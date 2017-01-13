EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Экономика
  3728  114
Материалы по теме:
Все про:Гройсман (1956) минимальная зарплата (75)

 "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО

Работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне минимум 3200 гривен, будут наказаны.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в государственное учреждение "Правительственный контактный центр", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Загрузка видео...
Видео 5 канала

"Для нас очень важно, чтобы та инициатива, которую я внес, о 3200 грн минимальной заработной платы для работников, чтобы она была выполнена. Поскольку это уже закон, который предусматривает, что каждый работающий человек должен получить начисление зарплаты не менее 3200", - заявил Гройсман.

"Что касается бюджетной сферы, все необходимые расходы - предусмотрены, и более миллиона работников бюджетной сферы будут получать не менее 3200 начисленной зарплаты", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне не менее 3200 грн, будут наказаны.

"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать", - сообщил Гройсман.

"Но честный, белый бизнес, который платит людям заработную плату, с этой заработной платы платит налоги, ему нечего бояться", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
на самом деле работники начнут получать меньше, а половина вообще лишиться работы, налоги будут удерживаться с конечного рабочего, т.е. с 3200 грн. з/п на руки будут отдавать 2000 грн. но шоколадная мафия и дальше будет из себя изображать борцов с бедностью, томно набивая сейфы в подвалах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман обещает наказывать тех ...

А когда накажем тех, кто берет взятки, торгует должностями в кабмине ...
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За НЕДОТЯЖКУ до минималки ВСЕГДА автоматом Проверка со всеми вытекающими. Грося делает из себя типа ГЕРОЯ. ТИпа НКУ уже не при делах а грося такой будет ЛИЧНО ходить с ремнём такой. (у товарища Гройсмана 300 тыс в месяц по Е-Деке, 11 штук В ДЕНЬ. 3200грн. в месяц для народа Украины да он тупо ИЗДЕВАЕТСЯ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Адьёты!У нас тут же сократили треть работающих и добавили работы оставшимся!Ебал я такое повышение !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЭТОТ ДОЛБО..Б О ПОНЯТИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕ СЛЫШАЛ . ЕСЛИ БЫ УЧИЛСЯ ПО ПРОФИЛЮ , ТО ЗНАЛ БЫ , ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТДАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ . ДА ГДЕ ЕМУ ПОНЯТЬ , ОНО ПРИВЫКЛО БЮДЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬ . ФЕЕРИЧЕСКИЕ ДОЛБО..БЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
О-С-У-Ч-А-С-Н-І-Т-Ь пенсіі !!! Ми отримуємо зараз пенсіі, які розраховані з середньоі зарплати за 2007 рік !!? Це і буде стимулом отримувати гроші не в конверті. А зараз як не працюй, всерівно отримаєш мінімальну . Невже не зрозуміло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну оно и понятно, задача Гнойсмана заключается не в поднятии реальных зароботных плат, а в снятии с них налогов. Тоесть теперь рабочие реально будут получать намного меньше чем раньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И перерасчете субсидий исходя из двух по 3200. Так , что те мудаки которые радуются , и будут жаловаться , сначала получат просьбу доплатить разницу начисленных субсидий за 2017 , под конец года . Ну и конечно новые хрен получат , или получат копейки !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минимальная зарплата в 3200 - откудова у предпринимателей на всех работников возьмется ?
Считаем 3200 + 3200 * 0,415 = 4528 грн

4528 грн на 21 рабочий день = 215,62 грн /день - только покрыть зарплату !!!
Кроме того приблизительно 120 грн/день - минимальные расходы (оренда , електричество , тел. и т.п.)
Итого - если каждый работник не заработает каждый день минимум по 336 грн - будут убытки !!!
Карл ! каждый работник ! каждый день !

Финансировать с бюджета разницу между реально заработанными деньгами и "законом установленным минимумум " - предпринимателям никто и не собирается ...

А откудова тогда право требовать и угрожать ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы какую-то ерунду посчитали. 3200 - это грязными, а не на руки.
В 3200 грн, сидят 18% пдфо, 1,5% военный, работник получит на руки 3200-3200*0,195=2576.
работодатель должен заплатить ЕСВ 22% на 3200 грн, 3200*0,22=704 грн, затраты работодателя (фонд зарплаты) 3904 грн.
Если работник не заработает себе на зарплаты=у, то теряется смысл его найма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Идёт не просто уничтожение малого и среднего бизнеса, идёт уничтожение материальной базы возможного протеста..Ибо беспредел олихархии достигает новых вершин, а лозунг "путиннападёт" перестаёт действовать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так сразу бы до 3200 долл поднял и наказывал!
Оказывается, уровень жизни и зарплат зависит от указа министра!
Ему надо дать Нобелевскую премию по экономике! Никто за 2000 лет не догадался как за минуту повысить благосостояние целой страны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГФС Донбасс дороги Киев Крым Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация отопительный сезон Порошенко Россия СБУ скандал смерть суд США телевидение Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти