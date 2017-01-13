 Генштаб намерен начать сборы резервистов 17 января. ВИДЕО

"Согласно плана боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток", - говорится в сообщении.
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"На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих - резервистов. В 2017 Вооруженные Силы Украины планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий", - отметили в Генштабе.
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"Мы победим вас, все равно, тварей, всех сгноим": Сепаратистки которые ещё вчера восхваляли в Киеве ДНР записали слезное видеораскаяние.
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Даунбасовские курвы, были таковыми и будут, ПАСТИ ИМ ПОРВАТЬ ДО САМОЙ ЖОПЫ!
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Видите, я уже даже не вспоминаю, как росли в званиях мобилизованные в АТО.
И, честно говоря, пишу это все по инерции. Один хрен у власти в ушах бананы.
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Для ценителей анализа.
Вечернее зажигательное бамболео от Эль Мюрида.
Приятно осознавать тот факт, что в нашей стране есть люди, которые могут по праву, с чувством глубокого удовлетворения, погреть руки у багрово пламенеющего баттхерта имперского пропагандона." 11-янв-2017 11:22 pm
deadlocoНикто не причинил России большего вреда, чем вот такие вот горе-аналитики и шапкозакидатели.Что вы вообще знаете о ВСУ и настроениях среди украинцев? Вас послушать, так достаточно грозно нахмуриться в их сторону, и они в панике разбегутся. А они тем временем, уже откровенно глумятся над русскими, мол, три года Киев в две недели берете. А они, тем временем, на светлодарской дуге внаглую прут вперед, и никакие камлания об очередных котлах и миллионах погибших украинцев не мешают им занимать одну высоту за другой. Вы ерничаете, мудро морща лоб и рассуждая об имитациях охватывающих ударов, о мощных уничтожающих ударах, стирающих с лица земли потешные украинские войска, а Анатолий вам правильно говорит - только в 2014 году, когда у украинцев было четыре добробата из сброда со стрелковкой, был шанс уничтожить украинцев.Сейчас это четверть миллиона войск плюс еще столько же - в резерве после шести волн мобилизаций. Сейчас это подготовленные и эшелонированые рубежи обороны, за три года обученное штабное и полевое офицерье, это отобранные бойцы, у которых куража и мотивации более, чем достаточно. Я уж не говорю, о грандиозных запасах вооружений и боеприпасов, пусть старых, еще советских, но от того не менее опасных. Миллионы противотанковых мин, десятки миллионов мин противопехотных, тысячи стволов артиллерии. Одних только ПЗРК у хохлов столько осталось от запасов на случай войны с НАТО, что они нам устроят ровно то же самое, что им устроили в 2014 году в ЛНР и ДНР. Месяц - и летать будет нечему и некому. А война без авиации - это не война.А вы можете хихикать и ерничать, на здоровье. Вот только недооценка противника - это половина поражения.12-янв-2017 06:46 am
agnez69Проблема ещё и в том, что как бы не половина ВСУ - это как раз русские и русскоязычные украинцы. Которые пройдя АТО становятся в массе своей "украинскими" русскими, настроенными резко антироссийско. И этот момент почему то многие опускают. В Киеве с самого начала(с весны 2014 г.) пропаганда работает именно в направлении того, что бы перетянуть "русскую" Украину на свою сторону. Типа: вы наши русские, а не российские. И судя по тенденциям, с известным успехом. Особенно это заметно у молодых.
Пришлось пообщаться с несколькими русскими из Украины, воевавшими в рядах ВСУ на Донбассе: таких антироссийских настроений от западенцев и не услышишь.
А ведь кроме русских бойцов ВСУ/НГУ есть ещё и их семьи, родня, друзья. И есть русские семьи потерявшие своих сыновей, отцов, мужей на Донбассе. И их украинская пропаганда без перерыва уверяет, что: "в этом виноваты небратья из-за поребрика! Это они убили и искалечили ваших родных, так какие они вам братья." И это тоже работает, причем очень эффективно, ибо во многом правда."
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Итак. Во-первых, и это самое главное - власть заткнула в уши бананы и слышит только себя. Я свои мысли выложил на фейсбуке Министерства Обороны Украины, никакой реакции. Выкладывал и здесь, на цензоре.
Итак, допустим, прямое вторжение. Когда у нас тренировали боевую готовность по всем родам войск? Очень давно. Не думаю, что прям начнется хаос в случае прямого вторжения, но...
Далее, "ракетный щит". Допустим, пошла в нашу сторону колонна танков под прикрытием Панцирь-С. И мы их попытаемся закидать болванками с тротиллом. Не долетят, Панцирь-С не даст.
Ну, и еще. Мои товарищи, АТО-шники, в большинстве своем уверены, что мы им дадим просраться, если шо. Где-то да. А где-то нет. Потому, что это будет уже не окопная война. Другие тактические единицы. Другая тактика в принципе. Нашему резерву еще не знакомая.
И последнее, люди ж не слепые. А власть глухая. Что можно изменить в стране, где правительство позатыкало в уши бананы и нихрена не слышит?
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