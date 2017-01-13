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Все про:взятка (3222) Волынь (486) СБУ (12980) полигон (171)

 Начальник полигона на Волыни задержан при получении взятки в 10 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

Начальника полигона одной из воинских частей, которая дислоцируется на Волыни, задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении отмечается: "Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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перемога за перемогою! Порохоботы приуныли, ничего до вечера кумстець вам что то придумает...
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что случилось ватоцефал? это как бы тебе тоно не хотелось действительно перемога, потому что во времена Яеуковича и сейчас в России такие мрази ходили и ходят по земле безнаказанными,а сейчас каждый день такую наволочь пакуют,для тебя кацапа это зрада,но как говориться собаки лают а караван идет,люди работают и невзирая на козломордое нытье и пропаганду о зраде и всепропальщине ситуация в стране меняеться в лучшую сторону
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А откуда у Охендовского деньги на дворец? И тишина....,,
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поинтересуйся этим в органах которым известна такая информация и попроси чтобы они тебе ее предоставили если есть такая возможность
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Органы, которым мы платим зарплату , должны сами ежедневно бриффинг проводить и отвечать на вопросы журналистов. Мы- работодатели. Они- нанятые.
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их работа заключаеться не в бриффингах, и тем более каждый день докладывать о работе это бред, за день не сильно много чего измениться,раз в месяц можно.
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Ну, ... много руководителей в Украине, которые не живут по правилу "Чем управляю, с того и живу". Вопрос риторический
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Шоколадный хочет отменить декларации для военных..вот такие ублюдки и будуть воровать. Надеется что армия его поддержит в случае если погонит народ)))
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просто Дельцы решили поставить своего капитана!!!! что бы выхлоп был больше и дольше!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНачальник полигона на Волыни задержан при получении взятки в 10 тысяч, - СБУ. ВИДЕО
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