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 Тела троих украинских воинов забраны из донецкого морга, - гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация - 200". ВИДЕО

Три тела украинских военных было передано сегодня украинской стороне из донецкого морга. Передача стала возможной благодаря гуманитарному проекту "Эвакуация - 200".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТБ заявил Михаил Котелевский, координатор проекта ВСУ "Эвакуация-200", который занимается поиском и передачей погибших украинских военных.

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"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны опознать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших есть при себе документы - паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не состоится опознание", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

8 января вблизи Мариуполя исчезли трое украинских морских пехотинцев, когда выполняли боевое задание вблизи линии разграничения. До сих пор официально числятся пропавшими без вести.

Ранее в Минобороны сообщали, что боевики заявили о найдены тела трех людей в военной форме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО.


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спите спокойно парни,земля вам пухом!!! а все кацапы сгорят в аду!!
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Царство небесне хлопцям... Не хотілося вірити в їхню загибель.. На жаль- не склалося..
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Руснявые пишут , что парни на минном поле подорвались, разведгруппа была. Вата ликует, аж слюни летят. Это нужно почитать тем, кто призывал скорбеть по поводу гибели самолета военных балалечников-рашистов.
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а зачем вообще куда то ходить и руснявых читать? что хорошего там можна почерпнуть для себя?
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где бы и как бы боицы не погибли - Боже, даі іхнім душам спокій.
ликующее ватанье? - салфетку взял, высморкался, забыл...
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Ты шо это, сепаров читаешь? Настоящих новостей хочешь, а не про потерь нет?
Морпехи из 26 бригады, 8-го шли в разведку за языком, подорвались на мине на нейтралке.
Два сразу, один раненый, по рации сообщил своим.
Всем пох.
Пару дней назад днровцы туда полезли за трофеями и их забрали, плюс 2 РПК и 1 АК.
В сводки теперь АТО придется включать, компенсации семьям платить... канитель для штабных.
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Кто читает эту новость, чтобы он запомнил: под Запорожье есть братское кладбище неизвестных героев АТО. Там - около 140 могил. Было. Сейчас - меньше. Часть героев, которые жизни отдали за нас на Восточном фронте, опознали - по ДНК.
Тем не менее, там, на кладбище под Запорожьем, остаются безымянные могилы наших героев. Помните о них, как помню об этом я и многие многие мои товарищи. У нас в застолье первый тост - за погибших братьев.
Под Запорожьем хоронят 57 неизвестных героев АТО:

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таке кладовище є і в Дніпрі..
Тільки в Дніпрі та в Запоріжжі ховають тимчасово невстановлених героїв. Ми були на тому цвинтарі в Дніпрі, Краснопільске кладовище. Дуже важко, Та десь половина могил вже мають таблички з іменами іпрізвищам, тобто, вже ідентфіковано хлопчиків.
Вічна слава українським Героям.
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Чи висловить Петро Олексійович співчуття родинам загиблих воїнів?
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С сыновьей части , опять " не спрашивай " , и тд и тп . Сердце бережет , а я газеты то читаю .
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ось і знайшлись наші хлопці..
Різні версії тут були в людей. А виявилось що з ними найгірше трапилось
Вічна пам'ять..
Україна плаче.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТела троих украинских воинов забраны из донецкого морга, - гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация - 200". ВИДЕО
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