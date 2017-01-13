 "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО

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"Для нас очень важно, чтобы та инициатива, которую я внес, о 3200 грн минимальной заработной платы для работников, чтобы она была выполнена. Поскольку это уже закон, который предусматривает, что каждый работающий человек должен получить начисление зарплаты не менее 3200", - заявил Гройсман.
"Что касается бюджетной сферы, все необходимые расходы - предусмотрены, и более миллиона работников бюджетной сферы будут получать не менее 3200 начисленной зарплаты", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне не менее 3200 грн, будут наказаны.
"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать", - сообщил Гройсман.
"Но честный, белый бизнес, который платит людям заработную плату, с этой заработной платы платит налоги, ему нечего бояться", - заявил Гройсман.
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А когда накажем тех, кто берет взятки, торгует должностями в кабмине ...
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Считаем 3200 + 3200 * 0,415 = 4528 грн
4528 грн на 21 рабочий день = 215,62 грн /день - только покрыть зарплату !!!
Кроме того приблизительно 120 грн/день - минимальные расходы (оренда , електричество , тел. и т.п.)
Итого - если каждый работник не заработает каждый день минимум по 336 грн - будут убытки !!!
Карл ! каждый работник ! каждый день !
Финансировать с бюджета разницу между реально заработанными деньгами и "законом установленным минимумум " - предпринимателям никто и не собирается ...
А откудова тогда право требовать и угрожать ???
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В 3200 грн, сидят 18% пдфо, 1,5% военный, работник получит на руки 3200-3200*0,195=2576.
работодатель должен заплатить ЕСВ 22% на 3200 грн, 3200*0,22=704 грн, затраты работодателя (фонд зарплаты) 3904 грн.
Если работник не заработает себе на зарплаты=у, то теряется смысл его найма.
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Оказывается, уровень жизни и зарплат зависит от указа министра!
Ему надо дать Нобелевскую премию по экономике! Никто за 2000 лет не догадался как за минуту повысить благосостояние целой страны!
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