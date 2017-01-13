 Начальник полигона на Волыни задержан при получении взятки в 10 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

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В сообщении отмечается: "Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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