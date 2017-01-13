 Тела троих украинских воинов забраны из донецкого морга, - гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация - 200". ВИДЕО

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"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны опознать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших есть при себе документы - паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не состоится опознание", - подчеркнул он.
8 января вблизи Мариуполя исчезли трое украинских морских пехотинцев, когда выполняли боевое задание вблизи линии разграничения. До сих пор официально числятся пропавшими без вести.
Ранее в Минобороны сообщали, что боевики заявили о найдены тела трех людей в военной форме.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО.
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даі іхнім душам спокій...
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ликующее ватанье? - салфетку взял, высморкался, забыл...
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Морпехи из 26 бригады, 8-го шли в разведку за языком, подорвались на мине на нейтралке.
Два сразу, один раненый, по рации сообщил своим.
Всем пох.
Пару дней назад днровцы туда полезли за трофеями и их забрали, плюс 2 РПК и 1 АК.
В сводки теперь АТО придется включать, компенсации семьям платить... канитель для штабных.
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Тем не менее, там, на кладбище под Запорожьем, остаются безымянные могилы наших героев. Помните о них, как помню об этом я и многие многие мои товарищи. У нас в застолье первый тост - за погибших братьев.
Под Запорожьем хоронят 57 неизвестных героев АТО:
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Тільки в Дніпрі та в Запоріжжі ховають тимчасово невстановлених героїв. Ми були на тому цвинтарі в Дніпрі, Краснопільске кладовище. Дуже важко, Та десь половина могил вже мають таблички з іменами іпрізвищам, тобто, вже ідентфіковано хлопчиків.
Вічна слава українським Героям.
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Різні версії тут були в людей. А виявилось що з ними найгірше трапилось
Вічна пам'ять..
Україна плаче.
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