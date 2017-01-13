 "Пулеметы заряжены. Бинокль под рукой. Кто-то матерится в посадке. Споткнулся наверное", - бойцы ВСУ отгоняют ДРГ боевиков на передовой. ВИДЕО

На фронте из-за туманной погоды активизировались диверсанты противника. Пока в одну сторону из оккупированной территории Донбасса летит тяжелая артиллерия, на других позициях украинских бойцов донимают диверсанты противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, боевики используют погоду, чтобы подойти как можно ближе к опорникам. Видимость минимальная, и задача бойцов не допустить ближних боев.
"Мы на высоте и нашу позицию террористы могут обойти и справа и слева и сделать нам маленький котел", - говорит боец 25-го батальона с позывным Боксер. Смотрите также: "Мы не выходим из погребов. Не надо меня фотографировать. На ту сторону поеду - на подвал в Макеевке или Донецке посадят", - жители Зайцево прячутся от обстрелов и журналистов. ВИДЕО
Мне официально отказали в гражданстве!
Спасибо Петр Алексеевич Порошенко!
Служу Украинскому народу!
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