2%, так что хз "что происходит "
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Та не, я именно по курсу рубля хочу понять, что у нас за реформы такие. И куда уходят такие бабки, потому что не на армию - точно.
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В моем расчетном листе "ЗП" -105 грн - на військовий збір.
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Акцизы, тарифы, налог прогрессивный весь такой, сколько там, 51%?
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Та не, вроде, уже сливают. Но вы ж понимаете, во-первых, пока есть бизнес в России, курс будет стабильным. Относительно рубля. А во-вторых, если курс будет стабильным, то что имеется в виду под словом "реформы". Вот. Обьясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, что такое "реформы"?
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А кто-то давеча булькал ,что никто ни на кого не нападал. Может пора ответить за свои слова?
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Что это за коридор, почему по нему шастают туда-сюда сюда и заключенные и тюремщики. Тусня какая-то то...
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Тюрьму крышует прокурор. Так что ни фига там не узнаешь. Там ведь сидящих за людей не считают. Черная зона. Не дай бог туда попасть там мы все вне закона
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВидео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО
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