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Все про:КС (1102) пикет (667) Свобода (2976) язык (3470) Олег Богачук (279)

 Активисты пикетируют КС с требованием отмены "закона Колесниченко-Кивалова": "Он дискриминирует государственный язык во всех сферах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конституционный суд Украины сегодня на закрытой части пленарного заседания обсуждает соответствие Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", так называемый закон Колесниченко-Кивалова. Активисты пикетируют здание КС с требованием признать его антиконституционным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук

КС продолжает рассматривать вопрос о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики". Вместе с тем, активисты ВО "Свобода" пикетируют здание суда с требованием признать его антиконституционным.

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"Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" антиконституционный, дискриминирует государственный язык во всех сферах жизни и требует немедленной отмены", - заявляют митингующие.


закон кс пикет языковой

КС сегодня продолжил рассмотрение "закона Колесниченко-Кивалова"

закон кс пикет языковой

Здание КС находится под охраной правоохранителей

закон кс пикет языковой

Активисты ВО "Свобода" пикетируют КС с требованием отмены языкового закона.

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Перед митингующими выступил нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко.

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Фото: Олег Богачук
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Какой позор.За 3 года новая власть так и не удосужилась отменить этот рептилоидный закон агентов Путина.Какой позор ,что для каждого для народа или отмены невыгодных народу законов нужны пикеты и митинги. Геть такую антинародную преступную власть! Митинг должен быть за это.
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Добра справа,тим часом 1долар- 29грн. Проти кого ввели санкції???Чи це ефективні менджери ,а ми нічого не розуміємо і " помовчіть вам слово не давали"?
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а вы не пиздите в рабочее время в чатах, а работайте - курс будет меньше
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А какой должен быть доллар,если у власти преступники?Что вы ожидаете?
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Знов ця Свобода будоражить людей. Нагадаю що події на Кримі і Дамбасі почались коли з подачі Свободи ВР проголосувала за відміну цього закону.
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Радник міністра внутрішніх справ України проводить он-лайн консультації у мережі фейсбук. Приєднуйтесь до запитань!
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Раньше регионалы пиарились на языковой теме,а сейчас свобода и тягнибок
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивисты пикетируют КС с требованием отмены "закона Колесниченко-Кивалова": "Он дискриминирует государственный язык во всех сферах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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