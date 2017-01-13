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 "Пулеметы заряжены. Бинокль под рукой. Кто-то матерится в посадке. Споткнулся наверное", - бойцы ВСУ отгоняют ДРГ боевиков на передовой. ВИДЕО

На фронте из-за туманной погоды активизировались диверсанты противника. Пока в одну сторону из оккупированной территории Донбасса летит тяжелая артиллерия, на других позициях украинских бойцов донимают диверсанты противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, боевики используют погоду, чтобы подойти как можно ближе к опорникам. Видимость минимальная, и задача бойцов не допустить ближних боев.

"Мы на высоте и нашу позицию террористы могут обойти и справа и слева и сделать нам маленький котел", - говорит боец 25-го батальона с позывным Боксер.
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Россиянке Юлии Толопе, воюющей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отказали в украинском гражданстве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Мне официально отказали в гражданстве!
Спасибо Петр Алексеевич Порошенко!
Служу Украинскому народу!
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Кількість військових в АТО недостатня щоб влаштувати суцільну лінію оборони, влада це робить свідомо щоб не було резервів для наступу, бо влада працює на путіна.
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A ti nelenis, zaidi i posmotri informaciju, vot zje ljudi, komu ne lenj, ne toljko posmotreli a uzje i skacjali dlja dokumentaciji rebjatam informnapalm, tak sjto voi tut uzje ne umesten i boici ATO jesjcjo meneje ( ja o dannom slucjije) imperci jedronije


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mda, vot druzjki sjto pisjut - plin, eto horosjo sjto on vilozjil etu infu - odnu lisjnjuju opolcjenku mozjno vicjislitj tak, tut jejo sjedevri, a druzia tozje horosjije - nadejus kto to uzje otpravil info rebjatam iz infonapalm.

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Не очень то они боятся украинского огня...Если позволяют себе матерится в посадке.
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Izvini, a oni po drugomu neumejet, net nu cjestno, kogda nacjinal ucjitj ruskij, ja dumal sjto eto obsoljutno normaljnij jazik, i obezateljno k izpoljzovaniju, kstati , da vot mi neperevoodim naprimer, nu i nafui jevo- eto prosto slovosocjetanija, kogda sjto to ne ocjenj to ili pletj - nu eto vobsje, pocjti za kazjdim slovom mozjno stavitj, vot toljko cenzor stiraje togda koment, i jesli neuspokoisjsa, to i mozjet v banjku otpravitj, cjtob pomilsa, nee nu ja ponimaju, ne ocjenj to horosjoje slovo, no ne mat zje, kstati, pervij tozje ne mat - vedj mat toljko to sjto koncjajetsa na ....matj.
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звіздець як весело на передовій... я би мабуть не витримав на чергуванні вночі і стріляв би без перестанку... у хлопців залізні нерви
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Пулеметы заряжены. Бинокль под рукой. Кто-то матерится в посадке. Споткнулся наверное", - бойцы ВСУ отгоняют ДРГ боевиков на передовой. ВИДЕО
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