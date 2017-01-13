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 Нацполиция задержала две группы "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах, - начальник Департамента уголовного розыска Князев. ВИДЕО

Об этом сегодня, 13 января, во время брифинга проинформировал начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев. Одна из них действовала в Запорожье и специализировалась на состоятельных посетителям элитных ночных клубов. Вторая - в Черновцах, выискивая жертв в заведениях попроще: барах и так называемых "наливайках".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.



В сообщении отмечается: "Задержания произошли синхронно в обоих городах Украины. Кроме мужчин, нередко ранее судимых, в преступные группы выходили женщины миловидной внешности. Втершись в доверие, незнакомки подсыпали снотворные препараты в еду и в напитки своих избранников. Выпивая за знакомство, мужчины и не догадывались, что вскоре уснут, а некоторые - навсегда. Находящихся в полуобморочном состоянии их грабили и оставляли замерзать. По словам Сергея Князева, преступный бизнес в Запорожье наладила 37-летняя уроженка Энергодара и 32-летний житель областного центра. Полгода злосчастный дуэт травил и обворовывал богатых мужчин.

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Правоохранители задокументировали как минимум 5 случаев, когда люди выжили. А в ноябре - один человек умер. После передозировки препаратом в сознание так и не пришел 27-летний местный житель. Результаты экспертиз показали, что смерть парня, который находился в состоянии алкогольного опьянения, наступила от острого отравления азотосодержащего лекарственного вещества из группы диабензодиазепинов (азалептин).

В конце декабря парочка повторила свое преступление. Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников, но они уже успели обобрать потерпевшего, который находился в беспомощном состоянии. Сотрудники областного управления уголовного розыска откачали бесчувственного парня и доставили его в ближайшее лечебное учреждение. Через неделю криминальную пару задержали на стадии подготовки очередного преступления.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовно производство по ч. 2 ст. ст. 14, 15 ст. 115, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За убийство и разбои "клофелинщикам" грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Сергей Князев отметил, что аналогичную преступную группу из четырех человек обезвредили в Черновцах. В нее входила 44-летняя местная жительница и еще трое мужчин 57, 52 и 25 лет. Правоохранители задокументировали восемь случаев отравления людей медицинскими препаратами типа "клофелин" и "тропикамид".

"Также есть случаи смертей потерпевших", - отметил руководитель подразделения Нацполиции Украины.

Следствие по этим делам продолжается. Задержанным лицам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей".

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"Задержания произошли синхронно в обоих городах Украины."

Клофелиновая ось Запорожье-Черновцы...))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция задержала две группы "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах, - начальник Департамента уголовного розыска Князев. ВИДЕО
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