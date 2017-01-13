 Активисты пикетируют КС с требованием отмены "закона Колесниченко-Кивалова": "Он дискриминирует государственный язык во всех сферах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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КС продолжает рассматривать вопрос о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики". Вместе с тем, активисты ВО "Свобода" пикетируют здание суда с требованием признать его антиконституционным.
"Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" антиконституционный, дискриминирует государственный язык во всех сферах жизни и требует немедленной отмены", - заявляют митингующие.
КС сегодня продолжил рассмотрение "закона Колесниченко-Кивалова"
Здание КС находится под охраной правоохранителей
Активисты ВО "Свобода" пикетируют КС с требованием отмены языкового закона.
Перед митингующими выступил нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко.
Фото: Олег Богачук
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